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Табу при выборе имени для ребенка в Украине - о каких запретах знают не все

Марина Иваненко
10 августа 2026, 22:13
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Для детских имен не существует отдельного списка запрещенных вариантов. Родители могут выбрать редкое имя, а с 16 лет человек меняет его самостоятельно.
Имена для детей
Имена для детей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие имена могут выбрать родители для ребенка
  • Сколько имен разрешает закон
  • Когда ребенок получает право сменить имя

В украинском законодательстве нет официального перечня "разрешенных" или "запрещенных" имен для детей. Родители могут выбрать для ребенка как традиционное украинское имя, так и редкий или иноязычный вариант. В то же время при выборе нужно учитывать интересы и достоинство ребенка, а также требования законодательства. Главред расскажет подробнее.

Министерство юстиции Украины напомнило об основных правилах и ограничениях, действующих при государственной регистрации рождения ребенка.

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Сколько имен можно дать ребенку

Общее правило предусматривает, что ребенку можно присвоить не более двух имен. Исключение касается случаев, когда такая традиция соответствует обычаям национального меньшинства, к которому принадлежит один из родителей.

Кто имеет право выбрать имя ребенку

Имя ребенка определяется по общему согласию родителей. Если мать и отец не могут договориться, спор относительно имени может решаться органом опеки и попечительства или судом.

Если мать не состоит в браке, а отцовство в отношении ребенка не установлено, имя выбирает сама мать.

Цифры, символы и необычные имена

Законодательство не содержит отдельного перечня запрещенных символов для имени. В то же время при государственной регистрации и последующем оформлении документов имя должно соответствовать установленным требованиям к актам гражданского состояния.

Поэтому необычные варианты имен могут вызвать практические трудности при оформлении документов, если их невозможно надлежащим образом внести в соответствующие реестры.

Можно ли изменить имя младенца

В течение первого года жизни ребенка родители могут обратиться в отдел ГРАГС с заявлением об изменении его имени. Также закон предусматривает возможность внесения исправлений в актовую запись о рождении, если при ее составлении была допущена ошибка.

Когда ребенок может самостоятельно сменить свое имя

В возрасте от 14 до 16 лет ребенок может изменить свое имя с согласия родителей. В предусмотренных законом случаях достаточно согласия одного из них.

По достижении 16 лет человек имеет право самостоятельно изменить свое имя без согласия родителей.

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Об источнике: Министерство юстиции Украины

Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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