Украина может вернуться к графикам отключений – эксперт назвал причину

Эксперт назвал главное условие возвращения графиков отключений.

В летние месяцы в Украине возможны отключения электричества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, unsplash

Что сказал Харченко:

Из-за жары энергосистема Украины может быть перегружена

Летом украинцам могут на несколько часов отключать свет

Через несколько дней в Украине начнется лето и уже вскоре наступит жара. На фоне повышения температуры воздуха энергосистема страны может не выдержать нагрузки.

Тогда для украинцев могут вернуть графики отключений электроэнергии. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения. Кроме того, нужно учитывать, что пока никто не может предсказать атаки страны-агрессора России, которые тоже оказывают существенное влияние на ситуацию.

"Я не знаю, пробьют ли они барьер ограничений для бизнеса и придется ли ограничивать население, и предсказать это сейчас невозможно. Но даже если что-то и будет, то это не будет таким критическим, это не будут какие-то катастрофические ограничения", — добавил эксперт.

Харченко предварительно прогнозирует, что свет украинцам будут отключать максимум на 4 часа в сутки.

Когда в Украине могут начаться массовые отключения

Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, отключения света в Украине могут вернуться уже в ближайшие месяцы.

В случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки. Ключевой причиной будущих ограничений являются потери генерации в результате российских ударов.

Ранее Сергей Нагорняк предупреждал, что в летние месяцы в Украине в пиковые жаркие дни, скорее всего, вернутся вечерние отключения, они будут достаточно длительными.

Напомним, Главред писал, что, по словам Андрея Жупанина, в июне, июле и августе возможно возвращение графиков отключений света для балансировки энергосистемы.

Недавно Владимир Кудрицкий заявил: если наступит сильная жара и все включат кондиционеры, одного только импорта электроэнергии из-за рубежа может не хватить. Тогда придется ограничивать потребление.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

