После захода солнца домашний кот меняется: что с ним происходит и почему

Учёные объясняют, почему домашний питомец ночью превращается в маленького хищника.

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Почему у кошек светятся глаза в темноте и как они видят ночью: объяснения специалистов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему у кошек светятся глаза в темноте

Как кошки видят в темноте ночью

Как охотятся дикие кошки ночью

Домашняя кошка ночью превращается в настоящего хищника. Тысячи лет приручения не стёрли у него инстинкты, заложенные природой, и с наступлением темноты животное возвращается к своим диким корням. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир", передаёт 2+2.

Главред выяснил, почему кошки активны ночью.

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Почему у кошек светятся глаза в темноте

"Домашняя кошка движется по комнате почти бесшумно, словно скользит по воздуху. Ее зрачки расширены, глаза улавливают каждое движение. Когда же на них попадает даже самый слабый свет, они вспыхивают, словно фары автомобиля", - отметили специалисты проекта "Затерянный мир".

Эффект свечения возникает из-за особой анатомии глаза. За сетчаткой хищника расположен специальный слой, работающий как зеркало: он отражает остаточный свет и направляет его на фоторецепторы, удваивая шансы животного разглядеть цель даже при минимальном освещении.

Дикие инстинкты домашнего питомца

Эта способность - не уникальная черта домашнего питомца, а наследие всего семейства кошачьих. Дикая рысь, тигр и леопард видят ночью так же, как обычный домашний кот, улавливая крупицы света, недоступные человеческому глазу.

"Человек приручил кота тысячи лет назад, но ночью он становится тем, кем является на самом деле - хищником. Дикий кот, рысь, тигр, леопард - все они действуют по одним и тем же правилам. Их глаза улавливают свет, который для человека уже исчез, а специальный слой за сетчаткой, как зеркало, отражает его обратно", - подчеркнули авторы проекта.

Смотрите видео о том, что происходит с кошками ночью:

Как ночные хищники охотятся на добычу

Темнота становится главным тактическим преимуществом для охотника. Зато травоядные животные в это время теряют ориентацию и не могут адекватно оценить ни расстояние до объекта, ни направление звука.

"В лесах и саваннах эта стратегия доведена до совершенства. Зебры, антилопы и даже зайцы ночью видят плохо, теряются в темноте, не могут оценить расстояние и направление. И именно тогда начинают двигаться крупные кошки, рыси, леопарды, львы", - рассказали специалисты.

Крупные кошки не тратят силы на длительную погоню за добычей. Вместо этого они выбирают выжидательную тактику, полагаясь на терпение и точность финального рывка.

"Они просто ждут, пока жертва потеряет бдительность. Одно движение - и все закончится", - подытожили авторы проекта "Затерянный мир".

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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