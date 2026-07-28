Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

Каспийское море остается одним из немногих каналов снабжения Ирана, поэтому Тегеран остро реагирует на любые угрозы в регионе.

https://glavred.info/war/iran-ugrozhaet-ukraine-ballistikoy-ekspert-obyasnil-reshitsya-li-tegeran-na-udar-10784180.html Ссылка скопирована

Семиволос объяснил истинную цель угроз Тегерана / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений эксперта:

Каспийское море остается одним из ключевых каналов снабжения для Ирана

Запуск баллистических ракет по Украине противоречит стратегическим интересам Тегерана

Главная цель Ирана - не допустить ударов по своей портовой инфраструктуре

Угрозы Ирана применить баллистические ракеты против Украины с высокой вероятностью останутся риторикой. Такой шаг не только сложно реализовать технически, но и противоречит стратегическим интересам Ирана. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.

По словам эксперта, Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок продовольствия и товаров для Ирана. Поэтому любые угрозы судоходству в регионе являются для него крайне чувствительными.

видео дня

"Для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Потеря этого канала станет большой проблемой. Они понимают, что речь идет не о каком-то эпизоде, а о целенаправленной программе прекращения судоходства, как это в свое время произошло на Черном и Азовском морях", - отметил Семиволос.

Иранская сторона, по его словам, действительно расценивает потенциальную активность Украины в этом регионе как прямую угрозу для себя.

Полетит ли иранская баллистика по Украине

По словам Семиволоса, теоретически такой сценарий возможен, однако на практике его реализация маловероятна.

"Гипотетически - может. На практике - весьма сомнительно. Чтобы запустить такие ракеты, их еще нужно соответствующим образом переместить и переориентировать. Ведь вся система Ирана была нацелена на возможную войну в Персидском заливе, Красном море или на удары по Израилю", - сказал он.

Не исключен и чисто технический казус: при таком запуске, предупреждает эксперт, "можно ещё и ошибиться - и попасть по России".

Вариант с передачей комплексов России Семиволос также считает сложным для реализации. Ведь такие системы пришлось бы перевозить на большое расстояние и встраивать в чужой контур управления, что является сложной процедурой.

Иранские баллистические ракеты, которые потенциально способные долететь до Украины / Инфографика: Главред

Ставка на дипломатию вместо ракет

Каспийские порты сейчас имеют критическое значение для Ирана, поскольку остальные его порты фактически заблокированы. Именно поэтому, по мнению эксперта, Тегеран не заинтересован в дальнейшей эскалации.

"Иранцы прекрасно осознают эту угрозу. Я не думаю, что сейчас они начнут запускать ракеты во все стороны. Это явно не соответствует их стратегическим интересам", - утверждает он.

По словам Семиволоса, влиять на ситуацию Иран будет пытаться прежде всего с помощью дипломатии и "мягкой силы", в частности через публичные заявления.

"Для них гораздо важнее не запустить одну или две ракеты по Украине, а добиться того, чтобы Украина не наносила удары по их портам. Ведь если мы начнём наносить удары по их портовой инфраструктуре, она может остановиться навсегда. И они это прекрасно понимают", - подчеркнул эксперт.

Угроза баллистических ракет из Ирана - что известно

Главред ранее писал, что Иран готовит удар по территории Украины баллистическими ракетами. О такой угрозе сообщили украинские мониторинговые каналы.

Появление таких сообщений совпало с резким обострением риторики со стороны Тегерана после атаки на иранское судно в Каспийском море. Представители иранских властей уже публично пригрозили Украине ответом, что актуализировало вопрос о потенциальных средствах для такого удара.

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявлял, что Украина рассматривает объекты, задействованные в обеспечении российских войск, как законные военные цели.

Читайте также:

О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред