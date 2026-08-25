Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат

Вы узнаете:
- Как проверить работу вентилятора в ванной
- Чем отмыть вентиляционную решетку от налета
- Как правильно очистить вентиляционное отверстие
Вентиляционная решетка в ванной быстро накапливает пыль, грязь и липкий налет от косметических средств. Регулярная очистка помогает поддерживать нормальную работу вентилятора и уменьшать избыток влаги в помещении.
Главред узнал, что в TikTok Clean That Up профессиональный уборщик и блогер Брендон Плешек рассказал, как проверить вентиляцию и чем отмыть решетку в ванной.
Как проверить, работает ли вентиляция в ванной
Перед очисткой вентиляционной решетки стоит проверить, насколько хорошо работает вентилятор. Для этого можно использовать обычную туалетную бумагу.
"Если вы возьмете туалетную бумагу и поднесете ее к вентилятору в ванной, а она не держится, значит, пора его почистить", - говорит автор видео.
Чем отмыть вентиляционную решетку в ванной
На вентиляционной решетке может скапливаться не только пыль. На поверхность также попадают остатки косметических средств, в частности лака для волос и сухого шампуня. Со временем они могут образовывать липкий слой, к которому легко прилипает грязь.
Для удаления такого налета эксперт советует воспользоваться средством для мытья посуды. Оно помогает растворить жирные и липкие остатки на поверхности решетки.
"Это отличное средство для обезжиривания. Оно растворяет эти остатки и разрыхляет всю липкость", - подчеркнул профессиональный уборщик.
После нанесения средства поверхность нужно хорошо протереть, а затем смыть остатки водой. Такой способ помогает избавиться от липкого налета и скопившейся грязи.
Смотрите видео о том, как отмыть вентиляционную решетку в ванной комнате:
@cleanthatup Поддержание чистоты вентиляционной решетки в ванной комнате важно для обеспечения притока свежего воздуха, предотвращения появления плесени и поддержания хорошего качества воздуха. Со временем пыль и мусор могут забить вентиляционное отверстие, снижая его эффективность и вызывая появление неприятных запахов или накопление плесени. Я рекомендую чистить его один или два раза в год, чтобы ваша ванная комната оставалась свежей и здоровой. #cleantok#cleantok101#howto#cleaning#cleaningtips#cleaningmotivation#bathroomcleaning♬ оригинальный звук - Clean That Up
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Об источнике: Clean That Up
Clean That Up - популярная страница в TikTok, посвященная уборке, уходу за домом и практическим лайфхакам. Её автор - Брендон Плешек, профессиональный уборщик из Висконсина. В TikTok у страницы около 1,9 млн подписчиков.
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