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До 12 часов без электроэнергии: украинцев предупредили о летних отключениях

Алексей Тесля
30 июня 2026, 23:14
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Предстоящий летний период может оказаться особенно сложным, предупредил Олег Попенко.
Отключение света
Украинцев предупредили о новых отключениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Попенко:

  • Отключения могут увеличиться до 10–12 часов в сутки
  • Предстоящий летний период может оказаться особенно сложным

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине продолжительность отключений света может увеличиться до 10–12 часов в сутки.

Такой сценарий возможен в случае сочетания сезонных нагрузок на энергосистему с новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре, рассказал он в эфире Superpozicia.

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"Мы вступаем в период огромных летних проблем в энергетической системе. Если на фоне этих проблем у нас еще и появятся обстрелы энергетики, то тогда отключения будут как в 2024 году - по 10-12 часов", - сказал он.

По словам Попенко, предстоящий летний период может оказаться особенно сложным. Он подчеркнул, что населению следует быть готовым к возможным длительным ограничениям электроснабжения.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Прогноз: могут ли летом снова быть отключения электроэнергии

Ранее сообщалось, что в летний период в Украине не исключены перебои с подачей электроэнергии. Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его оценке, в условиях длительной жары ограничения электроснабжения могут составлять до 6–8 часов в сутки. Он объясняет это последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре, из-за которых страна лишилась части генерирующих мощностей.

Попенко подчеркнул, что в периоды пикового потребления энергосистема Украины имеет ограниченный резерв мощности, что повышает риск введения графиков отключений.

Напомним, Главред писал, что летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев.

Ранее сообщалось, что при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения. По предварительному прогнозу, максимально свет будут отключать для украинцев до 4 часов в сутки.

Накануне стало известно, что гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может. Например, если будет +35 градусов и продержится три недели, то система в какой-то момент просто не выдержит и свет начнут ограничивать.

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О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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отключения света Олег Попенко
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