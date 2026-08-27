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"Робокоп" возвращается: стало известно, кто сыграет главную роль в новом сериале

Виталий Кирсанов
27 августа 2026, 11:50
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О планах Amazon Prime снять сериал по вселенной "Робокопа" впервые стало известно еще в 2022 году.
Стало известно, кто сыграет нового Робокопа
Стало известно, кто сыграет нового Робокопа / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Съемочный процесс планируют запустить в начале 2027 года в Ванкувере
  • Сценаристом и шоураннером проекта выступит Питер Око

Главную роль в новом сериале по мотивам культовой научно-фантастической франшизы "Робокоп" получил британский актер Дэн Стивенс. Зрителям он известен по фильмам "Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", "Эбигейл", "Ритуал", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Идеальное оружие", а также сериалам "Аббатство Даунтон" и "Легион".

По информации Variety, Стивенс воплотит образ погибшего военного героя, сознание которого перенесут в мощное роботизированное тело. Технологический гигант убедит местные власти использовать созданную машину для работы в полиции города.

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Сценаристом и шоураннером проекта выступит Питер Око. В его фильмографии - такие сериалы, как "Офис", "Оставленные", "Элементарно", "Черные паруса" и "Мертвые, как я".

О планах Amazon Prime снять сериал по вселенной "Робокопа" впервые стало известно еще в 2022 году. При этом конкретные детали производства появились лишь в июле 2026-го.

По данным СМИ, съемочный процесс планируют запустить в начале 2027 года в канадском Ванкувере. Первый сезон будет включать восемь эпизодов. Предполагается, что несколько серий может поставить Джеймс Ван - режиссер и продюсер, известный по франшизам "Пила", "Астрал", "Заклятие" и "Аквамен". Он также присоединился к проекту в качестве одного из его продюсеров.

Дэн Стивенс
Дэн Стивенс / Фото: instagram.com/thatdanstevens

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Кинокомпания Warner Bros. Discovery (WBD) не смогла договориться с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом о начале работы над сиквелом фильма "Барби".

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О франшизе: "Робокоп"

Первая часть культовой научно-фантастической франшизы "Робокоп" вышла на экраны в 1987 году. Режиссером картины выступил Пол Верховен, а главную роль исполнил Питер Уэллер. Сюжет переносил зрителей в футуристический Детройт, где погибшего полицейского Алекса Мерфи превращают в киборга, объединив человеческое сознание с роботизированным телом.

Однако разработавшая программу корпорация вскоре сталкивается с неожиданной проблемой: несмотря на механическое тело и запрограммированные функции, Робокоп сохраняет человеческие черты и постепенно начинает осознавать свое прошлое.

Фильм получил высокие оценки критиков и оказался успешным в прокате. На волне популярности оригинала создатели выпустили еще два продолжения - в 1990 и 1993 годах. В обеих картинах Питер Уэллер вновь сыграл главного героя. Кроме того, вселенная "Робокопа" получила развитие в нескольких телесериалах и мультсериалах, а также в видеоиграх и комиксах.

В 2014 году франшизу попытались перезапустить. На экраны вышел новый "Робокоп", в котором роль киборга-полицейского исполнил Юэль Киннаман. Режиссером картины стал бразилец Жозе Падилья. Однако фильм не смог повторить успех оригинала: он получил преимущественно смешанные оценки и показал в прокате более скромные результаты, чем рассчитывали его создатели.

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