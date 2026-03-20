Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Анна Косик
20 марта 2026, 11:22
Депутат объяснил, почему отключений станет больше.
Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему
Отключения света в ближайшие месяцы вряд ли отменят полностью

Что сказал Нагорняк:

  • До конца весны отключения света не будут длительными
  • Летом вечером свет будут отключать на более длительные периоды
  • Тепловая и гидроэнергетика не могут вытянуть систему из-за повреждений

В Украине уже несколько дней подряд во всех регионах действуют графики отключений света. Нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE предупредил, что отключения станут более длительными и жесткими.

Однако ситуация ухудшится только в летние месяцы. В пиковые жаркие дни вечерние отключения станут более продолжительными, чем сейчас.

В то же время до конца марта, а также в апреле и мае отключения будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

Нагорняк добавил, что тепловая и гидроэнергетика, которые традиционно покрывали вечерние скачки потребления, критически повреждены и физически не способны вытягивать систему на себе.

Напомним, Главред писал, что 20 марта в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут длиться с 08:00 до 22:00 и затронут подавляющее большинство районов.

Ранее сообщалось, что 20 марта введены отключения электроэнергии и в Запорожской области для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Накануне в "Черкассыоблэнерго" отметили, что ограничения электроснабжения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

О персонаже: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк — предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время — народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа".

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55Мир
Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

11:22Энергетика
НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Последние новости

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

11:53

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянииВидео

11:22

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
11:08

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:07

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

Реклама
10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

10:22

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

10:07

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

10:07

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

09:59

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:58

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

09:45

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

09:25

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королёмВидео

Реклама
09:15

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

08:56

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портниковамнение

08:42

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеФото

08:10

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

08:02

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

07:49

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

06:56

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

05:50

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

05:21

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

04:30

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

03:42

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

03:13

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

03:01

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

02:36

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

02:18

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

02:09

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

01:55

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

01:27

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

01:06

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

Реклама
00:47

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

00:06

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядомВидео

19 марта, четверг
23:20

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

23:20

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

22:48

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

22:45

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

22:18

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

22:05

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

22:02

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

21:46

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

