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Войска КНДР могут появиться в Украине: Жданов объяснил, чем это грозит

Руслана Заклинская
27 августа 2026, 22:06
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Военный эксперт Олег Жданов объяснил, чего следует ожидать от военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.
Войска КНДР могут появиться в Украине: Жданов объяснил, чем это грозит
Владимир Путин, солдаты КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Жданова:

  • КНДР вряд ли отправит своих военных непосредственно в Украину
  • Появление северокорейцев в Украине может привести к расширению войны
  • В случае поражения Украины Россия может усилить давление на европейские страны

Россия вряд ли перебросит северокорейских военных непосредственно на территорию Украины. Военные КНДР могут оказаться в Украине только в случае серьезных проблем для российской армии и с разрешения Ким Чен Ына. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Если военные КНДР войдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это коренным образом изменит ситуацию", - пояснил Жданов.

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По мнению эксперта, такой сценарий может спровоцировать появление в Украине военных из стран Евросоюза или НАТО. Жданов считает, что именно такого развития событий Кремль пытается избежать.

"А это то, чего очень боится Путин: одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое - когда прибудет Французский иностранный легион", - добавил он.

По словам Жданова, для европейских стран вопрос поддержки Украины постепенно превращается в вопрос собственной безопасности. Он считает, что поражение Украины может создать для России возможности для дальнейшего давления на Европу.

"Прогрессивные европейские лидеры понимают, что в Украине решается судьба и Европы тоже. Ведь если Украина проиграет эту войну, Путин будет "подчинять" Европу без ограничений и вернется к своим требованиям декабря 2001 года - о том, что НАТО должно вернуться к границам 1997 года, а всё, что входило в состав СССР, должно остаться в сфере влияния Москвы. И тогда российские танки могут дойти до Дрездена и Лейпцига, а Кремль решит вернуть ГДР", - добавил эксперт.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Может ли Россия использовать северокорейцев в войне - мнение эксперта

Привлечение военных и гражданских специалистов из КНДР может позволить России высвободить собственные людские ресурсы для войны против Украины без проведения новой открытой мобилизации. Такое мнение высказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в комментарии 24 Каналу.

По его словам, северокорейцы могут постепенно заменять россиян в различных сферах.

"Они будут выполнять работу, которую должен был бы делать российский солдат, а он вместо этого пойдет воевать непосредственно на территории Украины", - отметил Жовтенко.

Эксперт добавил, что в России уже находятся северокорейские инженерные подразделения. В частности, их могут привлекать к строительству фортификационных сооружений в Курской области, что позволит российскому командованию высвобождать своих военных для отправки на фронт.

Сотрудничество России и КНДР - последние новости

Напомним, Институт изучения войны сообщил о передаче Северной Кореей России около 50 баллистических ракет типов KN-23, KN-24 и KN-30. В материале говорится о развертывании шести установок в Воронежской области для северокорейских ракет.

Как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил о переброске в Россию нового контингента из примерно 8500 северокорейских военных. В его комментарии отмечается, что среди контингента есть около 400 операторов дронов, которых могут использовать для разведки и нанесения ударов по целям в Украине.

Полковник запаса Олег Жданов сообщил, что Россия может задействовать новую 30-тысячную группировку КНДР. Эксперт уточнил, что задачей северокорейских подразделений может стать прикрытие границы РФ в приграничных областях.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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