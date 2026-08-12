Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

Мария Николишин
12 августа 2026, 21:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент назвал два условия, без которых переговоры с Москвой превращаются в чрезмерные компромиссы.
'Путин остановит войну': Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ
Зеленский раскрыл план завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

  • Россия готовится к расширению мобилизации
  • Слабый фронт означает чрезмерные компромиссы
  • Киев просит союзников усилить ПВО

Украина и международные партнеры имеют совместный план действий, который должен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме.

"Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление", - подчеркнул он.

видео дня

Фронт как условие для переговоров

Ключевая переменная в этой схеме - ситуация на линии боевого столкновения. Именно от нее, по словам президента, зависит, в какой позиции Киев вступает в любой переговорный процесс с Кремлем.

"Когда удерживается фронт, это дает президенту возможность вести сильный диалог с врагом. Если же ситуация на поле боя недостаточно сильна, диалог превращается в чрезмерные компромиссы. И это не в наших интересах", - отметил Зеленский.

Украина будет наносить ответные удары по РФ

В настоящее время фундаментальная стратегия Украины основана на противодействии планам Путина. Российский диктатор намерен расширить масштабы мобилизационных процессов и привлечь в оккупационную армию максимальное количество людей.

Учитывая эти угрозы, президент обратился к международным союзникам с призывом усилить поддержку, сделав особый акцент на сфере противовоздушной обороны. В то же время среди главных задач для Сил обороны он назвал нанесение ответных ударов.

"Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть", - подытожил глава государства.

Для России война зашла в тупик

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал продолжение операции давления на Россию, направленной на то, чтобы заставить Кремль завершить войну.

По его словам, в Кремле до сих пор не отказались от надежд на военную победу, несмотря на годы, доказавшие обратное.

"Пока что мы видим, что россияне верят в то, что могут достичь своей цели военным путем. Это ошибочное утверждение, и все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик: есть боевые действия с продвижением или без, есть наше продвижение, но стратегически она давно уже в тупике", - отметил он.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил перед новоназначенными командирами задачу захватить всю Донецкую область до конца года, и это требование стало одним из признаков перехода войны в новую фазу.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала американской стороне новые предложения, направленные на завершение войны.

В то же время в Москве отвергают сценарий временного прекращения боевых действий в Украине без устранения того, что российская сторона называет "первопричинами конфликта".

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

21:13Война
Продовольственный коллапс: какие продукты массово исчезают из украинских магазинов

Продовольственный коллапс: какие продукты массово исчезают из украинских магазинов

19:57Украина
Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой

19:16Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

Скумбрия получится настоящим ресторанным шедевром: что добавить перед запеканием

Скумбрия получится настоящим ресторанным шедевром: что добавить перед запеканием

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

Последние новости

21:13

"Путин остановит войну": Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

21:05

Почему нельзя заливать соду и уксус при засорах: что произойдет с трубами

21:05

Вернуть унитазу чистоту и свежесть очень просто: какое средство следует залить на ночь

20:44

Нужно ли добавлять масло в макароны: распространённая ошибка при варке

20:22

Листья груши быстро чернеют и опадают: как спасти дерево в августеВидео

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
20:04

Киев и Баку сближаются, а новое исследование напоминает о сотнях тысяч жертв на Кавказе

19:57

Продовольственный коллапс: какие продукты массово исчезают из украинских магазинов

19:16

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой

19:10

США вмешались в нефтяную войну: Невзлин объяснил, о чем Вэнс просил Зеленскогомнение

Реклама
19:03

Как сказать "сбоку припека" на украинском: самые точные эквиваленты

18:46

Что нужно сделать каждому после солнечного затмения: 3 знака, которым повезет

18:35

Куриные отбивные удивят хрустящей корочкой: секрет кроется в необычном кляре

17:55

Пырей можно вывести раз и навсегда: как избавиться от сорняка без постоянной прополки

17:50

Рудые пятна - только начало: как защитить кузов авто от коррозии на годыВидео

17:33

Что должны сделать США и Европа, чтобы Украина победила в войне: Forbes дал четкий ответ

17:27

"Дал метастазы в кости": звезда сериала "Офис" сообщила о раке 4 стадииВидео

17:12

Вздохнут с облегчением: какие знаки зодиака преодолеют трудности 13 августа

17:02

Салат и зелень будут свежими до 3 недель: секретный трюк, о котором мало кто знает

16:55

РФ меняет тактику ударов: украинцев предупредили о ежедневной ракетной угрозе

16:54

ВСУ пошли в наступление и освободили 26 сел в трёх областях — Зеленский

Реклама
16:53

Аномальные морозы или плюсовая температура — какими будут зимы в Украине

16:41

"Хотел чаще видеться": кум Влада Ямы сделал признание об их отношениях

16:36

Слов "нычка", "заначка" и "ныкаться" в украинском языке нет — чем их заменитьВидео

16:28

Никакая не "рябина": как на украинском правильно назвать знакомое дерево

16:28

В Киеве начали составлять списки людей на переселение: что известно

16:27

Заменят кучу дорожных вещей — почему путешественники берут с собой прищепки

16:03

Доллар и евро резко пошли в крутое пике: новый курс валют на 13 августа

15:52

Защитники или предвестники бедствий: какие деревья нельзя вырубать возле дома

15:51

Две пары обуви на осень 2026: стилист рассказала, без чего не обойтись модницамВидео

15:42

Магнитная буря ударит с новой силой: когда на Земле начнётся геомагнитный шторм

15:41

Путин натянул военную форму и начал угрожать ударами "в любом месте"Видео

15:34

РФ впервые выдала США американского заключенного без обмена: что замыслил Путин

15:13

Ответ знают единицы: как сказать "попрыгунчик" на украинском языке

14:41

Внук Ротару показал свои тренировки и атлетическое тело

14:32

Тест на IQ: нужно найти 10 отличий между лисами за 15 секунд

14:30

Алина Гросу столкнулась с проблемой из-за резких изменений сына - детали

14:30

От налоговых льгот до доступных кредитов: Терехов представил план поддержки бизнеса

14:24

Рианна показала всех троих детей вместе: как они выглядят

14:09

Яичница получится гораздо вкуснее: какой продукт добавить вместо молока

13:56

До +15°C в квартирах: киевлян предупредили о сложной ситуации с отоплением зимой

Реклама
13:36

"Ногами забивает": жена известного ведущего показала тело в синяках

13:28

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

13:20

РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

13:18

Что означает красивое украинское слово "леліяти": истинное значение знают единицы

13:11

Копия папа: маленький сын Аль Пачино появился на публике в рокерской футболке

12:44

Ведро с водой не понадобится: как идеально отмыть пол от пыли и грязи

12:40

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

12:36

Мужа Тодоренко перекосило: детей больше не будет

12:00

Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - ЗеленскийВидео

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 13 августа: Кроликам - хаос, Тиграм - влюбленность

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять