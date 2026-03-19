Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

Кратко:
- 20 марта по всей Украине – графики отключений электроэнергии
- Промышленность ограничивают с 08:00 до 00:00 из-за дефицита мощности
- Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему
Завтра, в пятницу, 20 марта, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 08:00 до 22:00, а для промышленных потребителей – графики ограничения мощности с 08:00 до 00:00. Об этом сообщает Укрэнерго.
Причина ограничений
Введение графиков связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины. Из-за этого потребление электроэнергии снизилось.
По состоянию на 9:30 четверга, 19 марта, уровень потребления был на 4,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня, среды, из-за необходимости применения мер ограничения во всех регионах страны.
Во вторник, 19 марта, суточный максимум потребления зафиксировали днем, он был на 1,2% ниже, чем максимум предыдущего дня, 18 марта.
Рекомендации для населения
Укрэнерго призывает потребителей экономно использовать электроэнергию. По возможности рекомендуется перенести энергоемкие процессы на ночное время – после 22:00.
В то же время компания предупреждает, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – подчеркивают в "Укрэнерго".
Атаки РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, вечером в среду, 18 марта, во время воздушной тревоги на Волыни в городе Нововолынск раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.
Также утром 19 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под удар попала инфраструктура города. Один человек получил тяжелые ранения, а около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Напомним, что 17 марта в результате ночной атаки на юге Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
