Сотни дронов атаковали Подмосковье: горят мегасклады Wildberries и нефтебаза

Из горящих логистических центров срочно эвакуируют людей.

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Удар по Подмосковью - горят нефтебаза и логистические хабы / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Что произошло:

Дроны атаковали Москву и крупные логистические центры

Зафиксированы масштабные пожары на складах и нефтебазе

Российские власти заявили о сбитии десятков беспилотников силами ПВО

В ночь на 20 июля и утром в понедельник дроны атаковали Москву и Подмосковье. В регионе зафиксировано несколько очагов возгорания. Под удар попал индустриальный парк "Южные Врата" в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза. Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.

Мэр Москвы Сергей Собянин начал писать о работе ПВО около трех часов ночи. По его словам, по состоянию на 04:05 противовоздушная оборона сбила уже якобы 58 беспилотников.

видео дня

"С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве", - заявил Собянин в 05:05.

Российское издание Astra сообщало, что в Московской области ночью была объявлена ракетная тревога.

Жители Московской области сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. Согласно анализу Astra кадров одного из возгораний, после атаки горит также склад в индустриальном парке "Южные Врата" в Домодедово.

"Южные врата" в Домодедово / Фото: t.me/exilenova_plus

Как говорится на сайте компании, логистический центр "Южные Врата" - это огромный складской комплекс общей площадью более 650 000 квадратных метров, который располагается на площади в 144 гектара. Комплекс продолжает строиться и выходит в эксплуатацию поочередно: на данный момент СК "Южные Врата" располагает площадью складских помещений более 180 000 кв.м.

В Сети появились свежие кадры логистического парка "Южные Врата" после атаки. На фото видно столбы черного дыма.

Домодедово, парк Южные Врата / Фото: t.me/exilenova_plus

Домодедово, парк Южные Врата / Фото: t.me/exilenova_plus

Кроме того, после атаки горит нефтебаза в Подольске в микрорайоне Львовский.

Третий очаг возгорания возник на логистическом центре Wildberries в Коледино Московской области. Там начали проводить эвакуацию персонала.

Атака по Wildberries в Коледино / Фото: t.me/exilenova_plus

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры атаки по Wildberries в Коледино:

Osint-аналитики сообщают, что кроме индустриального парка "Южные Врата" в Домодедово, логистического хаба Wildberries и нефтебазы, также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.

Промышленный парк "Гривно" в Мотовилово / Фото: t.me/exilenova_plus

Тем временем основатель Fire Point Денис Штилерман показал в соцсети Х, чем минувшей ночью была атакована территория страны-агрессора РФ.

Смотрите видео - Штилерман показал кадры запуска ракеты по России:

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. Под ударами оказались логистические объекты, нефтебаза и инфраструктура в нескольких городах.

В частности, в городе Котовске Тамбовской области после атаки дронов возник масштабный пожар на складах логистического центра Wildberries.

В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край.

12 июля силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря.

Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под удар попали общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава врага.

В ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области страны-агрессора РФ.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Почему нужно уничтожать не только российские НПЗ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и вопросам безопасности Михаил Гончар заявил, что уничтожать нужно не только НПЗ, но и нефтебазы.

Он подчеркнул, что нефтебазы - это объекты, где оптом хранится топливо. Поэтому они также подлежат уничтожению.

"Это очень важно в контексте сдерживания противника: как может возникнуть нехватка боеприпасов, так может быть и топливный голод, если перерезать линии снабжения, места складирования топлива (нефтебазы) и места производства (нефтеперерабатывающие заводы)", - добавил эксперт.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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