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Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

Виталий Кирсанов
28 июля 2026, 21:23
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Андрей Сибига подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается предотвращение дальнейшей эскалации.
Сибига позвонил главе МИД Ирана
Сибига позвонил главе МИД Ирана / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Сибига заверил, что все действия Украины имеют оборонительный характер
  • Сибига призвал Иран прекратить поддержку войны РФ против Украины

Украина призвала не допустить дальнейшего обострения ситуации после заявлений Ирана о возможных ударах, подчеркнув важность дипломатического диалога. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

По словам главы украинской дипломатии, он провел откровенный телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Во время беседы стороны обсудили текущую ситуацию, а Сибига отметил, что даже в самых сложных обстоятельствах дипломатия остается ключевым инструментом для прямого общения между государствами.

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Министр подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается предотвращение дальнейшей эскалации.

Кроме того, Сибига заверил, что все действия Украины имеют исключительно оборонительный характер и направлены на защиту страны от российской вооруженной агрессии.

"Я еще раз подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей", – отметил он.

Отдельно глава украинского МИД прокомментировал заявления Ирана о гибели иранца и повреждении гражданского судна во время недавнего инцидента.

"Наша цель – противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы", - подчеркнул Сибига.

Во время разговора министр также призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и прекратить поддержку войны России против Украины.

"Эта война незаконна и должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Решится ли Тегеран на удар по Украине - мнение эксперта

Угрозы Ирана применить баллистические ракеты против Украины с высокой вероятностью останутся риторикой. Такой шаг не только сложно реализовать технически, но и противоречит стратегическим интересам Ирана. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.

По словам эксперта, Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок продовольствия и товаров для Ирана. Поэтому любые угрозы судоходству в регионе являются для него крайне чувствительными.

"Для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Потеря этого канала станет большой проблемой. Они понимают, что речь идет не о каком-то эпизоде, а о целенаправленной программе прекращения судоходства, как это в свое время произошло на Черном и Азовском морях", - отметил Семиволос.

Иранская сторона, по его словам, действительно расценивает потенциальную активность Украины в этом регионе как прямую угрозу для себя.

Угрозы Ирана в адрес Украины - новости по теме

Ранее Иран выдвинул жесткие обвинения в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых напрямую связаны с поставками оружия из Ирана.

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом". МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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