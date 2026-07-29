Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд

Сложная оптическая иллюзия предлагает проверить вашу внимательность и найти огромного паука-рыбака, который почти идеально слился с сухими листьями.

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Нужно найти паука среди листьев / Фото: Reddit

Оптические иллюзии и головоломки на поиск скрытых предметов помогают проверить внимательность, скорость мышления и способность замечать детали, которые легко упустить. Такие задания тренируют концентрацию, улучшают зрительное восприятие и заставляют мозг активнее анализировать информацию.

На этот раз нужно найти огромного паука, который спрятался среди веток и листьев. На выполнение задания отведено всего 20 секунд, пишет The Sun.

На первый взгляд изображение кажется обычной фотографией с листьями в лесу. Среди сухой листвы и веток нет ничего необычного, однако в кадре притаился паук, который благодаря своей окраске почти полностью сливается с окружающей средой.

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Фото опубликовал пользователь Reddit kingakatosh. Он рассказал, что чуть не коснулся паука, который прятался среди веток на земле. После этого автор снимка предложил другим пользователям проверить свою внимательность и попробовать найти паука.

Чтобы выполнить задание, необходимо внимательно просмотреть каждый участок изображения и обратить внимание на малейшие изменения в цвете и форме. Пауки часто хорошо маскируются в естественной среде, поэтому найти их среди листьев бывает непросто.

Нужно найти паука среди листьев за 20 секунд / Фото: Reddit

Если паука удалось заметить за отведенное время, это свидетельствует о хорошей концентрации и способности быстро анализировать визуальную информацию. Если найти его не получилось, правильный ответ можно проверить ниже.

Паук на изображении - тёмный паук-рыбак (Dolomedes tenebrosus). Несмотря на большие размеры, этот вид не представляет опасности для людей и обычно избегает контакта.

Правильный ответ / Фото: Reddit

Как ранее сообщал Главред, в другой головоломке нужно найти три отличия на картинке с жирафом за пятнадцать секунд.

Также можно проверить свою внимательность, попытавшись найти различия между почти одинаковыми изображениями детской комнаты.

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