Можно ли добавлять аспирин в консервы: неожиданное решение

О чём вы узнаете:
- Почему не стоит класть аспирин в банки
- Какие правила важны при консервировании
- Подозрительную заготовку нельзя пробовать
Традиция добавлять таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты) в домашние заготовки передается из поколения в поколение. Его используют при консервировании огурцов и помидоров, полагая, что препарат помогает предотвратить порчу. Однако аспирин не стоит использовать в качестве консерванта в домашних заготовках. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание ТСН, ацетилсалициловая кислота не может заменить проверенные методы консервирования и не обеспечивает контролируемую кислотность, необходимую для безопасного хранения некоторых продуктов. Особое внимание следует уделять низкокислотным овощам, поскольку при ненадлежащей технологии консервирования в них могут создаваться условия для развития Clostridium botulinum - бактерии, способной продуцировать опасный ботулинический токсин.
Используйте проверенную рецептуру
Для безопасной консервации важно строго следовать проверенному рецепту и не изменять соотношение основных ингредиентов. Уксус или лимонный сок, если они предусмотрены рецептом, обеспечивают необходимую кислотность.
Не стоит самостоятельно уменьшать количество кислоты, соли или изменять соотношение воды и других компонентов. Такие эксперименты могут повлиять не только на вкус, но и на безопасность готового продукта.
Выбирайте качественные овощи и чистую посуду
Для заготовок следует использовать свежие овощи без признаков гниения, плесени или других повреждений. Банки и крышки должны быть чистыми, а подготовку тары нужно проводить в соответствии с выбранным рецептом.
Хрен, укроп, чеснок, листья вишни или смородины можно добавлять для аромата и текстуры. В то же время они не являются заменой уксусу, лимонному соку, соли или другому компоненту, предусмотренному проверенной рецептурой.
Видео о том, зачем в консервировании используют аспирин, можно посмотреть здесь:
Когда консервы нельзя есть
Если у банки вздута крышка, она протекает, имеет признаки плесени или другие подозрительные изменения, её содержимое не следует пробовать. Нельзя пытаться определить безопасность по запаху или вкусу.
При домашнем консервировании безопаснее отказаться от народных экспериментов с лекарствами и использовать проверенные рецепты, разработанные с учетом требований пищевой безопасности.
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