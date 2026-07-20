Под ударом 7 судов, энергоузлы и ПВО врага: СБС атаковали важные объекты РФ

Военный, энергетический и логистический потенциал оккупантов ослаблен.

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"Теневой флот" России вновь под ударом Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил командующий СБС:

В Черном и Азовском морях поражены суда "теневого флота" РФ

В Крыму и на временно оккупированных территориях украинские беспилотники нанесли удары по энергоузлам

Возможности Керченской паромной переправы существенно снижены

В ночь на 20 июля Силы беспилотных систем поразили 7 судов "теневого флота" страны-агрессора России, подстанции на временно оккупированных территориях и ПВО противника.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. По его данным, в рамках операции "МоЛоЧКа" за ночь украинские дроны "выследили" 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях.

видео дня

В рамках операции "Крымский рубильник off" были атакованы 7 энергоузлов в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и других населенных пунктах.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Также в рамках операции "ППОпад" было уничтожено 6 элементов ПВО РФ в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском. Речь идет о ЗРК "Тор-М2", 2 комплексах РЛС "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста 2Е2" и "Гамма С1М".

"Общий итог за период с 1 по 20 июля по отдельным операциям СБС в Крыму: "МоЛоЧКа" - 183 единицы теневого флота (119 - Азовское море, 64 - Чёрное море), "Крымский рубильник off" - 103 энергоузла, "ППОпад" - 25 элементов ПВО (12 единиц ЗРК, 12 комплексов РЛС, 1 комплекс РЭБ)", - отметил "Мадяр".

Кроме того, командующий СБС сообщил, что Керченская паромная переправа потеряла 75% пропускной способности, поскольку там уничтожены 3 из 5 паромов, а 2 - утратили самоходность и ходят в режиме барж.

Почему удары по танкерам РФ важны для фронта

Главред писал, что, по словам спикера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука, атаки на суда теневого флота стали продолжением морской изоляции Крыма.

Еще три года назад Киев на законных основаниях закрыл проход через Керчь-Еникальский канал, ведь управление проливом всегда оставалось за Украиной. После проблем с сухопутной логистикой россияне были вынуждены активнее использовать морские маршруты для снабжения оккупированного полуострова. В то же время Азовское море уже давно находится в зоне поражения украинских сил.

Операции СБС против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна "теневого флота" РФ в Черном море.

Накануне в рамках бессрочной операции Силы беспилотных систем в Крыму и на временно оккупированных территориях Украины за 72 часа поразили 12 энергоузлов.

Ранее, 18 июля, украинские беспилотники СБС атаковали 13 судов российского теневого флота в Чёрном море: 8 сухогрузов, танкер, танкер-газовоз, буксир и 2 плавучих крана.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 года, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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