Маринованные помидоры черри: вкусный рецепт за несколько минут без варки

Трейси Бесемер рассказала, как быстро замариновать помидоры черри и сохранить домашний урожай на несколько недель вперед.

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Как по-быстрому замариновать помидоры: рецепт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как замариновать черри за несколько минут

Почему важно прокалывать помидоры перед засолкой

Сколько хранится закуска в холодильнике

Помидоры черри можно превратить в хрустящую закуску без варки и стерилизации - весь процесс маринования занимает считаные минуты, а первые пробы можно снимать уже через сутки.

Как приготовить очень вкусные маринованные помидоры, рассказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

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Основа рецепта - продукты, которые обычно уже есть на кухне: лук, чеснок, базилик, черный перец и уксус.

"Если вы маринуете помидоры со своего огорода, выбирайте свежие, недавно собранные плоды - твердые, плотные, без пятен и повреждений. Перезрелые помидоры плохо переносят маринование, поэтому я собираю их, когда они уже почти готовы к засолке, но еще не полностью дозрели - тогда они немного тверже, но сохраняют прекрасный вкус", - посоветовала Бесемер.

Как по-быстрому замариновать помидоры

Ингредиенты:

350-400 г твердых помидоров черри;

2 ст. л. тонко нарезанного лука;

1 зубчик чеснока, нарезанный ломтиками;

4-6 свежих листьев базилика;

1/2 чайной ложки черного перца горошком;

3/4 стакана воды;

3/4 стакана белого уксуса или белого бальзамического уксуса;

1 ст. л. соли;

2 чайные ложки сахара.

Вымойте помидоры черри, проткните каждый зубочисткой, чтобы они не всплывали в банке, и отложите в сторону.

Положите лук, чеснок, листья базилика и черный перец горошком на дно чистой банки объемом пол-литра.

Выложите помидоры черри в банку, аккуратно утрамбовывая.

В небольшой кастрюле нагрейте воду, соль и сахар до полного растворения соли и сахара.

Залейте рассолом банку, оставив 0,6–1,2 см свободного пространства сверху.

Закройте банку крышкой и несколько раз переверните ее, чтобы воздух вышел наружу.

Откройте банку и при необходимости долейте рассол.

Накройте крышкой, наклейте этикетку и поместите маринованные помидоры черри в холодильник.

Сколько хранить и как есть правильно

Бесемер говооит, что не стоит спешить с дегустацией.

"В холодильнике эти быстромаринованные помидоры черри сохраняют свойства до четырех недель. Попробовать их можно уже через сутки, но вкус раскрывается лучше со временем, поэтому я не трогаю банку минимум четыре дня", - отмечает Бесемер.

Доставая готовые помидоры из банки, автор советует пользоваться специальным приспособлением, а не пальцами - иначе в рассол попадают бактерии, которые ускоряют порчу продукта.

Альтернативный вариант и причина консервировать урожай

Автор поделилась лайфхаком, заимствованным из совсем другой сферы.

"Я люблю использовать старый барменский трюк - слегка растираю базилик в ладонях, чтобы высвободить эфирные масла. А перед тем как положить каждый помидор в банку, обязательно прокалываю его вилкой", - рассказала она.

Главная причина, почему Бесемер регулярно возвращается к этому рецепту, - избыток урожая в конце сезона.

"Консервированные помидоры черри я готовлю тогда, когда с грядки созревает больше плодов, чем успеваю съесть сразу - это отличный способ не тратить урожай впустую. Я даже использовала магазинные помидоры Flavor Bomb, чтобы приготовить их посреди зимы: освежающий вкус становится приятной альтернативой тяжелым сытным блюдам, которые обычно появляются на моем столе в холодное время года", - добавила Бесемер.

Ранее Главред писал о том, что консервированные помидоры можно заготовить без стерилизации. Рецепт помидоров предусматривает простой маринад из воды, соли, сахара и 9%-ного уксуса. Детальнее читайте в материале: Маринованные помидоры без зелени и специй: простой рецепт на 1 литр воды.

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