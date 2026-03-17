Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

Юрий Берендий
17 марта 2026, 15:31
Украина заинтересована в достижении мира, в то время как Россия пытается манипулировать этим вопросом, создавая ложное впечатление у США, отметил президент.
Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями
Зеленский обратился к США с предложениями по завершению войны

О чем идет речь в материале:

  • Существуют перспективы мирного урегулирования войны
  • Путин не заинтересован в мире
  • У Украины есть несколько идей, чтобы заставить войну закончиться

Война России против Украины может завершиться путем мирных переговоров. У Украины есть несколько идей, которые могут стимулировать прекращение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post.

"Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира — значит, мы союзники в этом вопросе и не нужно даже сомневаться. Надо идти к этой цели", — отметил он.

Он подчеркнул, что именно Украина больше заинтересована в достижении мира, чем российский диктатор и военный преступник Владимир Путин. В то же время глава Кремля, по его словам, пытается создать впечатление, будто именно Москва стремится к прекращению войны, а Киев — нет, и такие сигналы направлены прежде всего на США.

Зеленский подчеркнул, что подобные заявления являются манипуляцией и не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Соединенные Штаты доверяли Киеву как партнеру. Президент также напомнил, что Украина демонстрирует союзную позицию — в частности, быстро отреагировала на запрос о помощи, когда возникла необходимость поддержать партнеров на Ближнем Востоке.

"Нужно каждый день искать варианты мирного соглашения. Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", — резюмировал он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле отвергают возможность переговоров о завершении войны в Украине, если они не предусматривают полного учета требований Москвы — даже в случае территориальных уступок со стороны Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади 16 марта, говорится в отчете Института изучения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не был заинтересован в переговорах и прекращении войны, а на контакты Москва соглашалась лишь из-за опасений реакции США.

Между тем в Кремле пытаются возложить ответственность за отсутствие договоренностей между Украиной и Россией на европейские страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Другие новости:

Об источнике: The New York Post

New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, издающаяся в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.

Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала авторитетной широкоформатной газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Ее самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.

В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала ее таблоидный формат.

В 1976 году Руперт Мердок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.

С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражу среди ежедневных газет.

В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.

Интересно, что президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.

Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:47Экономика
Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:31Война
Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

Последние новости

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

14:33

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

Реклама
14:24

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

14:20

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

14:04

Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

13:55

Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

13:52

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

13:42

"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

13:17

Глава НАБУ Кривонос является подозреваемым в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за землю — экс-прокурор САП

13:13

Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаютсяВидео

13:08

Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

12:45

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

12:38

Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожаяВидео

Реклама
12:36

Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

12:31

Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

12:21

Цены на АЗС взлетят: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине

12:20

Исчез без следа: в лесу нашли затерянный город, который считали мифом

12:16

Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

12:09

Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

11:52

Дроны атаковали авиазавод в РФ: под ударом могли быть самолёты А-50Видео

11:37

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают о скачке температуры

11:36

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

11:10

Хозяйка заметила странность во рту кошки: что напугало ветеринара

11:08

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

11:05

"Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"

11:03

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

11:01

Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска

10:54

Что бросить в лунку, чтобы собрать ранний урожай томатов: секрет дачников

10:45

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

10:32

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

10:31

Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правдаВидео

10:26

Угрозы Ирана и путь к прекращению войн: Зеленский сделал ряд важных заявлений

10:18

"В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед ЕвровидениемВидео

Реклама
10:02

Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

10:01

Что уже не модно в 2026 году – советы стилистов для современного образа

09:51

Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

09:41

Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость

09:26

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светомФото

09:16

Григорий Решетник остался сам - что произошло

09:13

Деньги сами идут в руки: у трех знаков "зашуршит в кармане" уже с 17 марта

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 марта (обновляется)

08:35

Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 марта: что происходит на фронте (обновляется)

