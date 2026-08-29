Атака РФ на Киев не прекращается, движутся новые группы БпЛА: свежие данные

Спасатели рассказали о последствиях ночного удара российской армии по столице.

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Атака на Киев 29 августа - в Святошинском районе горела многоэтажка / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

РФ не прекращает терроризировать столицу

Вспыхнул пожар на 9-м этаже жилого дома в Святошинском районе

Двое жителей частного сектора обратились за помощью к медикам

В ночь на 29 августа российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. Есть разрушения и пострадавшие.

Мэр столицы Виталий Клички предупредил о движении новой группы БПЛА - российская атака продолжается.

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"Двое пострадавших в Святошинском районе, где был поврежден частный дом. Медики предоставили помощь на месте. В Киев идет новая группа БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко в 07:37.

Как сообщили спасатели, в Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома.Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.

Площадь пожара составила 50 кв. м. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние квартиры.

"К счастью, жертв или пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе.

"Утром 29 августа в результате очередной российской атаки получили повреждения жилые дома и административное здание на территории частного сектора", - сообщили в ГСЧС.

Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребоавалась.

На месте происшествия спасатели оказали помощь женщине, которая была заблокирована в доме из-за деформации входной двери, а также обследовали территорию.

Что говорят в Воздушных силах

Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 29 августа армия РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М", а также 267 ударными БпЛА.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях, а также падение обломков на четырех локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Отчет Воздушных сил ВСУ 29 августа 2026 / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, пять человек пострадали в результате атаки РФ на предприятие в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после падения или попадания беспилотника вечером 28 августа возник масштабный пожар и началась детонация.

Утром 29 августа в селе Мила продолжается ликвидация последствий. Очевидцы сообщают, что густой дым виден из многих районов столицы.

Из зоны опасности эвакуировали более 200 человек. Известно о 6 пострадавших и погибших (точное количество уточняется). Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что "ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком", назвав произошедшее халатностью на 5-м году войны и потребовав от правоохранителей "мгновенной и строгой реакции".

Офис генпрокурора уже начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности (ст. 367 УК Украины).

Напомним, российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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