Удары по Крыму могут увеличиться в 7 раз: Мадяр назвал главное препятствие

Командующий СБС рассказал, почему темп проведения операции против полуострова зависит не от украинских заводов, а от скорости поступления платежей от партнеров.

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Что мешает усилению ударов по Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com, wikipedia

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СБС могли бы наносить удары по Крыму в семь раз чаще

Подразделение в настоящее время оснащено лишь на 14% от необходимого уровня

За несколько месяцев СБС уничтожили более 300 средств ПВО

Силы беспилотных систем могли бы действовать против военных целей в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно. Об этом в интервью AP заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Атаки на объекты на оккупированном полуострове командующий называет лишь первым этапом более широкой кампании.

"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", - подчеркнул Бровди.

Обеспечение подразделения техникой для полноценной работы в этом направлении составляет лишь 14% от потребности, и узкое место здесь не в украинской промышленности.

"Дело не в том, что производственные мощности украинских производителей не позволяют нам выпускать необходимое количество беспилотников. Проблема заключается в банальной задержке финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы планируем", - отметил командующий.

Как СБС уничтожает противовоздушную оборону

За последние месяцы подразделение ликвидировало более 300 единиц противовоздушной обороны - зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и оборудование радиоэлектронной борьбы. Результат виден по статистике запусков: во время четырех последних массированных ракетных обстрелов с территории полуострова РФ применила лишь пять ракет.

Значительная часть советской зенитной артиллерии питается от электросети - именно поэтому энергетическая инфраструктура Крыма стала постоянной целью. Там, где на полуострове работает Starlink, СБС поражают даже самые защищенные объекты, затрачивая в среднем три беспилотника с различными боевыми частями в зависимости от цели.

"Создание условий, которые делают невозможным сохранение каких-либо военных возможностей… сделает Крым неинтересным… как военный плацдарм", - сказал Мадяр.

Wildberries как цель в российском тылу

Отдельное направление кампании - логистика крупнейшего российского маркетплейса.

"Wildberries - это, прежде всего, платформа снабжения, своего рода интендант войны", - сказал Бровди.

Сроки этой кампании командующий назвать отказался, отметив лишь, что давление будет продолжаться до тех пор, пока компания не сможет быстро возобновить свою деятельность. Удары по сети преследуют еще одну цель - перенести войну в быт обычных россиян.

"Это оказалось чувствительным индикатором благополучия огромной части населения России - людей, которые считают себя абсолютно не затронутыми действиями страны-агрессора", - сказал он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Как писал ранее Главред, "Мадяр" в день своего 51-летия поделился своим видением завершения войны. Он подчеркнул, что российские войска не демонстрируют готовности остановиться, а прекращение боевых действий возможно лишь после глубоких перемен внутри государства-агрессора.

По его словам, война закончится тогда, когда Россия утратит способность оплачивать войну, производить оружие, защищать тыл, отправлять живую силу и поддерживать иллюзию стабильности. Украинская стратегия, подчеркнул он, должна основываться на системном асимметричном ослаблении этих пяти столпов.

В своём обращении командующий СБС призвал украинцев держаться, ведь впереди ещё более сложные испытания. Он подчеркнул, что оружием Украины являются интеллект, технологическое превосходство и стремление к справедливости. Завершил он пост эмоциональным обещанием: "Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим".

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Об персоне: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.

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