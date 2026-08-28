Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

Украина разрабатывает реактивные дроны-перехватчики для борьбы с новыми российскими БПЛА.

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Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ все чаще применяет реактивные БПЛА, отличающиеся большей скоростью

Украине нужно развивать собственные нестандартные решения для противодействия новым угрозам

Украинские производители работают над созданием дронов-перехватчиков с реактивными двигателями, которые могут помочь противодействовать российским беспилотникам нового типа. РФ все чаще применяет реактивные БПЛА, отличающиеся большей скоростью и потому представляющие дополнительную сложность для украинской противовоздушной обороны. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в комментарии DW.

По словам Игната, заметный рост применения Россией реактивных беспилотников начали фиксировать еще в начале 2026 года. Однако особенно стремительно эта тенденция проявилась в июле. За этот месяц российская армия использовала против Украины в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее. При этом в указанную статистику не включены БПЛА типа "Бандероль", количество которых также увеличилось.

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"Сейчас в обычных атаках применяется от трети до половины реактивных дронов. Бывают ночи, когда две трети реактивных и треть обычных. Тенденция такова, что реактивных становится больше", - отметил представитель Воздушных сил.

Почему реактивные БПЛА сложно сбивать

Игнат объяснил, что основными проблемами для украинской ПВО стали скорость и высота полета российских реактивных беспилотников. Сложности возникают как у дронов-перехватчиков, так и у мобильных огневых групп.

"Перехватчик разгоняется примерно до 300 километров в час, тогда как цель летит со скоростью 400 и более - догнать её физически невозможно. Мобильные огневые группы на такой скорости не попадут, а высота полета около 5 км выводит аппараты за пределы досягаемости ПЗРК, предел действия которых составляет примерно 4,5 км", - рассказал он.

Поэтому для уничтожения таких целей Украине пока приходится использовать более дорогостоящие средства поражения - зенитные ракеты малой и средней дальности, а также боевую авиацию.

Представитель Воздушных сил добавил, что украинские истребители F-16 и Mirage против реактивных беспилотников используют не только ракеты, но и бортовые пушки. Однако интенсивное применение авиации таким образом увеличивает нагрузку на ресурс самолетов.

Какие системы могут противостоять реактивным дронам

По словам Игната, уничтожать российские реактивные БПЛА способны и немецкие зенитные самоходные установки Gepard. Однако их возможности ограничены относительно небольшим радиусом действия: комплекс способен прикрывать территорию примерно в пределах пяти километров и поражать цели на высоте около 4,5 км.

"Что такое пять километров на карте Украины? Это капелька. Сколько нужно таких систем? Поэтому наша ПВО должна обеспечивать объектное прикрытие, то есть прикрывать объекты, направления, города", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что Украине необходимо развивать собственные нестандартные решения для противодействия новым угрозам. Одним из таких направлений могут стать именно дроны-перехватчики.

Как сообщил Игнат, украинские предприятия уже занимаются разработкой перехватчиков с реактивными двигателями. Такие системы потенциально должны компенсировать преимущество российских БПЛА в скорости и повысить эффективность их перехвата.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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