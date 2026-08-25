Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы

У Украины, в частности, у Киева и области, добавится головной боли из-за новой партии северокорейских солдат у России, предостерег Жданов.

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России нужны северокорейские войска, чтобы хоть как-то спасти и выровнять фронт – Жданов / Коллаж: Главред

Россия с такой скоростью сжигает в мясорубке войны свой "бесконечный" человеческий ресурс, что восполнять потери на фронте без помощи других стран Путин не может. И вот Кремль во второй раз выклянчил у северокорейского диктатора Ким Чен Ына новую партию вояк. По данным ГУР, КНДР уже перебросила в Россию 8,5 тысяч солдат, из которых 400 – операторы дронов. Однако этим дело не закончится: президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ планирует привлечь к войне 30-50 тысяч северокорейцев.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду, какие проблемы для Украины создаст новая партия северокорейских солдат в рядах армии РФ, какие дыры и где Путин будет затыкать северокорейцами, почему России понадобились военные КНДР, если там грядет мобилизация, будет ли российское вторжение с севера, через Чернобыль, и почему операция России против НАТО – уже неизбежность.

Какие проблемы для нас создаст новая партия северокорейских военных в рядах армии РФ? Как и где их будет использовать Россия?

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Северокорейские солдаты действительно могут создать дополнительную проблему для нас. Мы проходили это пару лет назад, когда Ким Чен Ын отправил в Россию 10 тысяч своих военнослужащих. Тогда они участвовали в боевых действиях, но исключительно на территории России – в Курской области, государственную границу Украины они не пересекали.

Как на этот раз Россия будет использовать северокорейских солдат и отправит ли их на фронт в Украину – сказать сложно. Однако это в любом случае создаст для нас ряд проблем.

Северокорейские солдаты позволят России высвободить часть ее войск, охраняющих границу, и перебросить на фронт – Жданов / Скриншот

Во-первых, даже если северные корейцы не пересекут нашу границу, то они встанут на прикрытие границы РФ в Курской, Брянской и Белгородской областях, чтобы мы не заходили на российскую территорию, как это было в Курской и Белгородской областях (вспомните Курскую операцию и наши рейды в Шебекино). Это высвободит часть российских войск для отправки их на фронт в Украину.

Кстати, в прошлый раз Москва посадила северокорейских спецов на прикрытие границы с Черниговской областью, высвободив таким образом свои войска, чтобы перебросить их на два фланга – в Сумскую и Харьковскую области – для участия в боях.

Во-вторых, 30-тысячная группировка – это довольно большая группировка, по сути, это часть группы войск "Север", которая сегодня ведет активные боевые действия в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В-третьих, узкий круг северокорейских специалистов будет принимать активное участие в боевых действиях, но с территории Российской Федерации. Речь идет об артиллерии: северокорейской самоходной установке типа "Коксан", реактивных системах залпового огня и расчетах ракетчиков. Как сообщает наша разведка, КНДР передает России один дивизион (шесть штук) пусковых установок баллистических ракет.

В-четвертых, РФ будет обучать часть северных корейцев как операторов беспилотников и, вполне возможно, за счет массовости попытается создать такой дроновый террор, как в Херсоне, обучая операторов на убийстве гражданских людей.

На территорию Украины Россия не будет перебрасывать северных корейцев?

Вряд ли они окажутся в Украине. Разве что у России будут большие проблемы, и Ким Чен Ын позволит использовать его солдат напрямую на фронте. Ведь если военные КНДР зайдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это в корне изменит картину. И тогда может встать вопрос о том, почему не отправить добровольческой корпус от Евросоюза или стран-членов НАТО. А это то, чего очень боится Путин: одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое – когда прибудет Французский иностранный легион.

Вы полагаете, что европейцы уже дозрели до такого решения?

Это будет вопросом выживания Европы.

Продвинутые европейские лидеры понимают, что в Украине решается судьба и Европы тоже. Ведь если Украина проиграет эту войну, Путин будет "нагибать" Европу по полной программе и вернется к своим требованиям декабря 2001 года – о том, что НАТО должно вернуться на границы 1997 года, а все, что было в СССР, должно остаться сферой влияния Москвы. И тогда российские танки могут дойти до Дрездена и Лейпцига, а Кремль решит вернуть ГДР.

Россия нацелит северокорейские ракеты на Киев и Киевскую область, считает Жданов / Инфографика: Главред

Насколько серьезную головную боль нам создадут северокорейские ракетчики в рядах российской армии, учитывая, что у нас сейчас и так серьезная проблема с защитой от российских баллистических ракет?

К сожалению, северокорейские ракетчики добавят нам головной боли: чем больше боеспособных пусковых установок, тем большими будут залпы ракет по украинской территории. Дальность северокорейских ракет значительная: до 500 км будет составлять зона поражения на нашей территории.

Где Россия разместит пусковые установки северокорейских ракет – угадать сложно: это может быть Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская области РФ. Только российский генштаб определит, какой участок для него наиболее важен в плане огневого поражения. Думаю, что Россия нацелит северокорейские ракеты на Киев и Киевскую область, потому что в любом государстве столица очень влияет на формирование общественного мнения. А России необходимо сломать сопротивление украинского общества и вынудить нас признать, что плохой мир лучше, чем хорошая война.

Есть ли сейчас хоть какие-то основания полагать, что осенью-зимой ситуация с ПВО у нас улучшится?

Российские и северокорейские ракеты будут для нас существенной проблемой осенью-зимой. В дипломатии и коммуникации с нашими партнерами мы где-то немного свернули не туда, что отразилось на поставках нам систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним, а также вооружения. Где-то был просчет в договорных обязательствах с нашими партнерами. Выровнять ситуацию сейчас вряд ли удастся.

Баллистика показала себя как наилучший вид вооружения в современной войне. А чем больше наглядной демонстрации успехов в ударах баллистикой, тем меньше желания у государств, являющихся нашими партнерами, расставаться с этим вооружением, тем более – с ракетами к нему.

Российские и северокорейские ракеты будут для нас существенной проблемой осенью-зимой, предостерег Жданов / Фото: ГСЧС Украины

Особенно после того, как США из-за безалаберной организации боевых действий на Ближнем Востоке расстреляли бо́льшую часть своего боезапаса. Трамп даже грозился уголовными преследованиями тех, кто не прекратит писать о том, что у Штатов нет ракет, а боеспособность армии США снижается из-за отсутствия ракет. Тем не менее, американская пресса рвет Трампа на куски, возмущаясь, как так можно было докомандоваться, что Пентагон остался без снарядов и ракет, и как так, что американцы "победили" Иран сто раз, а Трамп боится пролетать мимо Ирана на своем самом защищенном и секретном самолете, опасаясь, что борт №1 США могут сбить. Это вызывает саркастический смех, как и то, что Трамп в Мар-а-Лаго играет в гольф под прикрытием систем ПВО.

Вернемся к северокорейским солдатам. Способна ли российская логистика бесперебойно обеспечивать столь многочисленный контингент – 30-50 тысяч человек – на фоне постоянных украинских ударов по складам и путям сообщения? Вы выше перечислили области РФ, где могут быть размещены северокорейские военные, – до всех этих областей мы дотягиваемся дронами.

Мы можем создать противнику проблемы, и это нужно будет делать нашими ударами на максимальную глубину. Однако Россия, чтобы обеспечить армию, население посадит на карточную систему, и никто не будет считаться с мнением граждан. Как и с бензином сейчас: посадили бо́льшую часть россиян на карточки, и ничего, пусть стоят в очередях по 12-16 часов, чтобы заправиться 20 литрами. Главное для Кремля – заправить танки.

Точно так же будет и с обеспечением армии: главное будет накормить российских и северокорейских солдат, а население потерпит. Пока не начнется "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", политическое руководство РФ будет выкручивать руки россиянам и будет забирать все для фронта.

Кстати, Собянин не побоялся сказать, что перевод российской экономики на военные рельсы – это "красная линия", потому что ликвидация гражданского сектора экономики приведет к политическому коллапсу в России. И что, Путин что-то изменил? Нет, он просто сказал, что наказывать таких будут уже после выборов.

Главное для Кремля – заправить танки, а россияне и дальше будут стоять в очередях по 16 часов, подчеркнул Жданов / Скриншот

Поговаривали, что Воронеж должен стать хабом для войск КНДР. Может ли этот хаб создать проблемы внутри России, учитывая, что воронежцы вряд ли будут рады такому соседству? Наверняка ведь будут и проявления ксенофобии, и просто страх перед военными другой страны, да и наши удары по Воронежу участятся, ведь северные корейцы будут законной целью?

Гражданам РФ не привыкать: кого только в Россию не завозили – и китайцев, и индусов, и прочих. Если вдруг кто-то решится возмутиться, то ими займется Росгвардия и полиция, которые будут защищать северокорейских военных и рабочих, а не россиян.

К тому же Россия – это непуганый край, где "бусификацию" проводят пока точечно в отдельных городах или небольших регионах. А если кто-то начнет возмущаться, в России быстро успокоят недовольных – и россияне разбегутся по норам, где будут сидеть, не высовывая нос. Если северные корейцы словят и съедят чью-то собаку в Воронеже, это может спровоцировать какие-то беспорядки, но лишь местного значения.

Обратите внимание: мы сожгли уже практически все крупные склады Wildberries, прошлись атаками по всем НПЗ и не даем возможности их восстановить, россияне стоят часами в очередях за бензином и сутками ждут QR-код на 20 литров, как манну небесную, и что? Несмотря на все это, в головах россиян до сих пор не сложилась причинно-следственная связь: всего этого не было бы, если бы Россия не начала вторжение в Украину; достаточно вывести российские войска с украинских территорий, чтобы все встало на свои места – и бензин появится, и северных корейцев не будет в российских городах, и китайцев не будет на Дальнем Востоке. Этого понимания у россиян нет. А потому никакого бунта в России ждать не приходится.

Да, россияне будут возмущаться, но как в брежневские времена – по вечерам на кухне.

Почему России вообще нужна подпитка северокорейским военными, если осенью может быть мобилизация? От мобилизации отказались или без этих 30-50 тысяч не дотянуть до нее?

Думаю, что "вставай, страна огромная" не будет. Если в 1999 году Путин рванул десять домов на Каширском шоссе, чтобы сказать: "Вставай, страна огромная! Мы идем на Чечню", то сегодня сложно представить, каких масштабов должен быть теракт, чтобы россияне не разбежались по углам, а встали в строй и подняли красный кумач над головой. Не то время и не те социальные настроения в обществе.

А северокорейские военные понадобились не для того, чтобы дотянуть до мобилизации, а для того, чтобы хоть как-то спасти и выровнять фронт. Ведь уже более трех месяцев мобилизационная система РФ не справляется с восполнением потерь, которые мы наносим российской армии. Поэтому Кремль вынужден изыскивать внутренние резервы, чтобы спасти ситуацию. А объявление мобилизации будет для Кремля крахом в политическом смысле.

Кроме того, около месяца назад Путин собирался поставить в строй 2 млн человек, затем эта цифра снизилась до 1 млн, а сейчас уже говорят о 800 тысячах. Но ведь и эти 800 тысяч нужно обуть, одеть, экипировать, разместить, накормить, заплатить. А где взять деньги на все это?

Мобилизационная система РФ больше не справляется с восполнением потерь, потому Кремлю нужны северокорейцы, подчеркнул Жданов / Скриншот

В Кремле уже обсуждают возможность формирования этой армии за Уралом, чтобы Украина не достала, а то европейская часть России простреливается вся нашими "добрыми дронами". За Уралом эту армию рассчитывают три месяца обучать, а затем перебросить на фронт, в Украину. Но это колоссальные затраты: эти 800 тысяч за три месяца съедят всю экономику РФ!

Потому в России сегодня проводятся эксперименты с жесткой мобилизацией и "бусификацией". В Пензе и Ростове уже даже применялся метод обхода квартир. Сейчас за любое правонарушение сразу отправляют в военкомат. Относительно студентов спускается разнарядка – отчислять за любую провинность-прогулы и отправлять в военкомат. То есть там ищут внутренние резервы для усиления мобилизации, но пока все это не покрывает потребности российской армии. Потому Россия будет привлекать военных из КНДР, пока есть такая возможность.

Тем более, Ким Чен Ыну это выгодно: он получает за каждого своего солдата от Путина до 2 тыс. долларов, а за убитого – компенсацию.

Если у России столь очевидные проблемы с человеческим ресурсом и восполнением потерь, что ей не справиться без подпитки северными корейцами, то как и чем тогда Кремль планирует осуществлять новую агрессию? Например, как сообщала американская разведка, РФ может ударить по НАТО еще до окончания войны в Украине, уже этой осенью. Или другой пример – угроза с севера для Украины: Spiegel писал, что мы готовимся к вторжению через Чернобыль.

Кремль планирует действовать рейдовым отрядом, и северные корейцы для этого не нужны.

Путину нужно проверить 5 ст. Устава НАТО и вбить клин между странами Альянса с целью последующего развала НАТО. Для этого ему будет достаточно одной или нескольких десантно-штурмовых бригад, а такое количество сил Россия в состоянии выделить. Например, Лукашенко формирует десантно-штурмовую бригаду в Беларуси. Да и Россия за счет фронта может сформировать такую бригаду. А дальше – устраивается провокация на границе со страной НАТО.

России не надо идти на Варшаву, Ригу или Хельсинки – ей достаточно вторгнуться на территорию этой страны, совершить какие-то террористические акты, навести там шорох и выйти. И можно не сомневаться: НАТО разругается в пух и прах.

Есть три точки, где Россия будет устраивать вооруженную провокацию: Польша, страны Балтии и Финляндия. На территории Финляндии до сих пор нет войск НАТО. Польша и страны Балтии давно готовится к такому сценарию.

Путина окрылил Трамп, Россия стопроцентно нападет на НАТО, убежден Жданов / фото: t.me/news_kremlin

Например, такая провокация вполне может быть против Эстонии – в Нарве, которую часто называют "русским городом". Россия может поднять там сепаратистские настроения и провести диверсионно-разведывательный рейд. На территории Эстонии находятся войска НАТО. И вот вопрос – откроют ли они огонь по российским диверсантам? Или НАТО будет сидеть и совещаться? Или решат поддержать "добрым словом" и ящиком патронов, и на том все, но не участвовать в войне? Вот что Путину надо: ему нужно внести хаос и сумятицу в стройные ряды НАТО.

У Путина есть окрыляющее его заявление Трампа, который сказал, что США не будут воевать за Европу. В Эстонии стоит американский батальон, но теперь Путин знает, что этот батальон не выйдет из своих казарм и не откроет огонь по его солдатам.

А что касается угрозы с севера для нас, то я не думаю, что будет новое вторжение, тем более, в Чернобыле. Россияне уже раз рыли окопы в Рыжем лесу и знают, что через Чернобыльскую зону лучше не ходить: фон радиации в грунте на глубине ниже 30 см намного выше допустимой нормы.

Сейчас нет признаков подготовки России к вторжению. Мы будем наблюдать. Мы знаем, сколько войск на территории Беларуси, сколько чего россияне туда перемещают и что там формируют. Поэтому создать на севере внезапную угрозу для нас с целью вторжения просто нереально в нынешних условиях.

Но – высвободить какую-то часть войск и провести вооруженную провокацию с рейдовым заходом на нашу территорию Россия может, такое я допускаю. Но не более того.

А так, создание оборонительных рубежей и сооружение окопов на опасных направлениях у нас – это нормально, это подготовка. Это делается для того, чтобы не было так, как в 2022-м, когда окопы мы рыли под огнем российской артиллерии.

К тому же мы установили на границе до полумиллиона мин, и сейчас эти минные поля нужно дополнить противопехотными минами, одеть все это в колючую проволоку, растянуть путанку вдоль границы и нарыть окопов, чтобы в случае чего было куда заводить войска для проведения оборонной операции, если такая угроза будет.

Россия уже начала войну против Европы, подчеркнул Жданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, ua.depositphotos.com

Операция-провокация против НАТО со стороны России – это уже неизбежность, а не гипотетический сценарий?

Это будет стопроцентно. Считается, что врага надо знать и нужно изучать его постулаты, методы и намерения. Но в Европе до сих пор никто не хочет этого делать.

В 2021 году вышла статья Герасимова "Третья мировая война нового гибридного типа". Если внимательно прочесть эту статью, станет понятно, что сейчас происходит в Европе. Все эти теракты и провокации – это единый план и замысел: это нужно России, чтобы раскачать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюза и НАТО. Европейцы этого не понимают и думают, что где-то там спецслужбы России проводят какие-то диверсионно-разведывательные действия. Каждый раз, когда спецслужбы европейских стран начинают расследование очередного теракта, обязательно находят торчащие оттуда "уши" Кремля.

Гибридная война уже идет полным ходом против Европы. Пока европейцы этого не поймут, это будет проблемой. Мы им четыре года объясняли, что Россия – страна-агрессор, и нам нужно помочь в борьбе с ней, а сейчас мы им объясняем, что если сегодня Украина не победит в этой войне, то завтра Россия придет к ним. Вот и приходится объяснять Европе, что война на ее территории уже идет полным ходом.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году запустил собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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