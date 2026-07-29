Началась передислокация Ту-95МС: какой город может стать главной целью удара РФ

Оккупанты готовят массированный обстрел крылатыми и баллистическими ракетами. Наибольшая опасность сохраняется для столичного региона.

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РФ может нанести удар в ночь на 30 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, 37 отдельная бригада морской пехоты:

Кратко:

В ночь на 30 июля возможен массированный ракетный удар

Наибольшая угроза - для Киева и Киевской области

Ожидается применение крылатых и баллистических ракет

В ночь на 30 июля российская оккупационная армия может нанести ракетный удар по Украине.

Наибольшая угроза сохраняется для Киева и Киевской области. Об этом предупредил Telegram-канал Николаевский Ванёк.

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"На ночь будет повышенная угроза массированного обстрела. Повышенная угроза для Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, для остальных регионов Украины угроза оценивается как меньшая по сравнению со столичным регионом. При этом источник указывает на вероятность применения сразу нескольких типов вооружения.

"Будут пытаться давить крылатыми и баллистическими ракетами", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о возможных целях удара автор канала пообещал предоставить позже, после того как станет известно о вылетах стратегической авиации.

РФ перебрасывает Ту-95МС: что известно

Россия начала передислокацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродромов Дальнего Востока на аэродром "Оленья". Сначала в воздухе обнаружили один борт, а всего ротация должна охватить восемь самолетов, сообщает канал єРадар.

Впоследствии количество обнаруженных бортов росло. После первого сообщения мониторинговое сообщество подтвердило второй борт, а вскоре и третий.

Оценку угроз обещают дать вечером

"Что касается ночных угроз, будем смотреть по вечерней активности стратегической авиации", - отметили авторы канала.

"Оленья" расположена на Кольском полуострове, в Мурманской области РФ, и за время полномасштабной войны неоднократно упоминалась как площадка, с которой носители крылатых ракет отправляются на боевые вылеты. Именно поэтому накопление там Ту-95МС традиционно рассматривают как один из маркеров подготовки к ракетному удару.

В то же время само появление бортов на аэродроме не означает автоматически атаки в ту же ночь: между посадкой самолетов и фактическим вылетом на пуски могут пройти сутки или больше. Ключевым индикатором остается именно активность бортов после передислокации, а не факт перебазирования.

Обновлено. По состоянию на 11:41 передислоцировано пять бортов. Кроме того, на Дальнем Востоке, снаряжено семь Ту-160.

Мониторинговый канал ППО радар прогнозирует, что начало массированного комбинированного удара по территории Украины ожидается сегодня или завтра вечером.

"Вероятно враг применит 60-80 ракет", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Россия начала наносить удары по-новому

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об изменении тактики нанесения ударов по Украине. По его словам, за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 50 ракет, летевших по баллистической траектории. Речь идет прежде всего об "Искандере-М", С-400 и "Цирконах".

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ сообщил, что обнаружение обломков ракет с маркировкой, свидетельствующей об их изготовлении всего несколько недель или месяцев назад, может указывать на трудности России с накоплением значительных запасов ракетного вооружения. По его словам, это свидетельствует о том, что часть ракет оккупанты применяют почти сразу после производства.

"Поскольку они применяют много ракет, вы видите, что доля баллистических ракет в процентном соотношении увеличивается. Имеется в виду, что раньше запускали значительно больше крылатых ракет, чем баллистических, а сейчас баллистических мы видели за прошедшую неделю, кажется, более 50 ракет, которые атакуют по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

Угрозы Ирана в адрес Украины - новости

Как писал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых напрямую связаны с поставками оружия из Ирана.

Иран выдвинул жесткие обвинения в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

Украина призвала не допустить дальнейшего обострения ситуации после заявлений Ирана о возможных ударах, подчеркнув важность дипломатического диалога.

Иран рассматривал возможность нанесения баллистического удара по одному из украинских морских портов в ответ на атаку украинских сил по иранскому судну в Каспийском море. Однако благодаря активным дипломатическим контактам напряженность удалось снизить, и на данный момент ситуация остается под контролем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских и иранских чиновников.

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Об источнике: "Николаевский Ванек" Telegram-канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) - один из самых популярных военно-информационных телеграм-каналов Украины с аудиторией более 2,7 млн подписчиков, который оперативно информирует о вражеских обстрелах, движении техники, БПЛА и других угрозах. Автор канала - анонимный патриот по имени Иван, который, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, работает без коммерческой цели и имеет "звездочку авторизованного канала", а власти тесно сотрудничают с ним с момента старта. Контент канала базируется на достоверных полевых источниках и оперативном мониторинге, а также собственной сети информаторов: автор исключительно проверяет данные и отказывается от ретрансляции открытых непроверенных источников. Канал активно организует сборы для ВСУ, прозрачно отчитывается о потраченных средствах и продолжает оставаться ключевым и надежным источником для украинцев во время военных тревог.

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