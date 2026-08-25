Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делают

Руслана Заклинская
25 августа 2026, 15:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычная кухонная губка может стать главным спасителем бюджета и свежести продуктов.
Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делают
Губка в холодильнике, кухонные губки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем класть губку в ящик для фруктов и овощей
  • Почему губку нужно регулярно менять
  • Может ли губка продлить свежесть продуктов

Правильное хранение фруктов и овощей помогает дольше сохранять их свежесть и уменьшить количество продуктов, которые приходится выбрасывать. Один из простых домашних лайфхаков заключается в том, чтобы положить чистую сухую губку в ящик холодильника, где хранятся овощи и фрукты.

Главред выяснил, зачем это делают и действительно ли обычная губка может помочь продуктам дольше оставаться свежими.

видео дня

Зачем класть губку в ящик для фруктов и овощей

В специальном ящике холодильника может скапливаться избыточная влага. Она появляется из-за естественного испарения воды из продуктов, а также из-за конденсата.

Если влаги становится слишком много, на поверхности фруктов и овощей могут оставаться капли воды. Это создает благоприятные условия для развития плесени и может ускорить порчу продуктов.

Именно поэтому на портале El Cronista советуют положить сухую губку внутрь ящика. Она может впитывать часть лишней воды и помогать поддерживать более сухую среду.

Как губка помогает хранить продукты

Губка работает как простой абсорбент влаги. Она впитывает воду, которая скапливается внутри контейнера, в частности из-за конденсации.

Такой лайфхак может быть полезен в холодильниках, где на стенках ящика или возле продуктов регулярно появляются мелкие капли воды. В то же время губка не создает специального микроклимата и не может заменить правильное хранение продуктов. Ее задача - убрать часть избыточной влаги.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки
Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки / Главред - инфографика

Почему губку нужно регулярно менять

Использовать одну и ту же губку в течение длительного времени не стоит. Если она постоянно остается влажной, на ней могут скапливаться загрязнения и микроорганизмы.

Поэтому губку нужно регулярно проверять и заменять, когда она становится мокрой, грязной или начинает неприятно пахнуть. Для холодильника лучше использовать новую чистую губку, которая ранее не контактировала со средствами для мытья посуды или другими бытовыми веществами.

Смотрите видео о том, зачем кладут губку в холодильник:

@fg.house.cleaning ✨ Хотите, чтобы продукты дольше оставались свежими, а холодильник работал эффективнее? ✨ Вот гениальный лайфхак: положите в холодильник губку с солью! ?✨ Она впитывает лишнюю влагу, дольше сохраняет свежесть овощей и даже борется с запахами и бактериями. ?? Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как это работает, и преобразите свой холодильник уже сегодня! ?️? Удачной уборки ?? . . . . . . . . . #уборщица#уборкадома#глубокаяуборка#уборочныеуслуги#сан-франциско#округ-сан-матео#fghousecleaners#вирусныевидео#вирусный#вирусныерелизы#лайфхаки#советыпоуборке#советыпочистке#пищеваясода#каксделать#умныерешения#попробуйтеэто#удовлетворяюще#лайфхакиглубокойуборки#вирусныйлайфхак#свежиецветы#отбеливатель#декордома#доммилыйдом#домашнийстиль#интерьер#вдохновениедляинтерьера♬ оригинальный звук - FG House Cleaning

Действительно ли губка продлевает свежесть овощей и фруктов

Губка может помочь уменьшить количество лишней влаги, однако называть её универсальным способом продления срока хранения всех продуктов не стоит. Разные овощи и фрукты предъявляют разные требования к температуре, влажности и вентиляции.

Некоторые продукты лучше хранить в холодильнике, тогда как другим холод может даже навредить. Поэтому губку следует рассматривать лишь как простой способ контроля избыточной влаги в ящике, а не как замену правильным условиям хранения.

Что важно учесть

Перед использованием губка должна быть чистой и сухой. Ее лучше разместить так, чтобы она не прижималась непосредственно к продуктам и не мешала циркуляции воздуха.

Также стоит периодически протирать сам ящик холодильника и не допускать скопления испорченных овощей или фруктов.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
холодильник продукты питания лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

17:06Война
"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

16:55Мир
Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:03Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Гороскоп на сентябрь 2026: чья жизнь кардинально изменится этой осенью

Гороскоп на сентябрь 2026: чья жизнь кардинально изменится этой осенью

Последние новости

17:46

"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить на протяжении многих лет", - материалы ведущих мировых СМИ о Федорове

17:37

Как спасти капусту от нашествия гусеницы: дачники раскрыли действенный способ

17:25

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

17:06

В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

16:55

"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
16:55

Когда выкапывать свеклу, чтобы она хорошо хранилась: назван главный признак спелости

16:39

"Стать немцем": Винник сделал заявление о смене гражданства

16:26

Не "клубника" и не "крыжовник": как правильно называть ягоды на украинском языкеВидео

16:03

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

Реклама
16:01

Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026Видео

15:54

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:36

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делаютВидео

15:27

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

15:27

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

15:21

Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

14:58

Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно

14:55

В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

14:42

Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасностьВидео

14:38

Раздутая путинистка Кудрявцева удивила своим постаревшим видом

14:30

В Украине будет бушевать непогода: куда надвигаются грозы и дожди

Реклама
14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

14:04

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

13:58

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:49

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

13:48

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

13:42

"Каленюк так боролась с коррупцией, что стала российской пропагандисткой: её уже репостят у Путина", — блогер

13:37

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

13:37

Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

13:34

Гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов: когда будут деньги, а когда - переездВидео

13:29

Помидоры будут плодоносить до первых заморозков: как защитить урожай от клопов

13:22

Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка

13:11

Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожайВидео

12:47

Варум расплакалась на сцене за временами до войны: что она увиделаВидео

12:47

Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

12:44

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в домеВидео

12:38

Кофейная гуща как удобрение: каким именно цветам она действительно помогаетВидео

12:33

Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи

12:26

Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США — чем он занимается

12:18

Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

12:06

Лидер и основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк произнес молитву о Божьей защите Украины на Национальном молитвенном завтраке

Реклама
11:58

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

11:50

Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцовВидео

11:45

У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

11:44

Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз

11:35

Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествиеВидео

11:33

Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелениВидео

11:26

Китайский гороскоп на завтра, 26 августа: Лошадям - уязвимость, Кроликам - лень

11:05

Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат

10:56

Гороскоп на завтра, 26 августа: Ракам — облегчение, Водолеям — прибыль

10:56

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять