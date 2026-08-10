Табу при выборе имени для ребенка в Украине — о каких запретах знают не все

Для детских имен не существует отдельного списка запрещенных вариантов. Родители могут выбрать редкое имя, а с 16 лет человек меняет его самостоятельно.

https://glavred.info/ukraine/tabu-na-vibir-imeni-dlya-ditini-v-ukrajini-pro-yaki-zaboroni-znayut-ne-vsi-10787390.html Ссылка скопирована

Имена для детей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие имена могут выбрать родители для ребенка

Сколько имен разрешает закон

Когда ребенок получает право сменить имя

В украинском законодательстве нет официального перечня "разрешенных" или "запрещенных" имен для детей. Родители могут выбрать для ребенка как традиционное украинское имя, так и редкий или иноязычный вариант. В то же время при выборе нужно учитывать интересы и достоинство ребенка, а также требования законодательства. Главред расскажет подробнее.

Министерство юстиции Украины напомнило об основных правилах и ограничениях, действующих при государственной регистрации рождения ребенка.

видео дня

Сколько имен можно дать ребенку

Общее правило предусматривает, что ребенку можно присвоить не более двух имен. Исключение касается случаев, когда такая традиция соответствует обычаям национального меньшинства, к которому принадлежит один из родителей.

Кто имеет право выбрать имя ребенку

Имя ребенка определяется по общему согласию родителей. Если мать и отец не могут договориться, спор относительно имени может решаться органом опеки и попечительства или судом.

Если мать не состоит в браке, а отцовство в отношении ребенка не установлено, имя выбирает сама мать.

Цифры, символы и необычные имена

Законодательство не содержит отдельного перечня запрещенных символов для имени. В то же время при государственной регистрации и последующем оформлении документов имя должно соответствовать установленным требованиям к актам гражданского состояния.

Поэтому необычные варианты имен могут вызвать практические трудности при оформлении документов, если их невозможно надлежащим образом внести в соответствующие реестры.

Можно ли изменить имя младенца

В течение первого года жизни ребенка родители могут обратиться в отдел ГРАГС с заявлением об изменении его имени. Также закон предусматривает возможность внесения исправлений в актовую запись о рождении, если при ее составлении была допущена ошибка.

Когда ребенок может самостоятельно сменить свое имя

В возрасте от 14 до 16 лет ребенок может изменить свое имя с согласия родителей. В предусмотренных законом случаях достаточно согласия одного из них.

По достижении 16 лет человек имеет право самостоятельно изменить свое имя без согласия родителей.

Читайте также:

Об источнике: Министерство юстиции Украины Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред