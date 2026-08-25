Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026

Елена Музыка предложила семь стильных вариантов образов для мам школьников ко Дню знаний

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Стильный образ на 1 сентября для мам / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, laurabdn87; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие модные образы на 1 сентября 2026 года выбрать мамам школьников

Как сочетать белые брюки, жакеты, юбки и платья

Какой осенний образ подойдет для дождливого 1 сентября

Начало нового учебного года традиционно становится особым поводом для праздничного образа. В то же время мамам школьников важно учитывать погоду, комфорт и уместность наряда. Главред расскажет о 7 образах, которые помогут создать элегантный образ на 1 сентября.

Total White на 1 сентября

Полностью белый образ остается одним из самых праздничных вариантов для особого дня, считает стилистка Елена Музыка. Он выглядит элегантно и позволяет создать торжественное настроение без сложных стилистических приемов.

видео дня

"Total White - образ, который всегда выглядит празднично, роскошно и элегантно. Идеальный вариант для особенного дня", - считает Елена Музыка.

Белый образ на 1 сентября / скриншот из видео

Белые брюки и приталенный жакет

Белые брюки могут стать основой элегантного образа на 1 сентября. Приталенный жакет придает силуэту структурированность, а цветовой контраст позволяет адаптировать комплект под собственный стиль.

"Белые брюки и приталенный жакет. Жакет не обязательно должен быть черным, белый сочетается со многими цветами, от пастельных до насыщенных", - отметила Елена Музыка.

Поэтому белый низ можно комбинировать не только с базовыми оттенками, но и с цветным жакетом, который станет акцентом образа.

Белые брюки с акцентным жакетом / скриншот из видео

Костюм с бермудами и остроносыми лодочками

Для тех, кто хочет отойти от традиционного костюма с брюками, стилистка предлагает более современный вариант с бермудами. Остроносые лодочки придают образу женственности и делают его более сдержанным.

"Костюм с бермудами и остроносыми лодочками. Очень модный и современный вариант, который выглядит празднично, но не слишком формально", - рассказала стилистка.

Такой комплект хорошо подойдет для праздничного мероприятия, если хочется выглядеть стильно, но не чрезмерно официально.

Костюм с бермудами / скриншот из видео

Юбка миди с жакетом или жилетом

Юбка миди остается универсальной основой женственного образа. В зависимости от температуры её можно дополнить жакетом или жилетом.

"Юбка миди с жакетом или жилетом, в зависимости от погодных условий, всегда выглядит женственно и элегантно, а добавить характера можно с помощью акцентных аксессуаров", - пояснила Елена Музыка.

Для завершения такого комплекта можно использовать яркую сумку, украшения, ремень или другой акцентный аксессуар.

Образ с юбкой / скриншот из видео

Мини-юбка с жакетом, рубашкой или жилетом

Более смелым вариантом для 1 сентября станет образ с мини-юбкой. Ее можно сочетать с жакетом, рубашкой или жилетом, создавая современный многослойный комплект.

"Мини-юбка с жакетом, рубашкой или жилетом - для тех, кто любит более современные и смелые образы", - отметила Елена Музыка.

Этот вариант позволяет отойти от классической длины миди и сделать образ более динамичным.

Смелый образ с мини-юбкой / скриншот из видео

Платье макси с жакетом

Для поклонниц платьев стилистка предлагает длину макси. В сочетании с жакетом такой образ выглядит женственно и элегантно и хорошо соответствует праздничной атмосфере 1 сентября.

"Платье макси с жакетом также очень женственно, элегантно и является идеальным вариантом для 1 сентября", - считает Елена Музыка.

Жакет в этом случае может стать дополнительным слоем на случай прохладной погоды и одновременно сделать силуэт более структурированным.

Платье макси - праздничный образ / скриншот из видео

Джинсы, жакет и остроносые лодочки

Погода в начале сентября не всегда располагает к светлым праздничным образам. Если на 1 сентября прогнозируют дождь, альтернативой белым брюкам могут стать джинсы.

"Джинсы, жакеты, остроносые лодочки - прекрасная альтернатива светлым брюкам, если прогнозируется дождь; такие дождливые 1 сентября тоже бывали в моей жизни", - рассказала Елена Музыка.

Такой комплект остается элегантным, но в то же время более практичным для переменчивой осенней погоды.

Образ с джинсами на дождливую погоду / скриншот из видео

Как маме школьника выбрать образ на 1 сентября - советы стилиста:

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Об источнике: Alllen Stylist Alllen Stylist - украинская стилистка и блогерша, которая рассказывает о моде и стиле в TikTok. В своём блоге она рассказывает о модных трендах и даёт полезные советы по стилю.

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