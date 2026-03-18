У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине - при чём здесь "третья сторона"

Специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают искать путь к дипломатическому прорыву, несмотря на неудачи.

https://glavred.info/world/u-trampa-est-novaya-strategiya-po-voyne-v-ukraine-pri-chem-zdes-tretya-storona-10749785.html Ссылка скопирована

Трамп рассматривает завершение войны в Украине как инструмент изменения глобального баланса сил в пользу США

Кратко:

Трамп рассматривает мир в Украине как инструмент против Китая

США оказывают давление на Иран и Венесуэлу, ограничивая влияние Пекина

Дипломатические усилия Кушнера и Виткоффа продолжаются, несмотря на провалы

Администрация Дональда Трампа рассматривает завершение войны в Украине как элемент более широкой стратегии противодействия Китаю, сообщает Politico.

В Белом доме считают, что "поощрение Москвы к миру и привлечение в страну американских инвестиций позволит сместить мировой баланс сил и оттянуть Кремль от Пекина".

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Несмотря на то, что риторика Трампа часто раздражала европейских лидеров, в Вашингтоне видят в этом долгосрочную цель — "расколоть союз двух самых мощных противников Запада".

Китай — главная угроза для США

Анонимные чиновники отмечают, что "наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляет именно Китай, а не РФ". Именно поэтому спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер продолжают искать дипломатический прорыв, даже после длительных переговоров без результата.

В Вашингтоне надеются, что "более тесное сближение с Россией создаст новую расстановку сил, которая окажется стратегически выгодной для американских интересов".

Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

По данным источника, эта стратегия уже проявляется и в других регионах: администрация последовательно давит на Иран и Венесуэлу, ограничивая Китай в доступе к дешевой нефти и противодействуя его инфраструктурным проектам в Латинской Америке.

Как ранее сообщал Главред, у Украины есть несколько предложений, способных способствовать прекращению боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что не исключает возможности выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по миру в Украине. В таком случае, по его словам, Европейский Союз должен продолжить мирные инициативы. Однако пока о таком сценарии речи не идет, и ЕС должен и в дальнейшем оказывать давление на Москву и поддерживать Украину.

Напомним, что Украина готова к новому раунду переговоров с США и Россией. Однако дата и место проведения встречи пока не определены из-за расхождений в позициях Вашингтона и Москвы. Об этом Зеленский сообщил журналистам после визита во Францию.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред