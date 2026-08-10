Секретный лайфхак с лавровым листом — зачем его добавляют в сахарницу

Лавровый лист в сахаре источает аромат, которого избегают некоторые вредители. Сахарницу можно защитить от насекомых без использования химических средств.

https://glavred.info/lifehack/sekretniy-layfhak-iz-lavrovim-listom-navishcho-yogo-dodayut-u-cukornicyu-10787378.html Ссылка скопирована

Лавровый лист в сахаре / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему лавровый лист помогает сохранить кухонные запасы

Какие продукты можно хранить с лавровым листом

Чем еще можно отпугивать насекомых

Практика класть лавровый лист в сахарницу и емкости с сыпучими продуктами имеет вполне практическое объяснение. Эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, придают ему характерный насыщенный аромат, который может отпугивать некоторых кухонных вредителей. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает УНИАН, этот простой метод используют для защиты запасов продуктов от насекомых без применения химических средств. Чаще всего лавровый лист кладут в места, где хранят сахар, крупы, муку и другие сухие продукты.

видео дня

Как это работает и каких насекомых может отпугивать лавр

Резкий пряный запах лаврового листа может создавать для насекомых неприятную среду. Именно поэтому эту пряность используют в качестве дополнительного натурального средства для защиты кухонных запасов.

Главная угроза для сахара

Сладкие продукты могут привлекать муравьев, мух и мелких мошек. Аромат лавра способен отпугивать часть таких насекомых, поэтому несколько сухих листьев можно положить непосредственно в сахарницу или рядом с ней.

Другие кухонные вредители

Лавровый лист также традиционно используют как средство от пищевой моли и некоторых других насекомых. Его насыщенный запах может помочь сделать полки и шкафы менее привлекательными для вредителей.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Где использовать

Сухие лавровые листья можно положить в банки с крупами, мукой или сахаром, а также разместить на полках кухонных шкафов и в кладовых. Для пищевых продуктов лучше использовать чистые и хорошо высушенные листья без признаков плесени.

Свежий или сушеный лавр

Для такого способа чаще используют именно сушеные листья, поскольку их удобно хранить вместе с сухими продуктами. Нескольких листьев достаточно, чтобы создать характерный аромат в небольшой емкости.

Альтернативные средства

Похожий бытовой способ защиты запасов предполагает использование бутонов гвоздики, сушеной цедры лимона или зубчиков чеснока. Их также можно раскладывать в кухонных шкафах и кладовых, но важно не допускать непосредственного контакта продуктов с влажными или свежими компонентами, чтобы они не испортились.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред