Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

Завод входит в группу компаний "Еврохим", одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.

Ставропольский край РФ оказался под массированной атакой дронов

Дроны-камикадзе поразили важный химзавод "Азот" в Невинномиске

На территории промзоны фиксируются многочисленные пожары

В ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Под ударом оказалось одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, Невинномисский "Азот".

В промзоне в Невинномиске прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщают мониторинговые паблики и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров,

Известно, что комбинат "Азот" входит в группу "Еврохим" — одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Завод производит уксусную кислоту, которая необходима для взрывчатых веществ.

Воздушную тревогу в регионе объявили около двух часов ночи. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал о падении осколков в районе.

"На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частный дом. Угрозы ее жизни нет, с ней работают медики", — написал он.

Местные жители сообщали, что в течение ночи слышали десятки громких взрывов в небе над городом.

Что известно о Невинномисском "Азоте"

Невинномисский "Азот" — один из крупнейших химических комбинатов России, расположенный в городе Невинномиск, Ставропольский край. Он входит в группу "Еврохим" и ежегодно производит более миллиона тонн аммиака и около 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры.

Несмотря на официальное позиционирование как производителя минеральных удобрений для агросектора, предприятие имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса РФ: его продукция используется в производстве артиллерийских боеприпасов, авиабомб, взрывчатых веществ типа гексогена и октогена, а также компонентов ракетного топлива. Завод синтезирует меламин, уксусную кислоту, метанол и калийную селитру — вещества двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сфере.

Кроме того, комбинат поставляет химические компоненты для предприятия "Искра", занимающегося разработкой твердотопливных ракетных двигателей.

Удары вглубь РФ — последние новости

Как сообщал Главред, в Старой Руси Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадания в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.

Кроме того, в ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военной и логистической инфраструктуре России. Был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, где зафиксированы попадания и пожар на территории предприятия.

В результате совместной специальной операции СБУ с Силами обороны в Новороссийске был поврежден российский фрегат "Адмирал Эссен". Из-за поражения систем наведения корабль лишился возможности применять крылатые ракеты "Калибр" против Украины.

