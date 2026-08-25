Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

Вы узнаете:
- Как приготовить средство для чистки мягкой мебели
- Сколько времени нужно держать раствор на пятнах
Мягкая мебель со временем может терять свежий вид из-за пятен, пыли и других загрязнений. Для чистки дивана или кресла не обязательно сразу покупать специальные средства.
Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась простым домашним способом борьбы с пятнами, для которого понадобятся вода, уксус и ополаскиватель.
Как вывести пятна с мягкой мебели
Для домашней чистки мягкой мебели блогерша советует приготовить простой раствор из доступных компонентов. По её словам, он помогает обработать проблемные участки и освежить поверхность.
"Нам понадобятся вода, уксус и кондиционер для белья. Добавляем в воду одну четвертую уксуса и пару капель любимого кондиционера для аромата", - рассказала блогерша.
После добавления компонентов смесь нужно хорошо перемешать. Готовое средство можно наносить на загрязнённые участки мягкой мебели с помощью распылителя.
"Распыляем на проблемные места. Ждем 5 минут и протираем влажной тряпкой", - пояснила Сизова.
Смотрите видео с лайфхаком:
@sizovasofiaa Избавляемся от пятен на мягкой мебели ? #лайфхак#рек#уборка#пятна#ткань♬ оригинальный звук - Сизова София
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
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