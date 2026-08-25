Так делают в селе: простой способ засолки сала на зиму в банках

Кратко:
- Кусочки сала щедро обваливают в соли и складывают в банки
- Банки закрывают пленкой и оставляют в сутки в холоде
- Когда рассол стечет, банки герметично закатывают
Заготовить сало на зиму можно без сложного маринада и большого количества специй. Такой способ подойдет тем, кто ищет максимально простой вариант домашней заготовки: для него не нужны чеснок, перец, лавровый лист или другие добавки - только сало и соль.
Как правильно засолить сало по-украински, рассказали на Youtube-канале "Українські смаколики".
Как засолить сало в банках для длительного хранения
В основе этого рецепта всего два ингредиента - свежее сало и соль. Куски сала сначала выдерживают сутки, затем сливают образовавшийся рассол и только после этого закрывают банки.
Для начала сало нужно нарезать на куски такого размера, чтобы они свободно помещались в банку. Каждый кусок со всех сторон тщательно обваливают в соли. Экономить на соли не стоит: поверхность сала должна быть покрыта ею полностью, без свободных участков.
Подготовленные куски укладывают в чистые банки. Сверху банки накрывают пищевой пленкой или крышкой и оставляют примерно на сутки в прохладном месте. За это время из сала выделяется жидкость - образуется рассол.
Через сутки пленку снимают, а банки аккуратно переворачивают, чтобы рассол вытек. Под емкость ставят миску или другую подходящую посуду. Чтобы банка не стояла вплотную к поверхности и жидкость могла свободно стекать, под нее можно подложить зубочистку или небольшой предмет.
В таком положении сало оставляют примерно на три часа - за это время рассол полностью вычет.
После этого банки закрывают стерилизованными крышками.
Комментаторы под видео отметили, что по такому рецепту закрывают сало в селе:
- "Когда-то моя бабушка так же солила сало. Действительно традиционно, а специи, это уже приложение на любителя";
- "Спасибо! Так делают в на селе. Пожалуй, все вспомнили своих бабушек".
Смотрите видео - Как приготовить сало в банках на зиму:
Как писал Главред, томатный сок - один из самых простых способов сохранить вкус и пользу спелых помидоров до зимы. Правильно приготовленный и законсервированный напиток получится насыщенным, ароматным и станет отличной основой для соусов, подлив и других блюд в холодное время года. Читайте - как консервировать томатный сок без воды.
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Об источнике: Youtube-канал "Українські смаколики"
Youtube-канал ведет девушка по имени Анна. У нее более восьми тысяч подписчиков.
"На канале я буду готовить простые и вкусные блюда, а также вместе будем проверять популярные рецепты из известных кулинарных каналов, чтобы уберечь вас от потери времени и продуктов", - говорится в описании к каналу.
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