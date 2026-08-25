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Так делают в селе: простой способ засолки сала на зиму в банках

Анна Ярославская
25 августа 2026, 09:42
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Как засолить сало в банках для длительного хранения? Стоит воспользоваться рецептом наших бабушек.
Сало в банках
Как правильно засолить сало по-украински / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Кусочки сала щедро обваливают в соли и складывают в банки
  • Банки закрывают пленкой и оставляют в сутки в холоде
  • Когда рассол стечет, банки герметично закатывают

Заготовить сало на зиму можно без сложного маринада и большого количества специй. Такой способ подойдет тем, кто ищет максимально простой вариант домашней заготовки: для него не нужны чеснок, перец, лавровый лист или другие добавки - только сало и соль.

Как правильно засолить сало по-украински, рассказали на Youtube-канале "Українські смаколики".

видео дня

Как засолить сало в банках для длительного хранения

В основе этого рецепта всего два ингредиента - свежее сало и соль. Куски сала сначала выдерживают сутки, затем сливают образовавшийся рассол и только после этого закрывают банки.

Для начала сало нужно нарезать на куски такого размера, чтобы они свободно помещались в банку. Каждый кусок со всех сторон тщательно обваливают в соли. Экономить на соли не стоит: поверхность сала должна быть покрыта ею полностью, без свободных участков.

Подготовленные куски укладывают в чистые банки. Сверху банки накрывают пищевой пленкой или крышкой и оставляют примерно на сутки в прохладном месте. За это время из сала выделяется жидкость - образуется рассол.

Через сутки пленку снимают, а банки аккуратно переворачивают, чтобы рассол вытек. Под емкость ставят миску или другую подходящую посуду. Чтобы банка не стояла вплотную к поверхности и жидкость могла свободно стекать, под нее можно подложить зубочистку или небольшой предмет.

В таком положении сало оставляют примерно на три часа - за это время рассол полностью вычет.

После этого банки закрывают стерилизованными крышками.

Комментаторы под видео отметили, что по такому рецепту закрывают сало в селе:

  • "Когда-то моя бабушка так же солила сало. Действительно традиционно, а специи, это уже приложение на любителя";
  • "Спасибо! Так делают в на селе. Пожалуй, все вспомнили своих бабушек".
Скриншот
Скриншот

Смотрите видео - Как приготовить сало в банках на зиму:

Как писал Главред, томатный сок - один из самых простых способов сохранить вкус и пользу спелых помидоров до зимы. Правильно приготовленный и законсервированный напиток получится насыщенным, ароматным и станет отличной основой для соусов, подлив и других блюд в холодное время года. Читайте - как консервировать томатный сок без воды.

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Об источнике: Youtube-канал "Українські смаколики"

Youtube-канал ведет девушка по имени Анна. У нее более восьми тысяч подписчиков.

"На канале я буду готовить простые и вкусные блюда, а также вместе будем проверять популярные рецепты из известных кулинарных каналов, чтобы уберечь вас от потери времени и продуктов", - говорится в описании к каналу.

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