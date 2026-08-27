В Кремле упомянули об эскалации и дерзко пригрозили Украине - что сказали

Кратко:
- Кремль угрожает "жестким ответом" за удары по РФ
- Песков заявил, что эскалация Москве "не нужна"
- По его словам, оккупанты якобы и так продвигаются вперед
В Кремле в очередной раз пригрозили Украине "жестким ответом" за удары по территории страны-агрессора России и заявили, что Москва якобы вынуждена реагировать на украинские атаки. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
В частности, он назвал массированные российские атаки "ответом" на украинские удары по объектам в России.
Кроме того, Песков дерзко заявил, что России якобы даже не нужна военная эскалация против Украины, ведь, мол, оккупанты "и так продвигаются вперед".
"Нам это (эскалация, - ред.) просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что Москва готовится к усилению своих ударов.
Мирные переговоры с Россией могут возобновиться
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что делегации Украины и страны-агрессора России могут возобновить переговоры уже в следующем месяце.
По его словам, пауза в переговорном треке может прерваться в сентябре. Речь идет, скорее всего, о встрече украинских, российских и американских переговорщиков.
"Мы его (переговорный трек, - ред.), дай Бог, немного оживим. Все увидят через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - сказал он.
Война - последние новости
Как сообщал Главред, издание Atlantic Council писало, что война против Украины не закончится до тех пор, пока Владимир Путин не откажется от имперских амбиций в отношении Киева, а любое переговорное урегулирование пока невозможно.
Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил, что война в Украине в ближайшее время не закончится, ведь российский диктатор Владимир Путин не планирует прекращать военные действия.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона вместе с Соединенными Штатами и европейскими партнерами продолжает искать варианты прекращения войны, несмотря на заявления России о готовности продолжать боевые действия.
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О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. - до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
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