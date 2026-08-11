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Урожай томатов резко пойдет вверх: садоводы раскрыли простую хитрость

Алексей Тесля
11 августа 2026, 02:15
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Летом одной только воды может быть недостаточно: кустам томатов требуется дополнительное питание.
помидоры
Как подкормить помидоры / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Летом помидорам одной только воды может быть недостаточно
  • Кустам томатов требуется дополнительное питание

Томаты относятся к культурам, которые активно расходуют питательные вещества в период роста и формирования плодов. Особенно важен для них калий - он необходим растениям в том числе на этапе цветения и созревания урожая.

Поэтому летом одной только воды может быть недостаточно: кустам требуется дополнительное питание, пишет Express.

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Готовые минеральные составы можно найти практически в любом садовом магазине, однако сторонники натурального земледелия предлагают использовать домашние настои. Один из таких вариантов делают из окопника - растения, которое способно накапливать большое количество полезных элементов.

Окопник представляет собой многолетнюю культуру с крупными опушенными листьями и небольшими цветками, которые могут иметь фиолетовую, розоватую или кремовую окраску. Его особенность заключается в мощной корневой системе. Корни проникают глубоко в грунт и получают питательные вещества из слоев почвы, куда корни многих других растений не добираются. Часть этих элементов затем накапливается в листьях.

Именно поэтому зеленую массу окопника используют для приготовления натуральной подкормки. После разложения листьев получается концентрированная жидкость, богатая калием. Ее можно применять для растений, которым особенно важно питание в период цветения и образования плодов, в том числе для томатов.

Как сделать настой из окопника

Для приготовления подкормки понадобятся свежие листья растения. Их собирают с взрослых кустов, удаляя цветки и грубые стебли. Затем листовую массу измельчают и плотно укладывают в подходящую емкость, которая не пропускает воду.

По мере разложения зелени начинает выделяться темная жидкость с довольно резким запахом. Примерно раз в несколько недель емкость стоит проверять и собирать накопившийся концентрат.

Перед использованием его обязательно разводят водой. Для подкормки берут одну часть полученной жидкости и добавляют десять частей воды. Готовый раствор используют для полива томатных кустов в период активного роста, цветения и формирования урожая.

Регулярное дополнительное питание в сочетании с достаточным поливом и хорошим освещением помогает создать условия для полноценного развития растений. При этом важно следить за состоянием кустов и не превышать рекомендуемую концентрацию раствора: даже натуральная подкормка при неправильном применении способна навредить растениям.

Что любят и чего не любят томаты
/ Инфографика: Главред

Как подкормить помидоры: простой способ для хорошего урожая

Чтобы томатные кусты направляли ресурсы преимущественно на формирование плодов, садоводам рекомендуют регулярно следить за их состоянием и своевременно убирать ненужные побеги.

Удаление пасынков и части лишних листьев помогает уменьшить количество зеленой массы, на поддержание которой растение тратит питательные вещества. В результате больше ресурсов остается для цветения, налива и созревания помидоров.

Кроме того, прореженные кусты получают больше солнечного света, а воздух лучше проходит между побегами. Это способствует более равномерному созреванию плодов и помогает снизить вероятность развития грибковых заболеваний.

Главное - не удалять листья и побеги бесконтрольно: формировать растения следует с учетом их сорта и состояния, чтобы не ослабить куст.

Смотрите видео - правильный уход за помидорами

Выращивание помидоров требует регулярного ухода на протяжении всего сезона. Начинают с посева семян на рассаду: молодым всходам обеспечивают подходящий уровень освещения, полив и питание. Когда растения достаточно окрепнут, их переносят на постоянное место - в теплицу или на грядку.

После пересадки кусты постепенно формируют: устанавливают опоры, подвязывают стебли и убирают лишние боковые побеги. Подкормки проводят разными способами - питательные составы вносят под корень или используют для обработки листьев.

В период вегетации важно наблюдать за состоянием растений и своевременно реагировать на признаки нехватки отдельных элементов. Особое внимание уделяют кальцию и магнию, потребность в которых может возрастать во время формирования и созревания плодов. Одновременно проводят профилактику заболеваний.

В конце сезона, обычно в августе, у высокорослых кустов прищипывают верхушки. После этого растение меньше расходует силы на дальнейший рост и направляет больше ресурсов на уже сформировавшиеся завязи. Когда плоды достигают спелости, остается только собрать урожай.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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