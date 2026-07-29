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"Смерть" частной жизни: как в СССР строили дома-коммуны и почему идея провалилась

Дарья Пшеничник
29 июля 2026, 05:57
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По замыслу идеологов СССР, новый советский человек должен был освободиться от домашних обязанностей и уделять больше времени труду и общественной жизни.
'Смерть' частной жизни: как в СССР строили дома-коммуны и почему идея провалилась
Какими были дома-коммуны в СССР / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Вы узнаете:

  • Почему советский эксперимент с коммунами провалился
  • Как дома-коммуны уничтожали частную жизнь
  • Где в Украине строили жилищные утопии

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В конце 1920-х годов большевистская власть развернула масштабный социальный эксперимент, целью которого было не только формальное изменение экономического строя, но и полная перестройка повседневной жизни человека. Стремясь искоренить "буржуазные" представления об уюте, советские идеологи вместе с архитекторами-конструктивистами выдвинули концепцию домов-коммун -жилья, призванного навсегда ликвидировать понятия частной собственности и семейного быта, пишет Oboz.ua.

Жилье как инструмент формирования "нового человека"

Главная идея проекта заключалась в освобождении гражданина от бытовой "рутины" ради максимальной отдачи труду и идеологии. Традиционную модель семьи планировали заменить полностью коллективным образом жизни.

  • Минимализм личного пространства: личные зоны сводились к крошечным спальным капсулам или комнатам, где человек должен был только отдыхать.
  • Совместная жизнь: встроенные кухни считались пережитком прошлого. Вместо этого жильцы должны были питаться в общих столовых, а вещи стирать в коммунальных прачечных.
  • Коллективный досуг: здания оснащались внутренними библиотеками, клубами, спортзалами и детскими садами.

Эстетически эти сооружения соответствовали духу конструктивизма: подчеркнутая функциональность, строгие геометрические формы, большие остекленные площади и полное отсутствие декоративных элементов.

Где возводились архитектурные утопии

Несмотря на активную поддержку со стороны государства, дома-коммуны строились преимущественно как экспериментальные объекты для рабочих, студентов или партийного аппарата. Самым известным примером этого стиля стал дом Наркомфина в Москве.

В Украине подобные комплексы появлялись в крупных промышленных центрах, в частности в Харькове, где возникала острая необходимость быстро расселить большое количество рабочих новых предприятий. Впрочем, массовым такое строительство так и не стало - возведенные объекты остались единичными акцентами на карте советских городов.

Почему эксперимент потерпел крах

Конструкция "идеального общества" быстро разбилась о реальность. Провал концепции вызвали несколько ключевых факторов:

  • Психологическое сопротивление: жители оказались не готовы к полному отказу от частной жизни. Потребность в личном пространстве и семейном уюте оказалась сильнее идеологических догм.
  • Бытовые конфликты: зоны общего пользования превратились в постоянные очаги споров и бытового хаоса.
  • Неэффективность инфраструктуры: коллективные столовые, прачечные и детские учреждения не справлялись с нагрузкой и не могли обеспечить надлежащий уровень обслуживания.

Уже в середине 1930-х годов высшее руководство СССР признало эксперимент неудачным. Государственная политика развернулась в сторону традиционных семейных ценностей, а жилищное строительство переориентировали на возведение стандартных отдельных квартир.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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