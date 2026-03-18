Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

Переговоры отложены из-за войны США против Ирана, однако переговорный процесс продолжается, хотя Россия не демонстрирует готовности к диалогу, сообщили в МИД.

https://glavred.info/war/kreml-ne-delaet-stavku-na-zavershenie-voyny-v-mid-raskryli-detali-peregovorov-10750034.html Ссылка скопирована

В МИД пояснили, на каком этапе сейчас находятся переговоры между Украиной, США и РФ

Переговорный процесс между Украиной, США и Россией в настоящее время приостановлен из-за событий на Ближнем Востоке, однако стороны поддерживают ежедневный контакт. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает "Интерфакс-Украина".

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp. видео дня

Он отметил, что запланированные трехсторонние консультации уже несколько раз переносились и сейчас также отложены, однако их не отменено — речь идет лишь об изменении сроков.

"Здесь не нужно искать какое-то двойное дно, так сказать. Действительно, внимание США сейчас полностью сосредоточено на Ближнем Востоке. И в таких условиях. Поэтому сейчас переговорный трек находится на паузе, хотя команды между собой общаются ежедневно", — рассказал он.

В ведомстве подчеркнули, что рабочая коммуникация продолжается, но для продвижения процесса необходимы очные встречи, в частности на уровне лидеров. В то же время Тихий отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к полноценному дипломатическому диалогу.

"Видно, что делается ставка на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь их военным путем не удастся", — резюмирует он.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшее время переговоры между Украиной и Россией, вероятно, не принесут существенных результатов. Международный диалог будет продолжаться в течение года, однако его практические последствия ограничатся преимущественно обменами пленными. Такую оценку озвучил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

В то же время процесс мирных переговоров постоянно откладывается, в частности из-за ситуации вокруг Ирана. Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность влиянием событий на Ближнем Востоке на ход переговоров.

Кроме того, по данным Politico, администрация Дональда Трампа рассматривает завершение войны в Украине как часть более широкой стратегии сдерживания Китая. В Белом доме считают, что стимулирование России к миру и привлечение американских инвестиций может изменить глобальный баланс сил и ослабить ее связи с Пекином.

О личности: Георгий Тихий Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред