Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

Геомагнитная активность будет оставаться умеренной. Прогноз на 11 августа показывает K-индекс 3,7, а 12 августа возможно его повышение до 4,0

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Магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какой K-индекс прогнозируют на 11 августа

Усилится ли геомагнитная активность 12 августа

Как метеозависимым людям позаботиться о самочувствии

После всплеска солнечной активности геомагнитное поле Земли начинает стабилизироваться. Мощных магнитных бурь в ближайшие дни ученые не прогнозируют, однако геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной. Метеозависимые люди в этот период могут обращать внимание на изменения в самочувствии, хотя прямая связь между отдельными симптомами и геомагнитными колебаниями научно подтверждена не для всех случаев. Главред расскажет подробнее.

По данным онлайн-сервиса Meteoagent, уровень геомагнитных колебаний останется умеренным и не достигнет критических значений. После недавнего повышения активности показатели постепенно снижаются, поэтому в ближайшие дни ожидается относительно спокойная ситуация.

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Прогноз геомагнитной активности на ближайшие дни

По информации Meteoagent, который агрегирует данные международных исследовательских центров, в частности Space Weather Prediction Center NOAA, EarthSky и Met Office, геомагнитная обстановка будет следующей:

11 августа: ожидается низкая солнечная активность желтого уровня с K-индексом 3,7. Такой показатель свидетельствует о повышенной геомагнитной активности, но ещё не соответствует уровню магнитной бури.

ожидается низкая солнечная активность желтого уровня с K-индексом 3,7. Такой показатель свидетельствует о повышенной геомагнитной активности, но ещё не соответствует уровню магнитной бури. 12 августа: прогнозируется незначительный рост K-индекса до 4,0. Геомагнитная активность может несколько усилиться, однако этот показатель по-прежнему ниже порога, соответствующего буре уровня G1. Если скорость солнечного ветра продолжит снижаться, риск более сильного геомагнитного возмущения останется невысоким.

Стоит учитывать, что прогнозы космической погоды могут меняться в зависимости от новых наблюдений за солнечным ветром, корональными выбросами и активностью Солнца. Поэтому показатели на конкретную дату могут уточняться.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как геомагнитная активность может сказываться на самочувствии

Метеозависимые люди в периоды повышенной геомагнитной активности могут жаловаться на головную боль, слабость, сонливость, головокружение, тошноту или общее ухудшение самочувствия. В то же время научные исследования не дают однозначных доказательств того, что именно магнитные бури являются причиной всех таких симптомов.

Чтобы легче переносить дни с повышенной геомагнитной активностью, стоит придерживаться привычного режима сна и отдыха, пить достаточно воды и чаще бывать на свежем воздухе. Также желательно не злоупотреблять кофе и алкоголем и избегать чрезмерных физических нагрузок, если самочувствие ухудшилось.

При появлении сильной головной боли, значительных колебаний артериального давления, выраженной слабости или других необычных симптомов не стоит объяснять их только воздействием магнитной бури. Такие проявления могут иметь другие причины и требуют соответствующего внимания.

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Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

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