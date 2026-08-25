Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делают

Вы узнаете:
- Зачем класть губку в ящик для фруктов и овощей
- Почему губку нужно регулярно менять
- Может ли губка продлить свежесть продуктов
Правильное хранение фруктов и овощей помогает дольше сохранять их свежесть и уменьшить количество продуктов, которые приходится выбрасывать. Один из простых домашних лайфхаков заключается в том, чтобы положить чистую сухую губку в ящик холодильника, где хранятся овощи и фрукты.
Главред выяснил, зачем это делают и действительно ли обычная губка может помочь продуктам дольше оставаться свежими.
Зачем класть губку в ящик для фруктов и овощей
В специальном ящике холодильника может скапливаться избыточная влага. Она появляется из-за естественного испарения воды из продуктов, а также из-за конденсата.
Если влаги становится слишком много, на поверхности фруктов и овощей могут оставаться капли воды. Это создает благоприятные условия для развития плесени и может ускорить порчу продуктов.
Именно поэтому на портале El Cronista советуют положить сухую губку внутрь ящика. Она может впитывать часть лишней воды и помогать поддерживать более сухую среду.
Как губка помогает хранить продукты
Губка работает как простой абсорбент влаги. Она впитывает воду, которая скапливается внутри контейнера, в частности из-за конденсации.
Такой лайфхак может быть полезен в холодильниках, где на стенках ящика или возле продуктов регулярно появляются мелкие капли воды. В то же время губка не создает специального микроклимата и не может заменить правильное хранение продуктов. Ее задача - убрать часть избыточной влаги.
Почему губку нужно регулярно менять
Использовать одну и ту же губку в течение длительного времени не стоит. Если она постоянно остается влажной, на ней могут скапливаться загрязнения и микроорганизмы.
Поэтому губку нужно регулярно проверять и заменять, когда она становится мокрой, грязной или начинает неприятно пахнуть. Для холодильника лучше использовать новую чистую губку, которая ранее не контактировала со средствами для мытья посуды или другими бытовыми веществами.
Смотрите видео о том, зачем кладут губку в холодильник:
@fg.house.cleaning ✨ Хотите, чтобы продукты дольше оставались свежими, а холодильник работал эффективнее? ✨ Вот гениальный лайфхак: положите в холодильник губку с солью! ?✨ Она впитывает лишнюю влагу, дольше сохраняет свежесть овощей и даже борется с запахами и бактериями. ?? Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как это работает, и преобразите свой холодильник уже сегодня! ?️? Удачной уборки ?? . . . . . . . . . #уборщица#уборкадома#глубокаяуборка#уборочныеуслуги#сан-франциско#округ-сан-матео#fghousecleaners#вирусныевидео#вирусный#вирусныерелизы#лайфхаки#советыпоуборке#советыпочистке#пищеваясода#каксделать#умныерешения#попробуйтеэто#удовлетворяюще#лайфхакиглубокойуборки#вирусныйлайфхак#свежиецветы#отбеливатель#декордома#доммилыйдом#домашнийстиль#интерьер#вдохновениедляинтерьера♬ оригинальный звук - FG House Cleaning
Действительно ли губка продлевает свежесть овощей и фруктов
Губка может помочь уменьшить количество лишней влаги, однако называть её универсальным способом продления срока хранения всех продуктов не стоит. Разные овощи и фрукты предъявляют разные требования к температуре, влажности и вентиляции.
Некоторые продукты лучше хранить в холодильнике, тогда как другим холод может даже навредить. Поэтому губку следует рассматривать лишь как простой способ контроля избыточной влаги в ящике, а не как замену правильным условиям хранения.
Что важно учесть
Перед использованием губка должна быть чистой и сухой. Ее лучше разместить так, чтобы она не прижималась непосредственно к продуктам и не мешала циркуляции воздуха.
Также стоит периодически протирать сам ящик холодильника и не допускать скопления испорченных овощей или фруктов.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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