Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Депутат объяснил, почему отключений станет больше.

Отключения света в ближайшие месяцы вряд ли отменят полностью

Что сказал Нагорняк:

До конца весны отключения света не будут длительными

Летом вечером свет будут отключать на более длительные периоды

Тепловая и гидроэнергетика не могут вытянуть систему из-за повреждений

В Украине уже несколько дней подряд во всех регионах действуют графики отключений света. Нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE предупредил, что отключения станут более длительными и жесткими.

Однако ситуация ухудшится только в летние месяцы. В пиковые жаркие дни вечерние отключения станут более продолжительными, чем сейчас.

В то же время до конца марта, а также в апреле и мае отключения будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

Нагорняк добавил, что тепловая и гидроэнергетика, которые традиционно покрывали вечерние скачки потребления, критически повреждены и физически не способны вытягивать систему на себе.

Напомним, Главред писал, что 20 марта в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут длиться с 08:00 до 22:00 и затронут подавляющее большинство районов.

Ранее сообщалось, что 20 марта введены отключения электроэнергии и в Запорожской области для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Накануне в "Черкассыоблэнерго" отметили, что ограничения электроснабжения вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

О персонаже: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк — предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время — народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

