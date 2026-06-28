В России поражен один из пяти крупнейших НПЗ: ССО раскрыли подробности

Предприятие обеспечивает топливом Москву и центральные регионы РФ.

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Ярославский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/exilenova_plus

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СИО Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ

Ярославский НПЗ входит в пятерку крупнейших в России

Завод производит бензин, дизельное топливо для военной техники и авиационный керосин

В ночь на 28 июня Силы специальных операций Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ. Он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. Об этом сообщили ССО.

По данным военных, операция Deep Strike была проведена во взаимодействии с подпольным движением на территории России "Черная искра". Предприятие входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ по объемам первичной переработки с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

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Ярославский НПЗ производит бензин высоких стандартов, дизельное топливо для военной техники и авиационный керосин. В то же время завод играет ключевую роль в обеспечении топливом Москвы и Центрального федерального округа РФ, что делает его важным элементом топливной инфраструктуры России.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

В ССО отмечают, что такие операции являются частью системного давления на нефтегазовую отрасль государства-агрессора. Украинские спецназовцы продолжают наносить удары по стратегическим объектам, обеспечивающим военную машину РФ.

"Силы специальных операций продолжают свои дальнобойные санкции против нефтегазовой отрасли России", — говорится в сообщении.

Как удары по России могут повлиять на ход войны — мнение эксперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что из-за значительной территории России создать сплошную систему защиты всех стратегических объектов практически невозможно. Из-за этого в обороне возникают слабые места, которые могут использоваться для нанесения ударов.

В то же время, по его словам, решающее значение имеет не отдельный удар, а комплексное давление на всю военно-экономическую систему РФ. Он подчеркнул, что наряду с проблемами в области техники и мобилизационных ресурсов все более ощутимыми становятся трудности в энергетическом секторе, которые напрямую влияют на возможности ведения войны.

"Война — это деньги. Именно деньги дают возможность производить технику, боеприпасы, топливо для фронта, в частности, для ведения наступательных действий. Нет денег — нет войны", — отметил эксперт.

Удары по территории РФ — новости по теме

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в оккупированном Крыму Силы обороны поразили железнодорожный мост в районе Ички, который оккупанты используют для переброски войск и снабжения. Также уничтожен склад боеприпасов в районе Амвросиевки в Донецкой области.

Кроме того, СБУ совместно с подразделениями Сил обороны Украины нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Краснодарском крае РФ. Он расположен более чем в 300 км от украинской границы.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский подтвердил поражение нефтяного терминала в Санкт-Петербурге и предприятия в Тамбовской области РФ, которое задействовано в производстве российского вооружения.

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Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых операций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, порой политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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