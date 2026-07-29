Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Началась передислокация Ту-95МС: какой город может стать главной целью удара РФ

Анна Ярославская
29 июля 2026, 11:03обновлено 29 июля, 12:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оккупанты готовят массированный обстрел крылатыми и баллистическими ракетами. Наибольшая опасность сохраняется для столичного региона.
Ракетный удар, ПВО
РФ может нанести удар в ночь на 30 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, 37 отдельная бригада морской пехоты:

Кратко:

  • В ночь на 30 июля возможен массированный ракетный удар
  • Наибольшая угроза - для Киева и Киевской области
  • Ожидается применение крылатых и баллистических ракет

В ночь на 30 июля российская оккупационная армия может нанести ракетный удар по Украине.

Наибольшая угроза сохраняется для Киева и Киевской области. Об этом предупредил Telegram-канал Николаевский Ванёк.

видео дня

"На ночь будет повышенная угроза массированного обстрела. Повышенная угроза для Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, для остальных регионов Украины угроза оценивается как меньшая по сравнению со столичным регионом. При этом источник указывает на вероятность применения сразу нескольких типов вооружения.

"Будут пытаться давить крылатыми и баллистическими ракетами", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о возможных целях удара автор канала пообещал предоставить позже, после того как станет известно о вылетах стратегической авиации.

РФ перебрасывает Ту-95МС: что известно

Россия начала передислокацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродромов Дальнего Востока на аэродром "Оленья". Сначала в воздухе обнаружили один борт, а всего ротация должна охватить восемь самолетов, сообщает канал єРадар.

Впоследствии количество обнаруженных бортов росло. После первого сообщения мониторинговое сообщество подтвердило второй борт, а вскоре и третий.

Оценку угроз обещают дать вечером

"Что касается ночных угроз, будем смотреть по вечерней активности стратегической авиации", - отметили авторы канала.

"Оленья" расположена на Кольском полуострове, в Мурманской области РФ, и за время полномасштабной войны неоднократно упоминалась как площадка, с которой носители крылатых ракет отправляются на боевые вылеты. Именно поэтому накопление там Ту-95МС традиционно рассматривают как один из маркеров подготовки к ракетному удару.

В то же время само появление бортов на аэродроме не означает автоматически атаки в ту же ночь: между посадкой самолетов и фактическим вылетом на пуски могут пройти сутки или больше. Ключевым индикатором остается именно активность бортов после передислокации, а не факт перебазирования.

Обновлено. По состоянию на 11:41 передислоцировано пять бортов. Кроме того, на Дальнем Востоке, снаряжено семь Ту-160.

Мониторинговый канал ППО радар прогнозирует, что начало массированного комбинированного удара по территории Украины ожидается сегодня или завтра вечером.

"Вероятно враг применит 60-80 ракет", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Россия начала наносить удары по-новому

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об изменении тактики нанесения ударов по Украине. По его словам, за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 50 ракет, летевших по баллистической траектории. Речь идет прежде всего об "Искандере-М", С-400 и "Цирконах".

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ сообщил, что обнаружение обломков ракет с маркировкой, свидетельствующей об их изготовлении всего несколько недель или месяцев назад, может указывать на трудности России с накоплением значительных запасов ракетного вооружения. По его словам, это свидетельствует о том, что часть ракет оккупанты применяют почти сразу после производства.

"Поскольку они применяют много ракет, вы видите, что доля баллистических ракет в процентном соотношении увеличивается. Имеется в виду, что раньше запускали значительно больше крылатых ракет, чем баллистических, а сейчас баллистических мы видели за прошедшую неделю, кажется, более 50 ракет, которые атакуют по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

Угрозы Ирана в адрес Украины - новости

Как писал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых напрямую связаны с поставками оружия из Ирана.

Иран выдвинул жесткие обвинения в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

Украина призвала не допустить дальнейшего обострения ситуации после заявлений Ирана о возможных ударах, подчеркнув важность дипломатического диалога.

Иран рассматривал возможность нанесения баллистического удара по одному из украинских морских портов в ответ на атаку украинских сил по иранскому судну в Каспийском море. Однако благодаря активным дипломатическим контактам напряженность удалось снизить, и на данный момент ситуация остается под контролем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских и иранских чиновников.

Другие новости:

Об источнике: "Николаевский Ванек"

Telegram-канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) - один из самых популярных военно-информационных телеграм-каналов Украины с аудиторией более 2,7 млн подписчиков, который оперативно информирует о вражеских обстрелах, движении техники, БПЛА и других угрозах.

Автор канала - анонимный патриот по имени Иван, который, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, работает без коммерческой цели и имеет "звездочку авторизованного канала", а власти тесно сотрудничают с ним с момента старта.

Контент канала базируется на достоверных полевых источниках и оперативном мониторинге, а также собственной сети информаторов: автор исключительно проверяет данные и отказывается от ретрансляции открытых непроверенных источников.

Канал активно организует сборы для ВСУ, прозрачно отчитывается о потраченных средствах и продолжает оставаться ключевым и надежным источником для украинцев во время военных тревог.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ России

Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ России

12:08Мир
"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

11:55Украина
Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

11:03Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

Последние новости

12:22

Как заставить петунии зацвести повторно в конце лета: секрет садоводов

12:08

Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

11:55

"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

11:43

Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

11:26

Простой, но очень сытный завтрак из яиц за 15 минут — рецепт

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь СемиволосЕсли Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос
11:03

Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

11:03

Черная полоса позади: звезды готовят облегчение для четырех знаков

11:03

Началась передислокация Ту-95МС: какой город может стать главной целью удара РФ

10:55

"Макияж не спасёт ситуацию": в сети разгорелся спор из-за послеродовых изменений

Реклама
10:45

Почему 30 июля не рекомендуется совершать крупные покупки: какой церковный праздник

10:14

С кем Стрелец построит самые крепкие отношения: четыре лучших знака зодиака

09:49

Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине: NYT раскрыл детали

09:40

Дурова объявили в международный розыск в РФ: грозит пожизненное

09:26

Возвращение Крыма: Зеленский сделал заявление о переговорах относительно полуострова

09:24

Семья разрастается: Орбакайте похвасталась неожиданным пополнением

09:20

Помидоры, клубника и не только: какие растения боятся полива из шланга

09:05

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

08:53

Король Чарльз больше не спит с королевой: в чем причина

08:38

В Карпатах путешественница запечатлела "Брокенского призрака": уникальное фото

08:36

Лысая, мутные глаза: пропагандистка Симоньян сделала признание о здоровье

Реклама
08:18

После встречи с Зеленским Трамп сделал заявление: что он сказал о переговорах

08:07

Один из крупнейших складов Wildberries уничтожен: дроны мощно атаковали Рязань

07:30

Зеленский сказал, кто на самом деле срывает мирные переговорыВидео

07:22

Что способны сделать с Россией дальнобойные удары - объясняет Шапранмнение

06:47

Удар по нефтяным доходам РФ: Сенат США поддержал суперпакет санкций

05:57

"Смерть" частной жизни: как в СССР строили дома-коммуны и почему идея провалилась

05:37

Гороскоп на завтра, 30 июля: Овнам — напряжение, Весам — незабываемые моменты

05:09

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещьВидео

04:32

Картофель сварится в два раза быстрее: секрет кроется в одном ингредиенте

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

03:40

Мечутся между двумя огнями: три знака зодиака, склонные к любовным треугольникам

02:15

Планета превратилась в гигантскую печь: названа новая причина гибели динозавров

01:15

РФ выбрала новое направление для атак, под угрозой два крупных города - DeepState

00:21

Какие продукты "боятся" фольги и пищевой пленки: многие ошибаются годамиВидео

28 июля, вторник
23:45

РФ сможет массированно бить дронами по западу Украины: "Флеш" назвал условие

23:02

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

22:57

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

22:49

Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правдуВидео

22:27

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

22:22

Названы месяцы рождения людей с выдающимися лидерскими способностями

Реклама
22:16

Климовский: План Кремля по развязыванию мировой войны трещит по швам

22:06

Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салонаВидео

21:51

Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

21:46

Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибкеВидео

21:23

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:21

Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

20:57

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

20:51

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

20:47

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять