Можно ли добавлять аспирин в консервы: неожиданное решение

Аспирин в консервировании: специалисты объяснили, почему не стоит использовать в качестве консерванта и какие правила помогут сделать заготовки безопасными.

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Аспирин для консервации / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему не стоит класть аспирин в банки

Какие правила важны при консервировании

Подозрительную заготовку нельзя пробовать

Традиция добавлять таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты) в домашние заготовки передается из поколения в поколение. Его используют при консервировании огурцов и помидоров, полагая, что препарат помогает предотвратить порчу. Однако аспирин не стоит использовать в качестве консерванта в домашних заготовках. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, ацетилсалициловая кислота не может заменить проверенные методы консервирования и не обеспечивает контролируемую кислотность, необходимую для безопасного хранения некоторых продуктов. Особое внимание следует уделять низкокислотным овощам, поскольку при ненадлежащей технологии консервирования в них могут создаваться условия для развития Clostridium botulinum - бактерии, способной продуцировать опасный ботулинический токсин.

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Используйте проверенную рецептуру

Для безопасной консервации важно строго следовать проверенному рецепту и не изменять соотношение основных ингредиентов. Уксус или лимонный сок, если они предусмотрены рецептом, обеспечивают необходимую кислотность.

Не стоит самостоятельно уменьшать количество кислоты, соли или изменять соотношение воды и других компонентов. Такие эксперименты могут повлиять не только на вкус, но и на безопасность готового продукта.

Выбирайте качественные овощи и чистую посуду

Для заготовок следует использовать свежие овощи без признаков гниения, плесени или других повреждений. Банки и крышки должны быть чистыми, а подготовку тары нужно проводить в соответствии с выбранным рецептом.

Хрен, укроп, чеснок, листья вишни или смородины можно добавлять для аромата и текстуры. В то же время они не являются заменой уксусу, лимонному соку, соли или другому компоненту, предусмотренному проверенной рецептурой.

Видео о том, зачем в консервировании используют аспирин, можно посмотреть здесь:

Когда консервы нельзя есть

Если у банки вздута крышка, она протекает, имеет признаки плесени или другие подозрительные изменения, её содержимое не следует пробовать. Нельзя пытаться определить безопасность по запаху или вкусу.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

При домашнем консервировании безопаснее отказаться от народных экспериментов с лекарствами и использовать проверенные рецепты, разработанные с учетом требований пищевой безопасности.

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