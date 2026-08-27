Ситуация обостряется: враг продвинулся в ключевом городе: в DeepState обновили карту

Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Константиновском направлении фронта.

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Россияне продвинулись в Часовом Яру / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналитики DeepState показали свежие карты боевых действий

Оккупанты продвинулись в Часовом Яру

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ добивается территориальных успехов в Донецкой области.

Об этом аналитический проект DeepState сообщил 27 августа и опубликовал свежие карты.

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Где продвинулся враг

По данным аналитиков, оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Константиновском направлении. Согласно карте, враг продвинулся в Часовом Яру в Донецкой области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Часовом Яру", - говорится в сообщении.

Россияне продвинулись в Часовом Яру / Фото: DeepState

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, на Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин-Яр, Новое Шаховое и в сторону Николайполя.

Отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений.

Часов Яр оказался под наибольшей угрозой окружения

Как писал Главред, российские оккупационные войска пытаются расширить зону контроля вокруг Константиновки. В то же время, по оценке аналитиков украинского OSINT-проекта DeepState, самая сложная ситуация складывается в районе Часового Яра. В случае потери флангов украинская группировка в городе может оказаться под серьёзным давлением.

"Однако в наибольшей опасности сейчас находится Часов Яр, который противник окружает своим контролем. В самом городе удается удерживать позиции, но если падут фланги, в частности, на участке выше, то группировке в населенном пункте Часов Яр придется несладко", - предупредили аналитики.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что РФ ведет два основных наступления - на северную и южную окраины украинского крепостного пояса в Донецкой области, который является главной целью Москвы в весенне-летней кампании 2026 года. Как сообщили аналитики ISW, после провальных попыток прорваться к Славянску с северо-востока через Лиман оккупанты перенесли основные усилия на восточное и юго-восточное направления, а на юге пояса активно проникают в Константиновку.

Напомним, Генштаб подчеркнул, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются. Генштаб также опроверг слухи о полном освобождении области и подчеркнул, что наступление Сил обороны продолжается в регионе. Согласно сообщению, под контроль Украины возвращены 19 населенных пунктов.

Ранее Институт изучения войны (ISW) отметил в своем отчете, что российские войска не продвинулись на севере Сумской области. По их данным, ВСУ сорвали наступление врага на отдельных участках и перешли в контратаку.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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