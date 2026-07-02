Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

О чем сообщили в Генштабе:
- Подтвержден ночной удар по крупному НПЗ в Кстово
- На российском заводе поражена установка переработки нефти АВТ-6
- Силы обороны атаковали склад БПЛА и важный мост
В ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижнегородской области страны-агрессора РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется.
НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.
В Генштабе добавили, что кроме НПЗ были поражены и другие цели. В частности, под удар попал склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Каменки Запорожской области.
Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и перебрасывания личного состава, вооружения и материально-технических средств.
Также поражен командно-наблюдательный пункт противника в Харьковской области.
Удары по российским НПЗ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 28 июня Силы специальных операций Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ. Он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ.
Также 28 июня пол удар попал один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей промышленности - Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. После серии мощных взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, который виден за километры.
В ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.
23 июня в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.
Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины.
Утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью. Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.
В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.
Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта
Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.
"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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