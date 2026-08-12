'Путин остановит войну': Зеленский сказал, как Украина планирует дожать РФ

Президент назвал два условия, без которых переговоры с Москвой превращаются в чрезмерные компромиссы.

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Зеленский раскрыл план завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

Россия готовится к расширению мобилизации

Слабый фронт означает чрезмерные компромиссы

Киев просит союзников усилить ПВО

Украина и международные партнеры имеют совместный план действий, который должен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме.

"Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление", - подчеркнул он. видео дня

Фронт как условие для переговоров

Ключевая переменная в этой схеме - ситуация на линии боевого столкновения. Именно от нее, по словам президента, зависит, в какой позиции Киев вступает в любой переговорный процесс с Кремлем.

"Когда удерживается фронт, это дает президенту возможность вести сильный диалог с врагом. Если же ситуация на поле боя недостаточно сильна, диалог превращается в чрезмерные компромиссы. И это не в наших интересах", - отметил Зеленский.

Украина будет наносить ответные удары по РФ

В настоящее время фундаментальная стратегия Украины основана на противодействии планам Путина. Российский диктатор намерен расширить масштабы мобилизационных процессов и привлечь в оккупационную армию максимальное количество людей.

Учитывая эти угрозы, президент обратился к международным союзникам с призывом усилить поддержку, сделав особый акцент на сфере противовоздушной обороны. В то же время среди главных задач для Сил обороны он назвал нанесение ответных ударов.

"Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть", - подытожил глава государства.

Для России война зашла в тупик

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал продолжение операции давления на Россию, направленной на то, чтобы заставить Кремль завершить войну.

По его словам, в Кремле до сих пор не отказались от надежд на военную победу, несмотря на годы, доказавшие обратное.

"Пока что мы видим, что россияне верят в то, что могут достичь своей цели военным путем. Это ошибочное утверждение, и все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик: есть боевые действия с продвижением или без, есть наше продвижение, но стратегически она давно уже в тупике", - отметил он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил перед новоназначенными командирами задачу захватить всю Донецкую область до конца года, и это требование стало одним из признаков перехода войны в новую фазу.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала американской стороне новые предложения, направленные на завершение войны.

В то же время в Москве отвергают сценарий временного прекращения боевых действий в Украине без устранения того, что российская сторона называет "первопричинами конфликта".

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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