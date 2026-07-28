Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

Главное из заявлений эксперта:
- Каспийское море остается одним из ключевых каналов снабжения для Ирана
- Запуск баллистических ракет по Украине противоречит стратегическим интересам Тегерана
- Главная цель Ирана - не допустить ударов по своей портовой инфраструктуре
Угрозы Ирана применить баллистические ракеты против Украины с высокой вероятностью останутся риторикой. Такой шаг не только сложно реализовать технически, но и противоречит стратегическим интересам Ирана. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.
По словам эксперта, Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок продовольствия и товаров для Ирана. Поэтому любые угрозы судоходству в регионе являются для него крайне чувствительными.
"Для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Потеря этого канала станет большой проблемой. Они понимают, что речь идет не о каком-то эпизоде, а о целенаправленной программе прекращения судоходства, как это в свое время произошло на Черном и Азовском морях", - отметил Семиволос.
Иранская сторона, по его словам, действительно расценивает потенциальную активность Украины в этом регионе как прямую угрозу для себя.
Полетит ли иранская баллистика по Украине
По словам Семиволоса, теоретически такой сценарий возможен, однако на практике его реализация маловероятна.
"Гипотетически - может. На практике - весьма сомнительно. Чтобы запустить такие ракеты, их еще нужно соответствующим образом переместить и переориентировать. Ведь вся система Ирана была нацелена на возможную войну в Персидском заливе, Красном море или на удары по Израилю", - сказал он.
Не исключен и чисто технический казус: при таком запуске, предупреждает эксперт, "можно ещё и ошибиться - и попасть по России".
Вариант с передачей комплексов России Семиволос также считает сложным для реализации. Ведь такие системы пришлось бы перевозить на большое расстояние и встраивать в чужой контур управления, что является сложной процедурой.
Ставка на дипломатию вместо ракет
Каспийские порты сейчас имеют критическое значение для Ирана, поскольку остальные его порты фактически заблокированы. Именно поэтому, по мнению эксперта, Тегеран не заинтересован в дальнейшей эскалации.
"Иранцы прекрасно осознают эту угрозу. Я не думаю, что сейчас они начнут запускать ракеты во все стороны. Это явно не соответствует их стратегическим интересам", - утверждает он.
По словам Семиволоса, влиять на ситуацию Иран будет пытаться прежде всего с помощью дипломатии и "мягкой силы", в частности через публичные заявления.
"Для них гораздо важнее не запустить одну или две ракеты по Украине, а добиться того, чтобы Украина не наносила удары по их портам. Ведь если мы начнём наносить удары по их портовой инфраструктуре, она может остановиться навсегда. И они это прекрасно понимают", - подчеркнул эксперт.
Угроза баллистических ракет из Ирана - что известно
Главред ранее писал, что Иран готовит удар по территории Украины баллистическими ракетами. О такой угрозе сообщили украинские мониторинговые каналы.
Появление таких сообщений совпало с резким обострением риторики со стороны Тегерана после атаки на иранское судно в Каспийском море. Представители иранских властей уже публично пригрозили Украине ответом, что актуализировало вопрос о потенциальных средствах для такого удара.
Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявлял, что Украина рассматривает объекты, задействованные в обеспечении российских войск, как законные военные цели.
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О персоне: Игорь Семиволос
Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.
Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.
Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.
Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.
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