Украина заинтересована в достижении мира, в то время как Россия пытается манипулировать этим вопросом, создавая ложное впечатление у США, отметил президент.

Зеленский обратился к США с предложениями по завершению войны

Война России против Украины может завершиться путем мирных переговоров. У Украины есть несколько идей, которые могут стимулировать прекращение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post.

"Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира — значит, мы союзники в этом вопросе и не нужно даже сомневаться. Надо идти к этой цели", — отметил он.

Он подчеркнул, что именно Украина больше заинтересована в достижении мира, чем российский диктатор и военный преступник Владимир Путин. В то же время глава Кремля, по его словам, пытается создать впечатление, будто именно Москва стремится к прекращению войны, а Киев — нет, и такие сигналы направлены прежде всего на США.

Зеленский подчеркнул, что подобные заявления являются манипуляцией и не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Соединенные Штаты доверяли Киеву как партнеру. Президент также напомнил, что Украина демонстрирует союзную позицию — в частности, быстро отреагировала на запрос о помощи, когда возникла необходимость поддержать партнеров на Ближнем Востоке.

"Нужно каждый день искать варианты мирного соглашения. Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле отвергают возможность переговоров о завершении войны в Украине, если они не предусматривают полного учета требований Москвы — даже в случае территориальных уступок со стороны Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади 16 марта, говорится в отчете Института изучения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не был заинтересован в переговорах и прекращении войны, а на контакты Москва соглашалась лишь из-за опасений реакции США.

Между тем в Кремле пытаются возложить ответственность за отсутствие договоренностей между Украиной и Россией на европейские страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об источнике: The New York Post New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, издающаяся в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию. Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала авторитетной широкоформатной газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Ее самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия. В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала ее таблоидный формат. В 1976 году Руперт Мердок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США. С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражу среди ежедневных газет. В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider. Интересно, что президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой. Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

