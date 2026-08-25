Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

Блогерша показала, как почистить мягкую мебель в домашних условиях.

https://glavred.info/lifehack/mebel-budet-kak-iz-magazina-kak-doma-pochistit-obivku-bez-himii-10791278.html Ссылка скопирована

Лайфхак по чистке мягкой мебели / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как приготовить средство для чистки мягкой мебели

Сколько времени нужно держать раствор на пятнах

Мягкая мебель со временем может терять свежий вид из-за пятен, пыли и других загрязнений. Для чистки дивана или кресла не обязательно сразу покупать специальные средства.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась простым домашним способом борьбы с пятнами, для которого понадобятся вода, уксус и ополаскиватель.

видео дня

Как вывести пятна с мягкой мебели

Для домашней чистки мягкой мебели блогерша советует приготовить простой раствор из доступных компонентов. По её словам, он помогает обработать проблемные участки и освежить поверхность.

"Нам понадобятся вода, уксус и кондиционер для белья. Добавляем в воду одну четвертую уксуса и пару капель любимого кондиционера для аромата", - рассказала блогерша.

После добавления компонентов смесь нужно хорошо перемешать. Готовое средство можно наносить на загрязнённые участки мягкой мебели с помощью распылителя.

Чем очистить пятна на ковре / Инфографика: Главред

"Распыляем на проблемные места. Ждем 5 минут и протираем влажной тряпкой", - пояснила Сизова.

Смотрите видео с лайфхаком:

Другие новости:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред