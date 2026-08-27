Трамп сделал резонансное заявление о нападении России на НАТО - что сказал

Ключевые тезисы:
- Трамп заявил, что не ожидает нападения России на страны НАТО
- Он опроверг, что Ретклифф ездил в Москву с предупреждением
- В Европе тем временем опасаются новых военных провокаций со стороны Москвы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о возможности нападения России на страны НАТО и убежден, что Москва не планирует атаковать территорию Альянса. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на телефонное интервью с президентом США.
Трамп сделал это заявление на фоне беспокойства европейских лидеров, которые допускают, что Кремль может проверить готовность НАТО к коллективной обороне посредством ограниченной военной операции или других провокаций. Отвечая на вопрос о возможных действиях России против членов Альянса, президент США был категоричен.
"Я не беспокоюсь об этом… вообще. Нет никаких проблем", - сказал Трамп.
Отдельно американский президент прокомментировал секретную поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, где тот встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Часть СМИ писала, что Вашингтон мог использовать эти контакты для передачи Кремлю предупреждения о возможном нападении на страны НАТО.
Трамп опроверг, что Ретклифф передавал Москве такое предупреждение, и назвал саму встречу обычным рабочим контактом между руководителями спецслужб.
"Ретклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никакого сообщения не было, и ничего необычного не происходило", - сказал Трамп.
Через несколько часов президента США снова спросили о возможных предупреждениях Владимиру Путину в отношении стран НАТО. Детали таких контактов Трамп комментировать не захотел, но вновь выразил уверенность в отсутствии угрозы для территории Альянса.
"Они не собираются нападать на территорию НАТО", - заявил Трамп.
В то же время ситуация вокруг России и стран Альянса остается напряженной. За последние недели российские беспилотники, по данным Axios, нарушали воздушное пространство нескольких членов НАТО, в частности Румынии и Польши.
Кроме того, глава МИД России в четверг заявил, что Великобритания и Франция "играют с огнем", предоставляя Украине технологии для дальних ударов по территории РФ. Российская сторона также пригрозила атаками на британские военные объекты в Украине и за её пределами.
Какой сценарий может готовить РФ против НАТО - комментарий эксперта
Россия может попытаться спровоцировать локальный вооруженный кризис на территории одной из стран НАТО, чтобы проверить действенность статьи 5 и посеять разногласия внутри Альянса. Для такого сценария Кремлю, по мнению эксперта, не понадобится масштабная группировка или дополнительные подразделения из КНДР. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.
По оценке Жданова, Москва может преследовать не цель крупного наступления на Европу, а искать способ создать политический и военный кризис, который поставит союзников перед необходимостью быстро принимать совместное решение. Ключевой задачей Кремля он считает проверку реакции НАТО на ограниченное нападение.
"Путину нужно проверить статью 5 Устава НАТО и вбить клин между странами Альянса с целью дальнейшего развала НАТО. Для этого ему хватит одной или нескольких десантно-штурмовых бригад, а такое количество сил Россия способна выделить", - отметил Жданов.
Эксперт предполагает, что возможный план не будет предусматривать захват крупных городов или длительной кампании. Речь идет о краткосрочной операции на ограниченном участке, после которой Москва могла бы наблюдать за реакцией союзников.
"России не нужно идти на Варшаву, Ригу или Хельсинки - ей достаточно вторгнуться на территорию этой страны, совершить какие-то террористические акты, устроить там переполох и уйти. И можно не сомневаться: НАТО развалится на куски", - убежден полковник запаса.
Среди потенциально опасных направлений Жданов назвал Польшу, страны Балтии и Финляндию. Наиболее уязвимой точкой он считает эстонскую Нарву, где, по его мнению, Россия может использовать сочетание внутренней дестабилизации и действий диверсионных групп.
"Россия может разжечь там сепаратистские настроения и провести диверсионно-разведывательный рейд. И вот вопрос - откроют ли огонь по российским диверсантам? Или НАТО будет сидеть и совещаться? Вот что нужно Путину: ему нужно внести хаос и смятение в слаженные ряды НАТО", - подчеркнул он.
Отдельным фактором, который может повлиять на расчеты Кремля, эксперт назвал сигналы из США об участии Вашингтона в защите Европы. По его словам, российское руководство может трактовать такие заявления как возможность проверить пределы реакции американских и европейских союзников.
"У Путина есть заявление Трампа, которое воодушевляет его, - тот сказал, что США не будут воевать за Европу. Путин знает, что американский батальон в Эстонии не выйдет из своих казарм и не откроет огонь по его солдатам", - подчеркнул эксперт.
Угроза нападения РФ на НАТО - последние новости по теме
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The Telegraph опубликовал расследование о как минимум десяти дронных хабах вдоль границ РФ. Расследование подробно описывает развертывание новых площадок и их способность запускать дальнобойные ударные беспилотники. В материале указано, что некоторые базы имеют более 59 пусковых рельсов, одна из локаций рассчитана более чем на 1000 аппаратов, а дальность полета новых модификаций дронов составляет около 1000 километров.
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Об источнике: Axios
Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц.
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