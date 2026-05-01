Перелив орхидеи не страшен: простой трюк для контролируемого увлажнения

Руслан Иваненко
1 мая 2026, 00:10
Эксперты объяснили, как полив орхидей кубиками льда обеспечивает постепенное увлажнение и снижает риск перелива растений
Орхидея
Эксперты рассказали, почему орхидеи лучше реагируют на медленное таяние льда / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Безопасен ли полив льдом для орхидей
  • Как правильно использовать кубики льда
  • Почему эксперты спорят об этом методе

Эксперты по уходу за комнатными растениями все чаще советуют альтернативный способ полива орхидей — с помощью кубиков льда.

Этот подход активно обсуждается в профессиональных кругах и уже завоевал популярность среди любителей домашних цветов. Как сообщает издание WP Kobieta, метод заключается в том, чтобы выложить несколько кубиков льда непосредственно на субстрат.

Главред решил выяснить, действительно ли такой способ может быть эффективным и безопасным для растений.

Как работает метод

Суть метода заключается в медленном таянии льда, что обеспечивает постепенное и контролируемое увлажнение субстрата. В отличие от традиционного полива, вода поступает небольшими порциями, что позволяет избежать резких перепадов влажности. Такой режим максимально приближен к естественным условиям существования орхидей.

Специалисты объясняют, что орхидеи относятся к эпифитам — в дикой природе они растут не в почве, а на деревьях, получая влагу из воздуха и осадков. Их корневая система чувствительна к избытку воды, поэтому застой влаги часто приводит к гниению и развитию грибковых заболеваний.

Преимущества контроля влажности

Именно поэтому контролируемый полив, который обеспечивают кубики льда, может снизить риски переувлажнения. Влага поступает постепенно, субстрат равномерно ее впитывает, а корни при этом сохраняют доступ к кислороду. Это один из ключевых факторов здоровья растения.

Простота использования метода

Еще одним преимуществом метода называют простоту. Он не требует сложных процедур — достаточно периодически выкладывать несколько кубиков льда на поверхность субстрата, избегая контакта с листьями и точкой роста. Такой подход особенно удобен для новичков, которые часто сталкиваются с проблемой перелива.

3 способа размножения орхидей дома / Главред — инфографика

Мнения экспертов

Впрочем, среди опытных цветоводов нет единого мнения. Часть экспертов отмечает, что ключевую роль играет не сам способ полива, а регулярность, качество воды и правильные условия содержания — освещение, температура и вентиляция.

О ресурсе: Kobieta.wp.pl

Wirtualna Polska Holding Kobieta.wp.pl — это польский лайфстайл-портал для женской аудитории, входящий в медиагруппу Wirtualna Polska, одного из крупнейших интернет-холдингов Польши.

По данным Mediapanel, в 2024 году Kobieta.wp.pl был самым посещаемым женским тематическим сайтом в Польше — более 8 млн пользователей в месяц.

Издание публикует материалы на темы здоровья, красоты, кулинарии, психологии, отношений, садоводства, а также бытовые лайфхаки, новости о знаменитостях и трендах.

Редакционная политика: позиционируют себя как медиа о "smart lifestyle", саморазвитии и повседневной жизни женщин.

