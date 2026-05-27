Украина может вернуться к графикам отключений – эксперт назвал причину

Что сказал Харченко:
- Из-за жары энергосистема Украины может быть перегружена
- Летом украинцам могут на несколько часов отключать свет
Через несколько дней в Украине начнется лето и уже вскоре наступит жара. На фоне повышения температуры воздуха энергосистема страны может не выдержать нагрузки.
Тогда для украинцев могут вернуть графики отключений электроэнергии. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его словам, при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения. Кроме того, нужно учитывать, что пока никто не может предсказать атаки страны-агрессора России, которые тоже оказывают существенное влияние на ситуацию.
"Я не знаю, пробьют ли они барьер ограничений для бизнеса и придется ли ограничивать население, и предсказать это сейчас невозможно. Но даже если что-то и будет, то это не будет таким критическим, это не будут какие-то катастрофические ограничения", — добавил эксперт.
Харченко предварительно прогнозирует, что свет украинцам будут отключать максимум на 4 часа в сутки.
Когда в Украине могут начаться массовые отключения
Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, отключения света в Украине могут вернуться уже в ближайшие месяцы.
В случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки. Ключевой причиной будущих ограничений являются потери генерации в результате российских ударов.
Отключения света в Украине — последние новости
Ранее Сергей Нагорняк предупреждал, что в летние месяцы в Украине в пиковые жаркие дни, скорее всего, вернутся вечерние отключения, они будут достаточно длительными.
Напомним, Главред писал, что, по словам Андрея Жупанина, в июне, июле и августе возможно возвращение графиков отключений света для балансировки энергосистемы.
Недавно Владимир Кудрицкий заявил: если наступит сильная жара и все включат кондиционеры, одного только импорта электроэнергии из-за рубежа может не хватить. Тогда придется ограничивать потребление.
Другие новости:
- В Ровенской области тысячи крестьян могут остаться без арендной платы: арестована компания депутата облсовета Ирины Костюшко - СМИ
- Одесса в огне: россияне атаковали крупный магазин и автомобили "Шахедами"
- Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы хотят повысить — подробности
О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред