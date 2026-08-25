"Косит под Шакиру, но еле двигается": Ани Лорак опозорилась на сцене

Предательница Украины выступила на российском фестивале, вызвав волну критики и насмешек в сети.

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Ани Лорак - "Новая волна" / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Какой наряд выбрала Ани Лорак для выступления в РФ

За что зрители раскритиковали танцы и внешний вид артистки

Предательница Украины Ани Лорак снова оказалась в центре скандала после выступления на фестивале "Новая волна" в стране-агрессоре РФ. Видео с ее номерами было опубликовано на странице мероприятия в Facebook.

На сцену артистка вышла в полупрозрачном темно-зеленом мини-платье, сплошь украшенном бахромой и блестящими пайетками. Образ дополняли массивные босоножки на очень высокой платформе и каблуке. Певица исполнила песню "Обожаю", автором которой является ее муж Исаак Виджраку. Лорак выглядела неестественно загорелой, что особенно сильно выделяло ее на фоне танцовщиц балета.

видео дня

Лорак пыталась копировать Шакиру и Дженнифер Лопес / скрин из видео

Пользователи сети не оценили ни образ, ни пластику исполнительницы. В комментариях под видео ее жестко раскритиковали за деревянные движения, неудачную хореографию и попытки копировать мировых звезд Шакиру и Дженнифер Лопес.

"Помню ее выступления на открытиях гипермаркетов. Непластичная, тяжелая и двигается вульгарно, как-то на полусогнутых ножках. Кстати, движения до сих пор одинаковые. Наверное, решила, что сама себе хореограф"

Реакция на танцы Ани Лорак / скрин из видео

"Двигаться никогда не умела. Очень тяжелая"

"Нелепо пытается подражать Дженнифер Лопес"

"Возомнила из себя Дженнифер Лопес"

"Косит под Шакиру, но при этом еле двигается"

"Сравнивать Лорак с Шакирой - то же самое, что и Шамана со Стингом"

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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