Орхидея будет гнуться под тяжестью цветов: чем ее достаточно полить

Все больше цветоводов переходят на натуральный уход, который делает растения более крепкими, а цветение - более ярким.

Что любят орхидеи в домашних условиях

Несмотря на репутацию "сложных" растений, орхидеи прекрасно растут в обычных домашних условиях, если обеспечить им базовые потребности. Самое важное — правильное место: много света, но без агрессивных прямых лучей. Подоконник на восток или запад создает идеальный баланс, пишет Kobieta.

Не менее важен режим полива. Орхидеи лучше переносят кратковременную засуху, чем избыток влаги. Поэтому опытные цветоводы советуют метод погружения: поставить горшок в воду на 10–15 минут, а затем дать влаге полностью стечь.

Растения чувствительны к сквознякам и сухому воздуху. Легкое опрыскивание листьев или увлажнитель рядом помогают поддерживать их крепкими и упругими и способствуют формированию почек. Но во время цветения опрыскивания следует избегать.

Банановая кожура как природное удобрение

Среди натуральных методов ухода особенно выделяется домашнее удобрение из банановой кожуры — доступное, безопасное и эффективное. Кожура содержит калий, фосфор, кальций и магний — элементы, отвечающие за крепкие корни, насыщенную листву и обильное цветение.

Чтобы приготовить подкормку, достаточно нарезать свежую кожуру, залить ее половиной литра теплой воды и оставить на несколько дней в тени. После процеживания получается концентрат, который перед использованием нужно разбавить: полстакана настоя смешать с таким же количеством воды.

Такую подкормку применяют раз в 2–3 недели, особенно в период активного роста. Регулярность делает свое дело: корневая система укрепляется, листья становятся плотнее, а цветы — более насыщенного цвета.

