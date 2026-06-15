Бушует пожар: РФ цинично ударила по Киево-Печерской лавре, подробности

В ночь на 15 июня в результате российского обстрела в Киеве произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщил пресс-секретарь Киевской митрополии Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), который также опубликовал фотографии пожара в соцсетях. По его словам, в результате атаки зафиксировано возгорание на территории одной из самых известных христианских святынь Украины.
Киево-Печерская лавра является одним из главных духовных и исторических центров страны, а Успенский собор — ключевая святыня ее архитектурного комплекса.
Представители церкви призвали верующих молиться за сохранность святыни и ликвидацию пожара.
Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются.
Как ранее сообщил начальник Киевской городской военной администрацииТимур Ткаченко, подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно — в результате прямого попадания.
Впоследствии он добавил, что повреждения на территории Лавры существенны, зафиксировано серьезное возгорание.
"Россияне сознательно нанесли удар в самое сердце одной из величайших христианских святынь", — заявил Ткаченко.
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