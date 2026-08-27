"Робокоп" возвращается: стало известно, кто сыграет главную роль в новом сериале

О планах Amazon Prime снять сериал по вселенной "Робокопа" впервые стало известно еще в 2022 году.

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Стало известно, кто сыграет нового Робокопа / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Съемочный процесс планируют запустить в начале 2027 года в Ванкувере

Сценаристом и шоураннером проекта выступит Питер Око

Главную роль в новом сериале по мотивам культовой научно-фантастической франшизы "Робокоп" получил британский актер Дэн Стивенс. Зрителям он известен по фильмам "Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", "Эбигейл", "Ритуал", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Идеальное оружие", а также сериалам "Аббатство Даунтон" и "Легион".

По информации Variety, Стивенс воплотит образ погибшего военного героя, сознание которого перенесут в мощное роботизированное тело. Технологический гигант убедит местные власти использовать созданную машину для работы в полиции города.

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Сценаристом и шоураннером проекта выступит Питер Око. В его фильмографии - такие сериалы, как "Офис", "Оставленные", "Элементарно", "Черные паруса" и "Мертвые, как я".

О планах Amazon Prime снять сериал по вселенной "Робокопа" впервые стало известно еще в 2022 году. При этом конкретные детали производства появились лишь в июле 2026-го.

По данным СМИ, съемочный процесс планируют запустить в начале 2027 года в канадском Ванкувере. Первый сезон будет включать восемь эпизодов. Предполагается, что несколько серий может поставить Джеймс Ван - режиссер и продюсер, известный по франшизам "Пила", "Астрал", "Заклятие" и "Аквамен". Он также присоединился к проекту в качестве одного из его продюсеров.

Дэн Стивенс / Фото: instagram.com/thatdanstevens

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О франшизе: "Робокоп" Первая часть культовой научно-фантастической франшизы "Робокоп" вышла на экраны в 1987 году. Режиссером картины выступил Пол Верховен, а главную роль исполнил Питер Уэллер. Сюжет переносил зрителей в футуристический Детройт, где погибшего полицейского Алекса Мерфи превращают в киборга, объединив человеческое сознание с роботизированным телом. Однако разработавшая программу корпорация вскоре сталкивается с неожиданной проблемой: несмотря на механическое тело и запрограммированные функции, Робокоп сохраняет человеческие черты и постепенно начинает осознавать свое прошлое. Фильм получил высокие оценки критиков и оказался успешным в прокате. На волне популярности оригинала создатели выпустили еще два продолжения - в 1990 и 1993 годах. В обеих картинах Питер Уэллер вновь сыграл главного героя. Кроме того, вселенная "Робокопа" получила развитие в нескольких телесериалах и мультсериалах, а также в видеоиграх и комиксах. В 2014 году франшизу попытались перезапустить. На экраны вышел новый "Робокоп", в котором роль киборга-полицейского исполнил Юэль Киннаман. Режиссером картины стал бразилец Жозе Падилья. Однако фильм не смог повторить успех оригинала: он получил преимущественно смешанные оценки и показал в прокате более скромные результаты, чем рассчитывали его создатели.

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