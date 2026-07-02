Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

Украинские военные атаковали стратегические цели в тылу и на фронте.

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Удар по НПЗ в Кстово повлек за собой пожар / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

О чем сообщили в Генштабе:

Подтвержден ночной удар по крупному НПЗ в Кстово

На российском заводе поражена установка переработки нефти АВТ-6

Силы обороны атаковали склад БПЛА и важный мост

В ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижнегородской области страны-агрессора РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется.

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НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

В Генштабе добавили, что кроме НПЗ были поражены и другие цели. В частности, под удар попал склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Каменки Запорожской области.

Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и перебрасывания личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Также поражен командно-наблюдательный пункт противника в Харьковской области.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 28 июня Силы специальных операций Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ. Он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ.

Также 28 июня пол удар попал один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей промышленности - Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. После серии мощных взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, который виден за километры.

В ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.

23 июня в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины.

Утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью. Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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