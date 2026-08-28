Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

Виталий Кирсанов
28 августа 2026, 18:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина разрабатывает реактивные дроны-перехватчики для борьбы с новыми российскими БПЛА.
Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков
Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ все чаще применяет реактивные БПЛА, отличающиеся большей скоростью
  • Украине нужно развивать собственные нестандартные решения для противодействия новым угрозам

Украинские производители работают над созданием дронов-перехватчиков с реактивными двигателями, которые могут помочь противодействовать российским беспилотникам нового типа. РФ все чаще применяет реактивные БПЛА, отличающиеся большей скоростью и потому представляющие дополнительную сложность для украинской противовоздушной обороны. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в комментарии DW.

По словам Игната, заметный рост применения Россией реактивных беспилотников начали фиксировать еще в начале 2026 года. Однако особенно стремительно эта тенденция проявилась в июле. За этот месяц российская армия использовала против Украины в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее. При этом в указанную статистику не включены БПЛА типа "Бандероль", количество которых также увеличилось.

видео дня

"Сейчас в обычных атаках применяется от трети до половины реактивных дронов. Бывают ночи, когда две трети реактивных и треть обычных. Тенденция такова, что реактивных становится больше", - отметил представитель Воздушных сил.

Почему реактивные БПЛА сложно сбивать

Игнат объяснил, что основными проблемами для украинской ПВО стали скорость и высота полета российских реактивных беспилотников. Сложности возникают как у дронов-перехватчиков, так и у мобильных огневых групп.

"Перехватчик разгоняется примерно до 300 километров в час, тогда как цель летит со скоростью 400 и более - догнать её физически невозможно. Мобильные огневые группы на такой скорости не попадут, а высота полета около 5 км выводит аппараты за пределы досягаемости ПЗРК, предел действия которых составляет примерно 4,5 км", - рассказал он.

Поэтому для уничтожения таких целей Украине пока приходится использовать более дорогостоящие средства поражения - зенитные ракеты малой и средней дальности, а также боевую авиацию.

Представитель Воздушных сил добавил, что украинские истребители F-16 и Mirage против реактивных беспилотников используют не только ракеты, но и бортовые пушки. Однако интенсивное применение авиации таким образом увеличивает нагрузку на ресурс самолетов.

Какие системы могут противостоять реактивным дронам

По словам Игната, уничтожать российские реактивные БПЛА способны и немецкие зенитные самоходные установки Gepard. Однако их возможности ограничены относительно небольшим радиусом действия: комплекс способен прикрывать территорию примерно в пределах пяти километров и поражать цели на высоте около 4,5 км.

"Что такое пять километров на карте Украины? Это капелька. Сколько нужно таких систем? Поэтому наша ПВО должна обеспечивать объектное прикрытие, то есть прикрывать объекты, направления, города", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что Украине необходимо развивать собственные нестандартные решения для противодействия новым угрозам. Одним из таких направлений могут стать именно дроны-перехватчики.

Как сообщил Игнат, украинские предприятия уже занимаются разработкой перехватчиков с реактивными двигателями. Такие системы потенциально должны компенсировать преимущество российских БПЛА в скорости и повысить эффективность их перехвата.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Украинские дроны и их эффективное применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оружие дроны война России и Украины Юрий Игнат Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

18:28Украина
Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:26Фронт
Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

16:19Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Последние новости

19:10

Путин вызвал Лукашенко после визита главы ЦРУ: Денисенко объяснил, что готовит Кремль

19:03

Даже застарелый жир исчезнет: зачем добавлять кофейную гущу в мыло

18:52

Под угрозой город-миллионник: Жданов назвал новую цель баллистики КНДР

18:44

Секрет чистой стиралки раскрыт: как быстро отмыть резиновый уплотнительВидео

18:31

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
18:28

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

18:08

Зачем брызгать уксус на стены: малоизвестный лайфхак для дома

17:52

Тест на IQ: нужно найти число 79 среди 76 за 12 секунд

17:41

Почему 29 августа нужно избегать пищи красного цвета: какой церковный праздник

Реклама
17:34

Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

17:23

Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

17:09

Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

17:04

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

16:54

Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

16:45

Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

16:27

Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

16:27

Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

16:26

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:19

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

Реклама
15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

12:27

Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

12:18

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

Реклама
12:17

"Такой грязи я давно не видела": писательница резко высказалась по поводу атаки на Буданова

12:16

Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

12:14

Картонный протест начинался как борьба за справедливость, а под конец едва не стал частью лисного проекта Федорова, – политический эксперт

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

11:58

Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

11:37

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

11:33

Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

11:14

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

11:14

Путинистка Королева грубо унизила невестку

11:12

Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять