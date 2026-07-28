"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

Читайте в материале:
- Чего Туск требует от президента Навроцкого
- Почему агрессия против украинцев в Польше усилилась
- Как премьер предлагает реагировать самим полякам
Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от президента Кароля Навроцкого начать решительную борьбу с насилием в стране, от которого все чаще страдают граждане Украины. Поводом стали последние события во Вроцлаве, где пострадали украинцы.
По словам главы правительства, бандиты, хулиганы и вся культура насилия в Польше становятся все "дерзче и наглее". Об этом сообщает польское издание RMF24.
Одной из причин такого поведения премьер считает политическое поощрение радикальных кругов внутри страны.
"Не случайно, что мужчина, избивший украинку, хвастался, будто он является защитником границ", - подчеркнул Туск.
Прямое обращение к президенту
На фоне последних событий глава правительства адресовал свое требование непосредственно главе государства. Он отметил, что Навроцкий больше не имеет права хранить молчание, а обязан вмешаться и отреагировать на деятельность радикальных группировок.
"Не оставайтесь равнодушными. Мы знаем, что равнодушие - корень преступления. Это идеальная среда для расцвета хулиганства, жестоких преступлений и зла", - заявил премьер.
Удар по интересам самой Польши
Отдельно Туск подчеркнул, что издевательства над украинскими гражданами наносят ущерб не только пострадавшим, но и самой Польше и её интересам. Поэтому он обратился к полякам с просьбой не оставлять такие эпизоды без реакции и немедленно сообщать о каждом случае агрессии.
Резонансное нападение на пару из Украины во Вроцлаве - что известно
Как ранее писал Главред, в сети появилась информация, что во Вроцлаве трое мужчин избили украинца и его девушку. Нападение произошло после того, как поляки услышали украинский акцент пары в магазине.
Позже во Вроцлаве полиция задержала двух мужчин с судимостями, которых подозревают в жестоком избиении украинцев. Одного из них задержали сотрудники антитеррористического отдела полиции при попытке выехать из Вроцлава.
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заверил, что насилие не останется безнаказанным, а украинское консульство призвало правоохранительные органы к оперативной реакции.
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Об источнике: RMF24.pl
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