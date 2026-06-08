Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА: к чему публично призвал Туск

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- Туск призывает президентов Украины и Польши к прямому диалогу
- Конфликт вокруг УПА угрожает единству союзников
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично призвал президентов Украины и Польши провести прямой диалог на фоне обострения спора, вызванного переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА.
Свое заявление он обнародовал в соцсети Х, подчеркнув:
"Поскольку дипломатия не дала никаких результатов, я публично обращаюсь к президентам Навроцкому и Зеленскому с просьбой о прямом и искреннем разговоре. Прежде чем эмоции разрушат нашу солидарность, которая родилась перед лицом российской угрозы".
Туск подчеркнул, что нынешняя напряженность несет риски для двусторонних отношений, которые годами строились на взаимной поддержке и общем понимании угроз. Он отметил, что именно откровенный разговор между президентами может снять эмоциональное напряжение и вернуть дискуссию в конструктивное русло.
Какие последствия конфликта он видит?
Премьер подчеркнул, что и украинцы, и поляки заинтересованы в продолжении сотрудничества, тогда как любое обострение споров играет на руку Кремлю. По его словам, Москва извлекает выгоду из любых трещин в единстве союзников, особенно в условиях продолжающейся войны против Украины.
Скандал из-за подразделения "имени героев УПА": что известно
Как писал ранее Главред, МИД Украины отреагировал на недовольство Польши в связи с присвоением Отдельному центру спецопераций "Север" почетного наименования в честь героев УПА. Глава ведомства Андрей Сибига пояснил, что решение было инициативой самих военных и направлено на чествование борцов против российского господства, а не на обострение отношений с Варшавой.
Министр подчеркнул, что украинские защитники сегодня играют ключевую роль в сдерживании российской агрессии, а потому "заслуживают безусловного уважения". Он подчеркнул, что исторические вопросы должны оставаться в плоскости профессиональных дискуссий, тогда как государствам следует избегать эмоциональных оценок, способных навредить партнерству.
Сибига также подчеркнул, что Киев и Варшава наладили конструктивный диалог, который необходимо сохранить в условиях новых угроз со стороны России. Украина, по его словам, стремится продолжать сотрудничество с Польшей на основе взаимного доверия и общих интересов в сфере безопасности.
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О личности: Дональд Туск
Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007—2014; с 2023), председатель Европейского совета (2014—2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", пишет Википедия.
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