"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

Премьер-министр Польши убежден, что агрессия против граждан Украины стала более дерзкой из-за поддержки радикалов внутри страны.

https://glavred.info/world/eto-ne-sluchayno-tusk-obratilsya-k-navrockomu-posle-napadeniya-na-ukraincev-vo-vroclave-10784201.html Ссылка скопирована

Нападение на украинцев во Вроцлаве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

видео дня

Читайте в материале:

Чего Туск требует от президента Навроцкого

Почему агрессия против украинцев в Польше усилилась

Как премьер предлагает реагировать самим полякам

Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от президента Кароля Навроцкого начать решительную борьбу с насилием в стране, от которого все чаще страдают граждане Украины. Поводом стали последние события во Вроцлаве, где пострадали украинцы.

По словам главы правительства, бандиты, хулиганы и вся культура насилия в Польше становятся все "дерзче и наглее". Об этом сообщает польское издание RMF24.

Одной из причин такого поведения премьер считает политическое поощрение радикальных кругов внутри страны.

"Не случайно, что мужчина, избивший украинку, хвастался, будто он является защитником границ", - подчеркнул Туск.

Прямое обращение к президенту

На фоне последних событий глава правительства адресовал свое требование непосредственно главе государства. Он отметил, что Навроцкий больше не имеет права хранить молчание, а обязан вмешаться и отреагировать на деятельность радикальных группировок.

"Не оставайтесь равнодушными. Мы знаем, что равнодушие - корень преступления. Это идеальная среда для расцвета хулиганства, жестоких преступлений и зла", - заявил премьер.

Удар по интересам самой Польши

Отдельно Туск подчеркнул, что издевательства над украинскими гражданами наносят ущерб не только пострадавшим, но и самой Польше и её интересам. Поэтому он обратился к полякам с просьбой не оставлять такие эпизоды без реакции и немедленно сообщать о каждом случае агрессии.

Резонансное нападение на пару из Украины во Вроцлаве - что известно

Как ранее писал Главред, в сети появилась информация, что во Вроцлаве трое мужчин избили украинца и его девушку. Нападение произошло после того, как поляки услышали украинский акцент пары в магазине.

Позже во Вроцлаве полиция задержала двух мужчин с судимостями, которых подозревают в жестоком избиении украинцев. Одного из них задержали сотрудники антитеррористического отдела полиции при попытке выехать из Вроцлава.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заверил, что насилие не останется безнаказанным, а украинское консульство призвало правоохранительные органы к оперативной реакции.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: RMF24.pl RMF24.pl - польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов. Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред