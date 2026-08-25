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Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате - классный способ без затрат

Анна Косик
25 августа 2026, 11:05
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Избавиться от липкого налета на вентиляционной решетке поможет средство, которое обычно есть на кухне у каждого.
Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат
Чем отмыть вентиляционную решетку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как проверить работу вентилятора в ванной
  • Чем отмыть вентиляционную решетку от налета
  • Как правильно очистить вентиляционное отверстие

Вентиляционная решетка в ванной быстро накапливает пыль, грязь и липкий налет от косметических средств. Регулярная очистка помогает поддерживать нормальную работу вентилятора и уменьшать избыток влаги в помещении.

Главред узнал, что в TikTok Clean That Up профессиональный уборщик и блогер Брендон Плешек рассказал, как проверить вентиляцию и чем отмыть решетку в ванной.

видео дня

Как проверить, работает ли вентиляция в ванной

Перед очисткой вентиляционной решетки стоит проверить, насколько хорошо работает вентилятор. Для этого можно использовать обычную туалетную бумагу.

"Если вы возьмете туалетную бумагу и поднесете ее к вентилятору в ванной, а она не держится, значит, пора его почистить", - говорит автор видео.

Чем отмыть вентиляционную решетку в ванной

На вентиляционной решетке может скапливаться не только пыль. На поверхность также попадают остатки косметических средств, в частности лака для волос и сухого шампуня. Со временем они могут образовывать липкий слой, к которому легко прилипает грязь.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Для удаления такого налета эксперт советует воспользоваться средством для мытья посуды. Оно помогает растворить жирные и липкие остатки на поверхности решетки.

"Это отличное средство для обезжиривания. Оно растворяет эти остатки и разрыхляет всю липкость", - подчеркнул профессиональный уборщик.

После нанесения средства поверхность нужно хорошо протереть, а затем смыть остатки водой. Такой способ помогает избавиться от липкого налета и скопившейся грязи.

Смотрите видео о том, как отмыть вентиляционную решетку в ванной комнате:

@cleanthatup Поддержание чистоты вентиляционной решетки в ванной комнате важно для обеспечения притока свежего воздуха, предотвращения появления плесени и поддержания хорошего качества воздуха. Со временем пыль и мусор могут забить вентиляционное отверстие, снижая его эффективность и вызывая появление неприятных запахов или накопление плесени. Я рекомендую чистить его один или два раза в год, чтобы ваша ванная комната оставалась свежей и здоровой. #cleantok#cleantok101#howto#cleaning#cleaningtips#cleaningmotivation#bathroomcleaning♬ оригинальный звук - Clean That Up

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Об источнике: Clean That Up

Clean That Up - популярная страница в TikTok, посвященная уборке, уходу за домом и практическим лайфхакам. Её автор - Брендон Плешек, профессиональный уборщик из Висконсина. В TikTok у страницы около 1,9 млн подписчиков.

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