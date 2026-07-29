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Без горячей воды и тепла: бывший управитель блокирует подключение газа в киевской новостройке

Юрий Берендий
29 июля 2026, 15:07
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"Нафтогаз" отказывается заключать договор с ОСМД до тех пор, пока не будет урегулирован долг бывшей управляющей компании в размере почти 10 миллионов гривен.
Без горячей воды и тепла: бывший управитель блокирует подключение газа в киевской новостройке
ОСМД против "Ковальской": как долг в 10 миллионов оставил дом без отопления / Коллаж: Главред, фото: siltek.ua

Ключевые тезисы:

  • Жильцы ЖК "Паркова башня" рискуют остаться без отопления и горячей воды.
  • "Ковальская-Жилсервис" задолжала "Нафтогазу" почти 10 млн грн.
  • ОСМД не может заключить прямой договор из-застарой записи в системе и отсутствия согласия бывшего управляющего.

Жильцы дома "Парковая башня" на улице Перемышльской, 2г в Киеве остались без горячей воды и отопления не из-за боевых действий или аварии на сетях, а из-за отказа бывшей управляющей компании "Ковальская-Житлосервис" переоформить документы и урегулировать вопрос с газопоставщиком. Об этом сообщает издание"Трамвай".

Еще с начала 2026 года "Ковальская-Житлосервис" отказалась обслуживать четыре собственных дома в Киеве - на Перемышльской, 2г, Касиана, 2/1, Срибнокильской, 2а и Мишуги, 12, - объяснив это накопившейся задолженностью жильцов. Теперь, когда жители "Парковой башни" создали ОСМД и собрали полный пакет документов для запуска собственной котельной, та же самая компания препятствует возобновлению теплоснабжения.

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Председатель ОСМД Александр Козаченко обратился в "Нафтогаз Трейдинг" для заключения нового договора на поставку газа, однако получил отказ. Причина - в системе поставщика до сих пор числится действующий договор с "Ковальская-Жилсервис", в котором указан адрес дома. "Нафтогаз" не готов заключать новый договор без согласования с предыдущей компанией и урегулирования её задолженности, которая перед поставщиком составляет около 10 миллионов гривен.

"Ковальская" отказала лично

Козаченко лично ездил в офис "Ковальская-Жилсервис" на переговоры, рассказал он "Трамваю". Компания отказалась подписывать какие-либо документы, зато заявила, что около 700 тысяч гривен из общей задолженности якобы относятся именно к этому дому - без каких-либо расчетов, актов или подтвержденных объемов потребления. Откуда взялась именно эта сумма, а не другая, компания не объяснила.

Комментарий юриста

Ситуация юридически уязвима не для ОСМД, а для "Ковальской" и "Нафтогаза", отмечает адвокат Андрей Ткачук. Право ОСМД заключить договор на поставку газа не может блокироваться третьим лицом, которое само является должником - а долг "Ковальской-Житлосервис" принадлежит отдельному юридическому лицу и автоматически на ОСМД не переходит.

Никакая сумма не может считаться "долгом дома", если она не подтверждена документально - договорами, актами, первичными данными об объемах потребления, подчеркивает юрист. Безосновательное утверждение о "700 тысячах" без подтверждения не имеет никакой юридической силы. Договор на поставку газа заключается как договор присоединения в соответствии со статьей 634 Гражданского кодекса, а условием для этого является соответствие заявителя требованиям поставщика, а не согласие третьей стороны-должника - и ОСМД этим требованиям соответствует. Даже если "Нафтогаз Трейдинг" откажет окончательно, дом автоматически попадет в портфель поставщика "последней надежды" - "Нафтогаз Украины", хотя условия там хуже, чем в коммерческом договоре.

Юрист советует ОСМД письменно зафиксировать отказ "Ковальской" подписать документы, потребовать документального подтверждения любых сумм в течение 10 рабочих дней, а параллельно направить официальный запрос в "Нафтогаз Трейдинг" с требованием указать конкретное правовое основание для отказа. Письменный отказ станет основанием для обращения в суд или НКРЭКП с жалобой на нарушение права на получение услуги.

Обещания о доступе к парку, которые никто не собирался выполнять

Ситуация с отоплением - не первая претензия жильцов к застройщику. Во время продажи квартир менеджеры "Ковальской" обещали покупателям доступ к парку "Парковое город" как одно из преимуществ жилого комплекса, и люди покупали квартиры, рассчитывая, в том числе, на эту инфраструктуру.

"Парковое город" о таких договоренностях не знало - и когда узнало, отказало в любом доступе. Никакого соглашения между застройщиками заключено не было, юридических оснований для прохода жильцов на территорию парка не существовало. Показательно, что даже после этого отдел продаж "Ковальской" продолжал обещать покупателям парк как часть инфраструктуры комплекса.

Переговоры между ОСМД и бывшей управляющей компанией продолжаются. Жильцы требуют документального подтверждения всех заявленных сумм и ищут законный способ запустить котельную до начала отопительного сезона.

Коммунальные услуги - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, энергетический эксперт Александр Харченко оценивал устойчивость столичной системы отопления после январских атак. Он подчеркнул, что система выстояла благодаря подготовке и наличию резервных мощностей. По его оценке, даже в случае самых сильных атак тепло останется как минимум в 60–70 % города.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Макогон отметил необходимость перехода Киева на децентрализованное теплоснабжение. Эксперт подчеркнул, что модульные котельные могут быстро обеспечить потребности тысяч домов, и предложил комбинированную модель с когенерацией. По его оценке, для обогрева тысяч многоэтажек может потребоваться около 50 таких котельных.

Международный валютный фонд в меморандуме отметил возможность корректировки тарифов на газ и электроэнергию. Фонд подчеркнул, что повышение тарифов в 2027 году может произойти после создания механизмов социальной защиты и оценки последствий. В документе указано, что мораторий ежегодно обходится примерно в 2,2% ВВП, а адресная помощь составляет около 0,6% ВВП.

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Об источнике: Трамвай

"Трамвай" (Tram.news) - украинское онлайн-издание и городской информационный портал, специализирующийся на освещении жизни Киева и других городов Украины. Издание позиционирует себя как журнал о городе, сочетающий оперативные новости, афишу событий, справочную информацию и материалы о городской инфраструктуре, досуге, технологиях и повседневной жизни.

Основной контент ресурса охватывает новости городской жизни, транспорт, благоустройство, культуру, образование, технологии, здоровье, безбарьерность, а также рекомендации по отдыху и досугу. Отдельными направлениями являются афиша мероприятий, обзоры новых заведений, кинопремьер, экскурсий, городских сервисов и справочник полезных услуг для жителей. Издание регулярно публикует практические материалы, которые помогают читателям ориентироваться в событиях и возможностях города.

Проект работает в формате сети городских сайтов под брендом Tram.news, создавая локальный контент для различных украинских городов. Редакция заявляет, что её основной аудиторией являются активные горожане, интересующиеся актуальными новостями, культурной жизнью, технологиями и способами улучшения качества жизни. Помимо информационных материалов, платформа размещает тематические спецпроекты, рекламные материалы и партнерские публикации.

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