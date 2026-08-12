До +15°C в квартирах: киевлян предупредили о сложной ситуации с отоплением зимой

Насколько тепло будет в домах украинцев, будет зависеть не только от обстрелов РФ.

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Эксперт спрогнозировал киевлянам сценарий отопительного сезона следующей зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Корольчук:

Этой зимой в домах киевлян вряд ли будет тепло

ТЭЦ не способны выйти на полную мощность тепловыработки в холодное время года

Украина готовится защищать объекты тепловой генерации от вражеских ударов

Жителям Киева этой зимой придется жить в квартирах с температурой на уровне 12-15 градусов, поскольку столичные теплоэлектроцентрали после ударов со стороны страны-агрессора России не способны выйти на полную тепловую мощность независимо от погодных условий.

Такую оценку дал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире программы "Ранок.LIVE". Он отметил, что обогреть дома до привычных показателей не удастся даже при умеренных морозах, и это уже не вопрос экономии ресурсов, а физический предел возможностей поврежденного оборудования.

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По словам Корольчука, Дарницкая ТЭЦ-4 после завершения работ сможет вырабатывать около половины от прежних объемов, а на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прогнозы несколько лучше - там рассчитывают на восстановление рабочего потенциала примерно до 70%.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Ключевой вопрос - защита генерации

Вокруг объектов тепловой генерации активно возводятся защитные сооружения, однако они не устраняют главный риск - способность сбивать ракеты и дроны над столицей. Россия тем временем не перестает совершенствовать средства поражения, поэтому вероятность новых попаданий остается критической.

"То есть противовоздушная оборона, к сожалению, находится в сложной ситуации. Это признают и президент, и правительство, и все остальные. Поэтому это, наверное, ключевой вопрос, который будет стоять, так сказать, на повестке дня", - подытожил соучредитель Института энергетических стратегий.

Чем РФ попытается сломить Украину этой зимой

Главред писал, что, по словам министра Дениса Шмыгаля, российские оккупационные войска изменили приоритеты при выборе целей для авиаударов. Главная цель врага этой зимой - системы водоснабжения и канализации.

По оценке Шмыгаля, Кремль стремится истощить украинское общество и спровоцировать внутреннее давление на власть. Особенно уязвимыми в таких условиях остаются крупные мегаполисы.

Отопительный сезон 2026-2027 - последние новости

Напомним, Главред писал, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

Ранее сообщалось, что сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

Накануне стало известно, что планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты потребуется от 9 до 24 месяцев работ.

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О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - эксперт в области энергетики, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В 1998–2002 годах реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003–2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004–2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящего в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в страны Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

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