Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

Вы узнаете:
- Как сделать ароматизатор из прищепки для белья
- Почему подходит только деревянная прищепка
- Сколько капель масла нужно на дефлектор
Среди водителей набирает популярность лайфхак с деревянной прищепкой для белья, которую крепят непосредственно на решетку вентиляционного дефлектора автомобиля. Идея не имеет ничего общего с ремонтом или настройкой климат-системы - это самодельный ароматизатор для салона, сообщает издание Kertvar.hu.
Летом кондиционер в машине остается главным средством спасения от жары, однако сам воздух в салоне от этого не становится более приятным на запах. Именно этот пробел и закрывает обычная прищепка из хозяйственного набора.
Принцип использования прост: на прищепку наносят несколько капель духов, эфирного масла или любого другого ароматизатора, после чего закрепляют её на решётке вентиляции.
Почему подходит именно дерево
Эффект объясняется свойствами материала, а не конструкцией самой прищепки. Пористая структура способна впитывать небольшое количество жидкости и удерживать её – на этом и держится весь трюк.
Далее срабатывает механика воздушного потока. Когда водитель включает вентилятор или кондиционер, воздух проходит мимо прищепки и разносит аромат по всему салону.
Чем это отличается от покупного варианта
С точки зрения физики процесс идентичен тому, что происходит со стандартным автомобильным ароматизатором, который крепится на дефлектор. Разница лишь в носителе запаха: вместо заводского картриджа его роль выполняет обычная деревянная прищепка.
Важно не переоценивать возможности этого метода. Сама по себе прищепка на решетке не улучшает работу климат-системы и не влияет на охлаждение воздуха - она работает исключительно для создания аромата в салоне.
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Об источнике: Kertvár.hu
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