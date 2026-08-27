Мох больше не появится: один популярный напиток может очистить весь двор

Фосфорная кислота, входящая в состав безалкогольного напитка, разрушает мох на тротуаре и стенах.

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Как быстро удалить мох / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему кока-кола уничтожает мох на тротуаре и стенах

Какой компонент напитка отвечает за этот эффект

Мох часто становится неприятным "соседом" на садовых дорожках, террасах, бетонных площадках и даже стенах дома. Из-за пористой структуры камня или бетона влага задерживается надолго, создавая идеальные условия для роста этого растения.

Главред решил разобраться, как легко и быстро избавиться от мха без химии.

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Почему мох поселяется во дворе

Ключевое условие для размножения мха - постоянно влажный микроклимат, поэтому он появляется там, где вода не успевает испаряться, пишет Agroforum.

Если мох вытесняет траву на газоне, это почти всегда сигнализирует о проблеме с почвой: слабое развитие травы дает ему шанс на прямую конкуренцию. Слишком затененный участок подходит для сравнительно небольшого количества растений, поэтому в таких условиях разрастание мха начинается особенно легко.

Чем можно удалить мох

Обычная кока-кола способна удалить мох с тротуара, брусчатки и стен дома. Она действует благодаря фосфорной кислоте E338, которую добавляют в безалкогольные напитки в качестве подкислителя.

Этот компонент также возвращает блеск ржавым инструментам и разрушает известковый налет, поэтому простое строение мха для него не является препятствием.

Как избавиться от мха на деревьях / Инфографика: Главред

Как использовать кока-колу против мха

Технология обработки максимально проста: напиток наливают на губку и протирают ею пораженный участок, дают средству подействовать, а затем протирают поверхность влажной тряпкой, чтобы не осталось следов.

Однако именно последний шаг и является самым рискованным моментом метода - на светлой плитке или брусчатке остатки напитка способны изменить цвет покрытия.

Почему появляется мох на газоне и как его уничтожить – видео:

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