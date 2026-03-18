У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине - при чём здесь "третья сторона"

Руслан Иваненко
18 марта 2026, 02:05
Специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают искать путь к дипломатическому прорыву, несмотря на неудачи.
Зеленский, Трамп
Трамп рассматривает завершение войны в Украине как инструмент изменения глобального баланса сил в пользу США / Коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Кратко:

  • Трамп рассматривает мир в Украине как инструмент против Китая
  • США оказывают давление на Иран и Венесуэлу, ограничивая влияние Пекина
  • Дипломатические усилия Кушнера и Виткоффа продолжаются, несмотря на провалы

Администрация Дональда Трампа рассматривает завершение войны в Украине как элемент более широкой стратегии противодействия Китаю, сообщает Politico.

В Белом доме считают, что "поощрение Москвы к миру и привлечение в страну американских инвестиций позволит сместить мировой баланс сил и оттянуть Кремль от Пекина".

Несмотря на то, что риторика Трампа часто раздражала европейских лидеров, в Вашингтоне видят в этом долгосрочную цель — "расколоть союз двух самых мощных противников Запада".

Китай — главная угроза для США

Анонимные чиновники отмечают, что "наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляет именно Китай, а не РФ". Именно поэтому спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер продолжают искать дипломатический прорыв, даже после длительных переговоров без результата.

В Вашингтоне надеются, что "более тесное сближение с Россией создаст новую расстановку сил, которая окажется стратегически выгодной для американских интересов".

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

По данным источника, эта стратегия уже проявляется и в других регионах: администрация последовательно давит на Иран и Венесуэлу, ограничивая Китай в доступе к дешевой нефти и противодействуя его инфраструктурным проектам в Латинской Америке.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, у Украины есть несколько предложений, способных способствовать прекращению боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что не исключает возможности выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по миру в Украине. В таком случае, по его словам, Европейский Союз должен продолжить мирные инициативы. Однако пока о таком сценарии речи не идет, и ЕС должен и в дальнейшем оказывать давление на Москву и поддерживать Украину.

Напомним, что Украина готова к новому раунду переговоров с США и Россией. Однако дата и место проведения встречи пока не определены из-за расхождений в позициях Вашингтона и Москвы. Об этом Зеленский сообщил журналистам после визита во Францию.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причину

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причину

23:27Украина
Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42Украина
Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

02:54

Из глубин Вселенной пришёл загадочный сигнал, учёные в панике: что происходит

02:22

Как сказать по-украински "бодрствовать": большинство даже не догадывается

02:05

У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине - при чём здесь "третья сторона"

01:30

"Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом

01:02

Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупуВидео

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
17 марта, вторник
23:50

РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

23:27

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причинуВидео

23:05

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

Реклама
22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:40

Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

Реклама
20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

18:27

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

18:14

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

18:13

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

18:08

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

18:08

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Реклама
17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

