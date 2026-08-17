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Без воды и лишней мороки: как консервировать томатный сок

Анна Ярославская
17 августа 2026, 10:36
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Томатный сок выйдет гуще, если варить его из нескольких сортов помидоров.
Томатный сок
Консервация томатного сока - точные пропорции кислоты на банку / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Сколько помидоров нужно на одну партию сока
  • Сколько времени держать банки на водяной бане
  • Какие травы можно добавить в томатный сок

Томатный сок - один из самых простых способов сохранить вкус и пользу спелых помидоров до зимы. Правильно приготовленный и законсервированный напиток получится насыщенным, ароматным и станет отличной основой для соусов, подлив и других блюд в холодное время года.

Томатный сок можно использовать в качестве основы для согревающих зимних супов, для размягчения жаркого, для придания вкуса простому рису, в качестве заправки для салата или пить прямо из банки.

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Главред разобрался, как приготовить самый вкусный томатный сок.

Объем партии сока лучше рассчитывать либо по урожаю, либо по количеству пустых банок на полке, пишет Rural Sprout.

Одна партия домашнего томатного сока стартует примерно с 10 килограммов плодов одинаковой степени зрелости, а ключевой этап консервации занимает 40 минут в водяной бане. Кожицу с томатов снимать не нужно - достаточно вымыть плоды, вырезать сердцевину и поврежденные места и нарезать их на четвертинки или восьмушки.

Сколько нужно кипятить томатный сок для закатки

Нарезанные томаты сразу отправляются в кастрюлю без всякой воды: на среднем огне масса превращается в пенистую жидкость за 10–25 минут в зависимости от объема. В начале ее нужно помешивать, чтобы ничего не пригорело.

Больше всего жидкости дают крупные, полностью дозревшие плоды, которые слегка прогибаются под пальцем. Мелкие томаты обычно тверже и с более толстой кожицей - их лучше оставить на соусы и пюре.

Одновременная варка нескольких сортов в одной кастрюле имеет практический смысл: так балансируется кислотность и сок выходит менее водянистым. Если сорт незнакомый, логично сперва закатать пару банок как пробную партию и только потом масштабировать.

По консистенции жестких требований нет. Стремиться к идеальной однородности тоже не стоит - попавшие в готовый продукт семена вкус не портят.

Горячую массу можно перебить в кухонном комбайне до состояния жидкости, взбить блендером и процедить через сито (сок тогда получается более водянистым).

Сколько нужно соли на литр томатного сока

Перед разливом сок возвращают на огонь и доводят почти до кипения - именно на этом этапе добавляют соль и регулятор кислотности. Соль для консервации томатов не обязательна, поэтому ее кладут исключительно по вкусу: около 1 чайной ложки на литр.

Кислота - принципиальная часть рецепта, и здесь есть три рабочих варианта на каждую литорвую банку: 1/2 чайной ложки лимонной кислоты, 2 столовые ложки лимонного сока или 1/4 стакана яблочного уксуса.

Далее сок разливают через воронку половником, оставляя 1 см свободного пространства, вытирают края банок, закручивают крышки и опускают в горячую воду так, чтобы она покрывала их на 2-5 см. Время обработки литоровых банок - 40 минут.

Остатки, которые не поместились в банки, ставят в холодильник и используют в течение нескольких дней. Для аромата в сок можно добавить любые сушеные травы - орегано, базилик, тимьян.

Смотрите видео - Как приготовить томатный сок:

Как писал Главред, если в конце дачного сезона на кустах осталось много зеленых помидоров, не обязательно ждать, пока они дозреют, или отправлять урожай в компост. Из недозрелых плодов можно приготовить необычное варенье, которое станет дополнением к завтраку или оригинальной закуской.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

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