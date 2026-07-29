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Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд

Руслана Заклинская
29 июля 2026, 19:49
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Сложная оптическая иллюзия предлагает проверить вашу внимательность и найти огромного паука-рыбака, который почти идеально слился с сухими листьями.
Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд
Нужно найти паука среди листьев / Фото: Reddit

Оптические иллюзии и головоломки на поиск скрытых предметов помогают проверить внимательность, скорость мышления и способность замечать детали, которые легко упустить. Такие задания тренируют концентрацию, улучшают зрительное восприятие и заставляют мозг активнее анализировать информацию.

На этот раз нужно найти огромного паука, который спрятался среди веток и листьев. На выполнение задания отведено всего 20 секунд, пишет The Sun.

На первый взгляд изображение кажется обычной фотографией с листьями в лесу. Среди сухой листвы и веток нет ничего необычного, однако в кадре притаился паук, который благодаря своей окраске почти полностью сливается с окружающей средой.

видео дня

Фото опубликовал пользователь Reddit kingakatosh. Он рассказал, что чуть не коснулся паука, который прятался среди веток на земле. После этого автор снимка предложил другим пользователям проверить свою внимательность и попробовать найти паука.

Чтобы выполнить задание, необходимо внимательно просмотреть каждый участок изображения и обратить внимание на малейшие изменения в цвете и форме. Пауки часто хорошо маскируются в естественной среде, поэтому найти их среди листьев бывает непросто.

Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд
Нужно найти паука среди листьев за 20 секунд / Фото: Reddit

Если паука удалось заметить за отведенное время, это свидетельствует о хорошей концентрации и способности быстро анализировать визуальную информацию. Если найти его не получилось, правильный ответ можно проверить ниже.

Паук на изображении - тёмный паук-рыбак (Dolomedes tenebrosus). Несмотря на большие размеры, этот вид не представляет опасности для людей и обычно избегает контакта.

Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд
Правильный ответ / Фото: Reddit

Как ранее сообщал Главред, в другой головоломке нужно найти три отличия на картинке с жирафом за пятнадцать секунд.

Также можно проверить свою внимательность, попытавшись найти различия между почти одинаковыми изображениями детской комнаты.

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Об источнике: The Sun

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